Đúng ngày Chủ Nhật 12/12, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tài lộc hao tổn, cẩn trọng tiểu nhân kẻo mất trắng tất cả

Xui rủi ập đến bất ngờ khiến vận trình lắm gian truân ở nhiều phương diện, cho nên tuổi Sửu nhất định không thể chủ quan trong ngày Chủ Nhật này. Chuyện đáng lo lắng nhất chính là vấn đề tiền bạc, có quá nhiều chuyện cần phải chi tiêu, nếu tuổi Sửu không khéo léo thì rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu.

Đường tình duyên của con giáp này không đạt được như mong muốn. Người độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên ưng ý. Những người có đôi có cặp thì nên dành thêm nhiều thời gian cho nhau để thấu hiểu và thông cảm cho những vất vả của đối phương.

Tử vi dự báo tuổi Mùi là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này nên rắc rối mà bản mệnh phải đối mặt sẽ không nhỏ. Trong công việc, hôm nay bạn sẽ phải đưa ra những lựa chọn khá khó khăn và chắc chắn bạn không được phép phạm phải bất kì một sai lầm nào. Tài chính trong ngày hôm 12/12 này cũng giảm sút nghiêm trọng.

Ở phương diện tình cảm của người tuổi Mùi cho thấy các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ kẻ thứ 3 chen chân vào giữa mối quan hệ. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa nhau chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ khác có cớ chiếm đoạt hạnh phúc của bạn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong cuối tuần 12/12 này. Bạn sẽ phải khá vất vả để có thể duy trì được sự ổn định trong cuộc sống của mình khi bên cạnh luôn có tiểu nhân lăm le gây khó dễ. Thời điểm này, bạn làm gì cũng nên cẩn trọng, hạn chế tối đa việc mắc sai lầm. Đừng để mình phải hối hận vì sự bất cẩn của bản thân.

Tuổi Hợi cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong cuối tuần 12/12 này. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Chủ Nhật này, người tuổi Hợi cũng không thích hợp để bạn mạo hiểm đầu tư tài chính. Hung tinh tác động, con giáp này có thể sẽ mất một khoản tiền không nhỏ để giải quyết công việc của mình.

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