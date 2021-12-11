Chúc mừng những cô nàng sở hữu 1 trong 3 điểm sau trên gương mặt sắp phát tài phát lộc, giàu sang ập đến, lộc lá đầy nhà

Nếu trên mặt bạn nữ nào trên mặt sở hữu 1 trong 3 dấu hiệu này chính là lộc trời ban, may mắn đang kéo đến, tiền tài đủ đầy khó ai sánh bằng.

Dấu hiệu trên trán dự báo sắp phát tài: Trán là bộ phận quan trọng trên khuôn mặt, là nơi thu hút sự chú ý của người khác cũng như tài lộc. Tùy vào độ rộng hẹp, nông sâu hay sáng tối của trán mà người ta có thể đoán được phần vào vận trình của một con người. Trong nhân tướng học, nếu phụ nữ có phần trán trở nên sáng sủa, bóng đẹp... đây là dấu hiệu may mắn sắp đến.

Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hôn, là điểm gây ấn tượng đối với người đối diện. Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu ở mắt dự báo sắp phát tài: Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hôn, là điểm gây ấn tượng đối với người đối diện. Còn trong nhân tướng học, người sở hữu đôi mắt có lòng đen, lòng trắng rõ ràng, mắt sáng, có thần thái thì đó là dấu hiệu của điềm lành, có thể bạn sắp gặp chuyện vui trong cuộc sống, mọi việc diễn ra thuận lợi.

Dấu hiệu ở mũi dự báo sắp phát tài: Trong nhân tướng học, mũi được xem là trung tâm của khuôn mặt, nơi chứa đựng tiền tài, đường công danh sự nghiệp. Nếu đầu mùi chuyển màu tối, sắc mặt u ám thì đó là dấu hiệu bạn sắp bị kẻ tiểu nhân ngáng trở. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè để giải quyết vấn đề khi cần thiết, đừng cố tự mình gánh vác.

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Nhân tướng học chỉ rõ người có 3 nốt ruồi này trên mặt dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại Bên cạnh những nốt ruồi phúc tướng thì trên mặt có những nốt ruồi này còn dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại chúng ta nên biết mà đề phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuc-mung-nhung-co-nang-so-huu-1-trong-3-diem-sau-tren-guong-mat-sap-phat-tai-phat-loc-giau-sang-ap-den-loc-la-day-nha-440969.html