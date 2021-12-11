Chúc mừng những cô nàng sở hữu 1 trong 3 điểm sau trên gương mặt sắp phát tài phát lộc, giàu sang ập đến, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 11/12/2021 17:05

Nếu trên mặt bạn nữ nào trên mặt sở hữu 1 trong 3 dấu hiệu này chính là lộc trời ban, may mắn đang kéo đến, tiền tài đủ đầy khó ai sánh bằng.

 

Dấu hiệu trên trán dự báo sắp phát tài: Trán là bộ phận quan trọng trên khuôn mặt, là nơi thu hút sự chú ý của người khác cũng như tài lộc. Tùy vào độ rộng hẹp, nông sâu hay sáng tối của trán mà người ta có thể đoán được phần vào vận trình của một con người. Trong nhân tướng học, nếu phụ nữ có phần trán trở nên sáng sủa, bóng đẹp... đây là dấu hiệu may mắn sắp đến.

Chúc mừng những cô nàng sở hữu 1 trong 3 điểm sau trên gương mặt sắp phát tài phát lộc, giàu sang ập đến, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hôn, là điểm gây ấn tượng đối với người đối diện. Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu ở mắt dự báo sắp phát tài: Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hôn, là điểm gây ấn tượng đối với người đối diện. Còn trong nhân tướng học, người sở hữu đôi mắt có lòng đen, lòng trắng rõ ràng, mắt sáng, có thần thái thì đó là dấu hiệu của điềm lành, có thể bạn sắp gặp chuyện vui trong cuộc sống, mọi việc diễn ra thuận lợi.

Dấu hiệu ở mũi dự báo sắp phát tài: Trong nhân tướng học, mũi được xem là trung tâm của khuôn mặt, nơi chứa đựng tiền tài, đường công danh sự nghiệp. Nếu đầu mùi chuyển màu tối, sắc mặt u ám thì đó là dấu hiệu bạn sắp bị kẻ tiểu nhân ngáng trở. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè để giải quyết vấn đề khi cần thiết, đừng cố tự mình gánh vác.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nhân tướng học chỉ rõ người có 3 nốt ruồi này trên mặt dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại

Nhân tướng học chỉ rõ người có 3 nốt ruồi này trên mặt dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại

Bên cạnh những nốt ruồi phúc tướng thì trên mặt có những nốt ruồi này còn dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại chúng ta nên biết mà đề phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng gương mặt dấu hiệu may mắn nhân tướng phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp