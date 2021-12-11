4 dấu hiệu khi bước ra cổng nhà báo hiệu gia đình sắp có tin vui, vượng khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 11/12/2021 07:30

Những tin vui lớn trong gia đình thường được báo hiệu vào buổi sáng sớm khi bước chân ra cổng nhà

Bắt đầu một ngày mới ai cũng mong sẽ gặp được những điều suôn sẻ. Và ngay khi bước ra khỏi cổng nhà, nếu bạn gặp những dấu hiệu may mắn dưới đây thì có nghĩa là gia đình sẽ có tin vui lớn.

Mở cửa thấy bướm bay vào nhà

Khi thấy bướm bay vào nhà thì đây được xem là dấu hiệu điềm lành vì người xưa tin rằng khi bướm bay vào nhà có nghĩa là bạn đang chuẩn bị nhận được tin tốt lành, nhất là trong công việc, có thể là một khách hàng quan trọng. Đặc biệt, nếu như bạn thấy con bướm có màu sắc tươi sáng thì là tin tốt liên quan đến tình cảm, nhân duyên. Còn nếu là bướm màu xám, đen thì người đó sẽ mang đến tin vui trong công việc hoặc nghề nghiệp.

Dù thế là loài bướm nào thì bạn cũng đừng xua đuổi chúng đi bởi chúng chính là vận may của bạn đấy. Trong thời gian sắp tới, bạn chỉ cần chỉn chu vào công việc làm của mình nhất định sẽ gặt hái được kết quả như mong muốn.

4 dấu hiệu khi bước ra cổng nhà báo hiệu gia đình sắp có tin vui, vượng khí dồi dào - Ảnh 1

Cây cối đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái

Cây cối đâm chồi nảy lộc luôn là điểm báo của sự vui tươi, biểu hiện của sự sống, vui tươi, khởi đầu của những điều vui tươi, may mắn và thành công. Bạn cũng nhớ nếu đã trồng cây hay nuôi con vật thì hãy chăm sóc chúng.

Chó chạy vào nhà

Người ta cho rằng một con chó vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi, vì nó có nghĩa là bạn sẽ có thêm người bạn trung thành và chân thành đi vào cuộc sống của bạn, giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc và con chó màu trắng mang lại tình yêu và lãng mạn.

4 dấu hiệu khi bước ra cổng nhà báo hiệu gia đình sắp có tin vui, vượng khí dồi dào - Ảnh 2

Mở cửa thấy nhà có nguồn khí tốt chảy vào

Trong một ngôi nhà nếu có nguồn khí vào nhà phải đảm bảo các yếu tố như lưu chuyển liên tục, có nhiều ánh sáng chiếu vào, mọi thứ đồ đạc không bị đồ đạc lộn xộn gây ứ đọng thì đó là một ngôi nhà tốt về phong thủy, giúp gia chủ sống trong đó dễ dàng phát tài.

Một ngôi nhà như thế sẽ có nguồn năng lượng nguồn vượng khí, chủ nhà nên chú ý lắp đặt gương, bày trí nội ngoại thất, để không phạm đại kỵ giúp hút tiền tài chảy vào nhà. Khi sống trong ngôi nhà này gia chủ làm ăn thuận lợi, con cháu sẽ học hành giỏi giang, hiếu thuận.

 

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