Theo chuyên gia tướng số, phụ nữ sở hữu đầu mũi tròn và đầy đặn sẽ may mắn có 3 phước lành 'hiếm có khó tìm'

Tâm linh - Tử vi 17/01/2022 10:00

Trên thực tế, mỗi phúc tướng đều đem lại những may mắn trong cuộc sống mà không phải ai cũng biết.

Chuyên gia phong thủy Mục Lục Nghêu sống ở Trùng Khánh (Trung Quốc) cho biết, chúng ta có thể quan sát một số đặc điểm trên khuôn mặt của một người để biết được người đó có cuộc sống sướng khổ thế nào. Và đặc điểm mà chúng ta nói đến hôm nay đó là chiếc mũi tròn và đầy đặn. Theo đó, những người phụ nữ mà sở hữu phúc tướng này sẽ có 3 phước lành mà không phải ai cũng biết.

Theo chuyên gia tướng số, phụ nữ sở hữu đầu mũi tròn và đầy đặn sẽ may mắn có 3 phước lành 'hiếm có khó tìm' - Ảnh 1

1. Rất may mắn, bất kể làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi

Chuyên gia phong thủy Mục Lục Nghêu tiết lộ, người phụ nữ sở hữu tướng mũi vừa tròn vừa đầy đặn là người có nhiều phúc đức, cuộc đời của họ gặp được nhiều quý nhân, bất kể làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Những người này từ nhỏ thường sống trong gia đình tương đối ấm yêm, nếu như không phải là nhà giàu thì cũng là gia đình gia giáo, họ cũng được dạy dỗ rất tốt, lớn lên học được nhiều điều hay lẽ phải. 

Cuộc đời của những người sở hữu phúc tướng này cũng dễ dàng gặp được cơ hội tốt hơn những người khác. Khi bước vào giai đoạn thành gia lập thất, họ cũng mang mệnh vượng phu ích tử, không chỉ giúp chồng thành công mà còn dạy dỗ con cái nên người. Nhìn chung, người sở hữu phúc tướng này làm việc gì cũng thành công hơn người. 

2. Có tương lai tốt

Bên cạnh việc gặp được nhiều may mắn, người phụ nữ có tướng mũi tròn này cũng sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống giàu sang, quyền quý, đường tài vận của họ trong cuộc đời này tương đối thịnh vượng. Người khác thường phải đánh đổi, mất một thời gian để đi làm kiếm tiền để thay đổi cuộc sống, nhưng những người này với sự hậu thuẫn của gia đình, cũng như việc họ gặp được nhiều may mắn, nên tương lai cũng xán lạn hơn người khác.

Theo chuyên gia tướng số, phụ nữ sở hữu đầu mũi tròn và đầy đặn sẽ may mắn có 3 phước lành 'hiếm có khó tìm' - Ảnh 2

Tuy nói từ nhỏ được sống trong một gia đình tương đối giàu có, sung túc họ nhưng cũng rất nghiêm túc và chăm chỉ, có năng lực nhất định, cho nên dù lớn lên có đi xa gia đình thì hoàn toàn vẫn có thể tự lập và tận hưởng một cuộc sống an yên. Phụ nữ sở hữu phúc tướng này có tính tình tương đối ôn hòa, đặc biệt thích cười, dù ở bên ai cũng rất vui vẻ, người như vậy có tâm lý rất tốt, luôn tạo cho người khác năng lượng tích cực. Trong cuộc sống này, nếu bạn kết bạn với một người phụ nữ như vậy cũng là một điều rất tuyệt vời.

3. Có khả năng giao tiếp tốt, dễ gặp được nhiều quý nhân

Trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ có tướng mũi tròn sẽ có gia đình khá giả hoặc lấy chồng khá giả nên mối quan hệ tương đối rộng. Thứ nhất, vì điều kiện gia đình của họ tốt nên những người mà họ tiếp xúc cũng có thực lực hơn, thứ hai, bản thân họ đã có một thực lực nhất định, vì vậy họ cũng sẽ tiếp xúc với một số người có quyền lực hơn. Thứ ba, họ có loại đó. Tính cách Anh là người tốt nên có nhiều bạn bè, mạng lưới quan hệ rộng, làm ăn thì không thiếu khách. 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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