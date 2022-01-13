Người sinh vào những giờ này sẽ có vượng khí dồi dào, càng đến tuổi trung niên càng giàu có, của ăn của để dư dả

Có thể bạn không biết rằng giờ sinh có mối liên hệ nhất định đến vận mệnh của con người. Những người sinh vào giờ này được đánh giá là thông minh, có tiềm năng, kiên trì, nỗ lực không ngừng. Chính vì vậy, đến tuổi trung niên, họ được dự đoán sẽ thành công trong công việc, có nhiều tài sản tích lũy.

Họ không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Ngày tháng trôi đi, trải qua nhiều thất bại, vấp ngã, họ học tập, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm.

Những người có giờ sinh vào giờ Thìn sở hữu chỉ số EQ tương đối cao. Họ là người sống hòa đồng, thân thiện và giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Không những thế, người sinh giờ Thìn thường cầu tài, cầu tiến.

Vì vậy, đến tuổi trung niên, người sinh giờ Thìn thường có sự nghiệp ổn định, vượng đường thăng tiến. Họ làm ăn kinh doanh thường sinh lời lớn, trở thành ông/bà chủ.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nắm giữ vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Họ kiếm được nhiều tiền nên có nhiều của cải tích lũy, cuộc sống thịnh vượng.

Giờ sinh từ 13 – 15 giờ (giờ Mùi)

Người có giờ sinh vào giờ Mùi là người nhiệt tình, năng nổ và có trách nhiệm trong công việc. Họ có chính kiến, làm gì cũng có phương pháp riêng. Người sinh giờ này biết đối nhân xử thế, hòa đồng, hòa nhã với mọi người nên có được mối quan hệ tốt.

Vốn không sinh ra trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng, họ không ngừng nỗ lực vươn lên để cải thiện cuộc sống của bản thân. Từ năm 35 đến 40 tuổi, người có giờ sinh này thường đạt được thành công trong công việc. Họ có cuộc sống tương đối ổn định, thu nhập ngày càng tăng lên.

Giờ sinh từ 19 – 21 giờ (giờ Tuất)

Người có giờ sinh này sống khá lý trí, thực tế và có phần hơi thực dụng. Họ thật thà, ngay thẳng, không bao giờ lợi dụng tình cảm hay hoàn cảnh của người khác.

Thay vào đó, họ sống khá tự lập và thường tự mình giải quyết những vấn đề một cách khôn ngoan và khéo léo.

Vượt qua nhiều khó khăn, vấp ngã thời trẻ, đến tuổi trung niên, người có giờ sinh vào giờ Tuất thường có tài lộc vượng, công việc ngày một thăng hoa, thành đạt.

Vượt qua nhiều khó khăn, va vấp thời trẻ, đến tuổi trung niên, người sinh giờ Tuất thường có tài lộc vượng, công việc ngày một thăng hoa, thành đạt. Họ ham học hỏi nên tiến bộ từng ngày. Họ đạt được những thành tựu nổi bật khiến gia đình tự hào.

Nhờ thành công trong sự nghiệp, người có giờ sinh vào sinh giờ Tuất mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).