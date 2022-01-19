Người sỡ hữu một trong bốn tướng mũi này sẽ là "con cưng" của thần Tài, giàu sang phú quý đến hết đời

Tâm linh - Tử vi 19/01/2022 20:30

Trong nhân tướng học, mũi đại diện cho tài vận của mỗi người. Vậy những dáng mũi nào được coi là “kho đựng tiền”, đem lại may mắn?

Tướng mũi hổ

Đây là một trong những tướng mũi giàu, rất nhiều người mong muốn có được. Người sở hữu tướng mũi này có đặc điểm phần đầu mũi và hai bên cánh mũi dày, tạo thành hình tròn đầy đặn, sống mũi cao.

Họ là người có trực giác nhạy bén, có thể thích nghi được với bất cứ hoàn cảnh nào mà vươn lên. Họ ưa mạo hiểm, dám nghĩ dám làm nên dễ bén duyên với nhiều lĩnh vực kinh doanh, đầu tư khác nhau và kiếm được một khoản lớn từ đây.

Người sỡ hữu một trong bốn tướng mũi này sẽ là 'con cưng' của thần Tài, giàu sang phú quý đến hết đời - Ảnh 1

Người mang tướng mũi này cũng đều có kế hoạch, tính toán cẩn thận. Họ rất chặt chẽ trong quản lý tiền bạc, ít khi vung tiền hoang phí, vì thế tiền của cũng khó long mà thoát khỏi túi họ.

Tới trung niên để được của cải dồi dào, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, hưởng vinh hoa phú quý.

Ngoài ra, phụ nữ sở hữu tướng mũi này cũng là phúc khí, vượng phu tích tử, đem lại may mắn cho chồng. Họ thường có cuộc sống an nhàn, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ.

Tướng mũi rồng

Người sở hữu tướng mũi này có phần sống mũi và đầu mũi đầy đặn, đặc biệt là phần đầu mũi hơi chếch xuống phía dưới như đầu con rồng.

Bản mệnh này có tính cách mạnh mẽ, độc lập, ít khi bị phụ thuộc hay ảnh hưởng từ quan điểm của người khác.

Họ cũng rất tháo vát và có tài chỉ đạo, quán xuyến công việc chung nên dễ được thăng tiến chức cao trong công việc. Con đường sự nghiệp cũng rất sáng lạn bởi sự thông minh sẵn có, vì vậy một tay có thể làm nên nghiệp lớn mà không cần dựa dẫm vào ai.

Người sỡ hữu một trong bốn tướng mũi này sẽ là 'con cưng' của thần Tài, giàu sang phú quý đến hết đời - Ảnh 2

Bước qua đại vận ở tuổi 45 trở đi, bản mệnh này không còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền mà cứ thể an nhàn hưởng thành quả. Cung tài lộc lại càng nở rộ, tiền cứ thế đổ ào ào về túi.

Tuy nhiên, những người có tướng mũi rồng thường gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Vậy nên cần nhẹ nhàng, ôn hòa hơn, đừng nên để lý trí chi phối quá nhiều thì tình duyên mới khởi sắc.

Tướng mũi dọc dừa

Theo nhân tướng học, những người có tướng mũi túi dọc dừa dù là đàn ông hay đàn bà cũng đều có cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, điều này không phải tự dưng có đượ mà phải trải qua quá trình cố gắng không ngừng.

Hình dáng mũi cao vừa phải, đầu mũi đầy đặn nên họ cũng rất ưa nhìn, thu hút được cảm tình của những người xung quanh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngoài ra, họ cũng là những người khéo léo, biết đối nhân xử thế, trọng tình nghĩa nên rất được long mọi người và hay gặp may mắn.

Người sỡ hữu một trong bốn tướng mũi này sẽ là 'con cưng' của thần Tài, giàu sang phú quý đến hết đời - Ảnh 3

Bởi vậy, những người này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã hội, từ đó mà có thể phát triển sự nghiệp.

Điểm trừ của tướng người này là đôi lúc hơi nóng vội, muốn việc xong nhanh nhưng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Cánh mũi dày, lỗ mũi không lộ

Người có dáng mũi này thường có nguồn năng lượng tích cực, sống lạc quan và mạnh mẽ. Họ sống yêu ghét rõ ràng, sống có lý tưởng và trách nhiệm trong bất cứ công việc nào.

Người sỡ hữu một trong bốn tướng mũi này sẽ là 'con cưng' của thần Tài, giàu sang phú quý đến hết đời - Ảnh 4

Sở hữu trí tuệ cùng sự tháo vát, bản mệnh này thường giỏi làm ăn, lãnh đạo. Với những người này, cơ hội này đóng lại thì có cơ hội khác mở ra, tiền cứ hết lại tự nhiên có được nên lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Về già, họ thường tích lũy được khá nhiều của cải, đặc biệt là bất động sản.

Ngoài ra, bản mệnh này cũng sở hữu nhiều tài lẻ và có duyên ngầm, rất được lòng người khác giới.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo).

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