Năm 2022, người sinh vào những ngày Âm lịch này sẽ được quý nhân che chở, cuộc sống bình an, vượt mọi sóng gió

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 09:05

Không phải ai sinh ra cũng được quý nhân che chở, bảo hộ, có những người luôn phải vất vả tự lực cánh sinh mà lắm khi cuộc đời lại như “dã tràng xe cát biển Đông”. Phải may mắn lắm bạn mới được chào đời trong những ngày sinh âm lịch này, bởi bạn sẽ được hưởng một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và đủ đầy sung túc.

Mùng 1 và mùng 5 Âm lịch

Những người chào đời vào ngày mùng 1 và mùng 5 âm lịch là kiểu người có tính cách nhiệt tình, bản tính lương thiện. Người sinh vào mùng 1 và mùng 5 âm lịch là người lạc quan, tích cực, nên dù cuộc sống có sóng gió thì họ cũng không buông xuôi, thả trôi chính mình.

Lấy năng lượng tích cực để lan toả, người sinh vào ngày mùng 1 và mùng 5 âm lịch luôn truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh. Họ dùng sự vui vẻ để vùi đi những khó khăn và buồn phiền trong cuộc sống

Dù vận mệnh mang đến bão giông, nhưng họ cũng tự dùng sự mạnh mẽ, lạc quan và hy vọng để làm chiếc ô tự che chắn cho mình. Sự mạnh mẽ, can trường ấy chính là nguồn cội để quý nhân kề bên, phù trợ.

Năm 2022, người sinh vào những ngày Âm lịch này sẽ được quý nhân che chở, cuộc sống bình an, vượt mọi sóng gió - Ảnh 1

Người có ngày sinh vào mùng 1 âm lịch, bản thân họ làm việc luôn có kế hoạch lại có tài lãnh đạo hơn người. Họ có tầm nhìn sâu rộng và quyết đoán, cho nên chẳng mấy khi thử thách trong đời làm khó được họ.

Người sinh vào ngày mùng 5 âm lịch lại có tài biến hóa, linh hoạt, biết mình cần phải làm gì trong những tình huống bất ngờ.

Với những tố chất sẵn có như vậy, người sinh ngày mùng 1 âm lịch và mùng 5 âm lịch thường có cuộc sống sau này sẽ không thiếu tiền của, hạnh phúc viên mãn. Dù ngày trẻ, họ có lận đận, truân chuyên đến mấy thì bước qua “kiếp nạn nhân sinh”, hậu vận họ cũng được đền đáp đủ đầy.

Ngày 10 và ngày 18 Âm lịch

Sự trung thực là đặc điểm nổi bật của những người sinh vào ngày 10 và 18 âm lịch. Sống thành thật, thiện lương và không ngại giúp đỡ người khác, người sinh vào ngày 10 và 18 âm lịch đã sớm tích luỹ phúc báu cho cuộc đời mình.

Tấm lòng bao dung và nhân hậu của người có ngày sinh âm lịch là 10 và 18 để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người khác. Chính vì vậy mà cuộc đời họ luôn nhận lại được nhiều điều tốt lành.

Người sinh vào ngày 10 âm lịch thích làm từ thiện, chẳng quản ngại giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Đối với họ, cho đi một chút tấm lòng là cách mang lại những điều tốt đẹp cho đời.

Năm 2022, người sinh vào những ngày Âm lịch này sẽ được quý nhân che chở, cuộc sống bình an, vượt mọi sóng gió - Ảnh 2

Người sinh vào ngày 18 âm lịch lấy sự thiện lương làm châm ngôn sống. Đối với họ, bồi dưỡng nhân tâm là điều quan trọng, giúp được người là may mắn nên họ không ngần ngại giúp đỡ người khác khi có điều kiện.

Chính nhờ cách sống đẹp như vậy, người sinh ngày 10 và 18 âm lịch thường gặp được quý nhân trong đời và hưởng một cuộc đời sung sướng và tràn ngập yêu thương. Họ luôn được quý nhân chiếu cố, che chắn cho khỏi những tổn thương và thất bại trong cuộc đời.

Dù ngày trẻ hay về già, con đường tài vận của những người thuộc hai ngày sinh này cũng đều thịnh vượng. Nếu biết tu dưỡng từ sớm, họ sẽ thành công từ khi còn rất trẻ.

Ngày 25 Âm lịch

Những người có ngày sinh 25 Âm lịch được ví như phúc ấm của gia đình, là ngôi sao bảo hộ cho sự bình an và hạnh phúc của dòng họ. Người sinh vào ngày 25 âm lịch sống cẩn trọng, chu đáo và rất có trách nhiệm. Mỗi việc họ làm họ đều cân nhắc kỹ và không để làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Năm 2022, người sinh vào những ngày Âm lịch này sẽ được quý nhân che chở, cuộc sống bình an, vượt mọi sóng gió - Ảnh 3

Dù lâm vào nghịch cảnh, người sinh vào ngày 25 âm lịch cũng luôn nhận được sự cứu giúp và hỗ trợ đúng lúc. Tuy nhiên, người sinh ngày 25 âm lịch không quá ỷ lại vào may mắn, họ luôn nỗ lực không ngừng, cố gắng từng bước hoàn thành mục tiêu của bản thân.

Ngay cả khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, người sinh vào ngày âm lịch này cũng rất khiêm tốn và không tự mãn với chiến thắng có được. Suốt nhiều chặng đường đời, quý nhân sẽ luôn kề bên, bảo trợ cho cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của người sinh ngày 25 âm lịch luôn đủ đầy, sung túc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn?

Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn?

Bạn có thể tham khảo những món đồ trang trí dưới đây để khiến bầu không khí gia đình mình thêm phần rực rỡ và may mắn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh Tâm linh huyền học và vũ trụ giải mã tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót