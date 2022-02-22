Chủ nhà không nên đặt những thứ này trước cửa nếu không muốn tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 13:45

Các chuyên gia phong thủy cho biết, trước cửa nhà nếu đặt 4 thứ này sẽ khiến cho tài lộc tiêu tán, gia chủ dễ gặp xui xẻo điêu đứng.

Không bố trí nhà vệ sinh đối diện cửa

Trong phong thủy nếu như một ngôi nhà nếu bạn thiết kế của nhà đối diện với cửa vệ sinh sẽ dễ bị tán lộc. Nguyên nhân là cửa nhà chính là nơi đón tài lộc vào nhà, khi bạn đặt cửa chính thẳng cửa nhà vệ sinh sẽ khiến cho bạn gặp nhiều việc xúi quẩy, tăng nguồn năng lượng xấu, khiến vợ chồng cãi vã, tranh chấp, nên sớm muộn cũng dẫn tới chia rẻ ly hôn.

Thêm vào đó, khi gia chủ thiết kế nhà của nên tránh để cửa nhà nhà vệ sinh đối diện cửa chính bạn nên tìm cách hóa giải, bằng một bình phong ngăn cách để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Chủ nhà không nên đặt những thứ này trước cửa nếu không muốn tán gia bại sản - Ảnh 1

Không treo tranh ảnh u tối trước cửa nhà 

Nhiều gia đình thường có thói quen của nhiều gia đình thường thích treo tranh ảnh để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của mình. Nhưng khi chọn tranh bạn nên chọn tranh hợp phong thủy, phù hợp với tuổi và mệnh của người chủ nhà.

Gia chủ nên tránh những bức tranh có màu sắc u tối, chết chóc sẽ làm cho tâm trạng của người trong nhà trở nên u ám. Đặc biệt, khi bạn treo tranh u tối còn khiến cho cuộc sống hôn nhân còn nhắc nhở không nên treo tranh hoàng hôn, tranh hoa mẫu đơn trong phòng ngủ, thể hiện sự chia ly, tình cảm gia đình khó bền vững.

Chủ nhà không nên đặt những thứ này trước cửa nếu không muốn tán gia bại sản - Ảnh 2 

Không đặt bình gốm trước cửa nhà

Nhiều gia đình do muốn tăng tính thẩm mỹ nên đặt một cặp bình lớn trước cửa nhà để mong bình an tài lộc cho gia đình mình. Nhưng khi đặt bình phải chú ý đến các loại hoa trên đó. 

Khi bạn đặt bình ở đây dễ xảy ra tình trạng tán của, gia đình sẽ không tích lũy được của cải, có thể xảy ra những sự việc khó tin, đây đều là những điều cần lo lắng nên không được để ở cửa.

Chủ nhà không nên đặt những thứ này trước cửa nếu không muốn tán gia bại sản - Ảnh 3

Không để trước cửa nhà có vũng nước

Theo chuyên gia phong thủy nếu trước cửa nhà bạn xuất hiện một vũng nước bạn cần tìm cách hóa giải nó. Nguyên nhân là do trước cửa lớn ngôi nhà mà xuất hiện vũng nước, chẳng khác nào bạn đem tiền trong nhà để ngoài cửa. Theo quan niệm của phong thủy thì nước chính là tượng trưng cho tiền bạc, nếu bạn để vũng nước ở ngoài cửa khác nào bạn để tiền của nhà mình đánh rơi ở ngoài cửa. Làm như vậy bạn sẽ khó lòng phát tài, phát lộc.

Bên cạnh đó, khi trước cửa nhà có vũng nước tựa như một tấm gương lớn sẽ dễ tạo ảo giác, khiến cho hôn nhân của bạn có người thứ ba chen vào.

Chủ nhà không nên đặt những thứ này trước cửa nếu không muốn tán gia bại sản - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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Từ khóa:   Phong thủy và đời sống bí quyết phong thủy Tâm linh huyền học và vũ trụ

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