8 kiểu nhà "đại sát" khiến gia chủ điêu đứng, càng ở lâu gia cảnh càng sa sút: Kiểu cuối cùng nhiều gia đình tưởng TỐT, nào ngờ chặn đứng TÀI LỘC

Khi chạy trên đường ray với tốc độ nhanh, tàu hỏa sẽ tạo ra luồng khí quẫn xoáy rất mạnh, tác động không tốt đến không gian xung quanh. Hơn nữa, nhà gần đường ray còn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói bụi, lâu ngày tạo cảm giác bất an cho người sống trong nhà, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Phong thủy gọi thế này là phạm Thanh sát.

Tốt nhất không nên sinh sống gần đường ray. Trường hợp bắt buộc nên thiết kế nhà có cây cối, tường rào bao quanh, tạo khoảng đệm ngăn cách với đường ray xe lửa, thiết kế tường, cửa chống ồn, chống bụi…

Đền, chùa, miếu mạo là nơi chốn linh thiêng hơn nữa mang dương khí rất mạnh (do có nhiều hương đèn, người ra vào) nên không hợp với nhà ở. Nếu nhà nằm ở phía sau thì không sao, nhưng nằm ở phía trước là rất tối kỵ. Nếu sinh sống ở những khu vực này, gia đình dễ gặp rủi ro hoặc một số vấn đề về sức khỏe.

Với nhà ở phía trước đền, chùa, miếu mạo gia chủ nên cố gắng tạo một khoảng sân vườn ở phía sau nhà với tường bao kín xung quanh để có khoảng đệm ngăn cách. Trong vườn trồng nhiều loại cây cho tán lá tốt để ngăn cản bớt dương khí.

3. Nhà nằm gần đường cao tốc

Những ngôi nhà nằm gần đường cao tốc và tháp điện cao thế sẽ có phong thủy không tốt, sát khí từ những vật cản này có thể tác động tiêu cực cho sự nghiệp của chủ nhà và việc giáo dục con cái. Nếu nhà nằm sát đường cao tốc và cửa chính đối diện với đường thì nguồn ánh sáng mặt trời khó có thể thâm nhập vào trong nhà. Về lâu dài, tình trạng thiếu dương khí và sinh khí sẽ khiến người trong nhà cảm giác bất an.

Trong khi đó, các trụ điện cao thế thường phát sinh bức xạ lớn, nếu sống gần trụ điện, sức khỏe của người trong nhà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu.

4. Nhà nằm ở trên hoặc dưới dốc

Nhà nằm ở trên hoặc dưới dốc cao đều là những vị trí không tốt. Nếu nằm ở trên dốc sẽ có cảm giác chênh vênh, không an toàn, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Còn nhà nằm dưới dốc thường tích tụ âm khí (tà khí) sát khí, sống ở đây sẽ bị tổn thất nhân đinh (mất người).

Hơn nữa, những ngôi nhà xây ở trên hoặc dưới dốc cao đều bất tiện cho việc luân chuyển của sinh khí trong nhà. Ngôi nhà nào mở cửa chính đối diện thẳng với dốc còn bị mất của, người nhà có thể li tán.

5. Một ngôi nhà bị lệch tâm

Trong phong thủy nhà có phong thủy tốt cần phải cân đôi, hài hòa về mặt bố cục. Một ngôi nhà dù xây dựng to đẹp như thế nào nhưng nếu bố cục bị lệch tâm. Điều này có thể gây nhiều phiền hà cho cuộc sống gia đình nên cần phải có sự khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Hai bên nhà là vị trí Bạch Hổ và Thanh Long, nếu ngôi nhà đặt ở vị trí lệch về phía bên phải là phạm vào vị trí Bạch Hổ dễ gây xui xẻo cho người sống trong nhà. Khi sống trong ngôi nhà bị lệch tâm nhất là lệch về phía bên phải gia chủ dễ bị đau ốm, công việc sa sút, tình cảm các thành viên trong gia đình dễ bị xa cách, xung khắc, mâu thuẫn.

6. Nhà có cửa chính thẳng ban công, hoặc cửa hậu

Trong phong thủy thì một ngôi nhà nếu như cửa chính của ngôi nhà thông với cửa hậu và cửa giữa thì sẽ tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khí vào sẽ bị thất tán hết, chủ tiền tài không vượng, hao tổn tiền của, không giữ được tài lộc, khiến cuộc sống của gia chủ dễ bị sa sút, hao hụt.

Nếu như nhà bạn phạm điều này bạn nên tìm cách sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn ở giữa để cửa chính và cửa phụ không nhìn thấy nhau nữa. Thêm vào đó, bạn cũng có thể dùng cầu thuỷ tinh treo ở vị trí thông giữa hai cửa, dùng tượng rùa đầu rồng hoặc tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ.

7. Nhà cửa chính thẳng với vòng xuyến hoặc giao lộ

Trong phong thủy nếu cửa chính của ngôi nhà thẳng với vòng xuyến, hoặc giao lộ là điều vô cùng đại kỵ. Bởi điều này sẽ khiến cho sát khí chiếu thẳng vào khiến cho người sống trong nhà dễ bị căng thẳng đau ốm. Nếu giao lộ càng lớn thì sát khí sẽ gây thị phi, bất hoà, ly tán gia đình và không tốt cho những thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, những ngôi nhà như vậy rất thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán, vì thế gia chủ có thể tận dụng để kinh doanh hoặc cho thuê cửa hàng cũng có thể kiếm lợi.

8. Nhà có cây to chắn hết cửa

Trong phong thủy nếu trước nhà có cây xanh sẽ rất tốt cho phong thủy, nhưng bạn không nên để cây quá to che hết ánh sáng trong nhà. Bởi một ngôi nhà nếu bị che hết ánh sáng, sẽ khiến cho chủ nhà dễ bị đau ốm. Đồng thời, thì việc này cũng sẽ khiến cho tài lộc trong nhà không được thuận lợi như mong muốn. Vì vậy, nếu như nhà bạn có cây to chắn trước cửa bạn có thể tỉa bớt cành lá để ảnh sáng có thể chiếu vào, tăng dương khí, lộc khí cho ngôi nhà của bạn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).