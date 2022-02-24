7 loại cây không nên trồng trước cửa nhà kẻo gặp tai họa, tán gia bại sản: Gia chủ đặc biệt lưu ý những 'cái tên quen thuộc'

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 06:50

Trong phong thủy, cây cảnh mang nhiều ý nghĩ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và gia đình. Cùng tìm hiểu các loại cây cảnh phong thủy không nên trồng trước cửa nhà để tránh đen lại những điều không may mắn, kiềm hãm tài lộc, tiền của của chủ nhà.

1. Cây liễu

Từ liễu khi đánh vần có âm gần với từ lưu tức là cháy đổ đi mất, vì vậy khi trồng cây liễu trong nhà, nhất là trồng trước nhà sẽ khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, hao tốn tài của và tài sản trong nhà sẽ đội nón ra đi. Cây liễu có vẻ bề ngoài rũ, hướng xuống đất, đây cũng được xem là điều không may, ám chỉ vận khí của chúng ta không đi lên mà ngày càng đi xuống.

Hơn nữa, theo phong thủy nếu trồng cây liễu trước nhà sẽ dụ âm khí đến ngôi nhà của bạn. Cây liễu thuộc phần âm và không kết hạt, đây là liên tưởng đến phần con cái tức là không có hậu vận về sau. Vì vậy, trong các loại cây không nên trồng trước nhà thì cây liễu cũng là cây bạn nên lưu ý. Người ta chỉ trồng liễu trong công viên hoặc xung quanh hồ nước để tạo bóng mát.

7 loại cây không nên trồng trước cửa nhà kẻo gặp tai họa, tán gia bại sản: Gia chủ đặc biệt lưu ý những 'cái tên quen thuộc' - Ảnh 1

2. Cây dâu

Từ xưa đến nay dân gian vẫn lưu truyền quan niệm kiêng trồng dâu trước cửa nhà vì trong tiếng Hán, cây dâu đọc là “tang” cùng âm với “tang ma”, “tang tóc” là biểu hiện của chết chóc, điều không may mắn.

Ngoài ra, trong dân gian cây dâu còn được dùng để trừ tà ma. Do đó, muốn gia đình thịnh vượng và gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cổng nhà.

7 loại cây không nên trồng trước cửa nhà kẻo gặp tai họa, tán gia bại sản: Gia chủ đặc biệt lưu ý những 'cái tên quen thuộc' - Ảnh 2

3. Cây dương

Cây dương thường được người chơi cây cảnh yêu thích vì lá cây xanh, tán lá rất đẹp. Tuy nhiên trong dân gian, cây dương được cho là dẫn dụ ma quỷ về nhà nên nó được cho là loại cây không mang lại may mắn cho gia chủ.

4. Cây đa

Cây Đa thường có tán to lớn, rậm rạm nên đây là nơi trú ngụ lý tưởng của âm khí. Cây chỉ thích hợp trồng ở những nơi đền thờ, miếu, chùa chiền chứ không thích hợp để trồng trong nhà đặc biệt là trước nhà. Cây đa thường có gốc to, thô nên dễ khiến đất đai bị lồi lõm gây mất cân bằng cho ngôi nhà.

7 loại cây không nên trồng trước cửa nhà kẻo gặp tai họa, tán gia bại sản: Gia chủ đặc biệt lưu ý những 'cái tên quen thuộc' - Ảnh 3

5. Cây xương rồng

Cũng giống như cây dâu và cây đa, cây xương rồng thường thu hút âm khí, đem đến những điều xui xẻo. Hơn nữa, cây xương rồng có bề ngoài gai góc khiến cho tài lộc đến với bạn bị ngăn cản, cuộc sống gặp nhiều điều không may, khó khăn, bất ổn. Tốt nhất bạn không nên trồng cây xương rồng trước nhà để tránh gặp phải những điều không may.

6. Cây mít

Dân gian có câu “cây mít có ma, cây đa có thần”. Câu này ám chỉ việc trồng cây mít trước của nhà sẽ thu hút tà khí, quỷ ma trú ngụ. Điều này làm ảnh hưởng xấu đến thần và sức khỏe những người trong gia đình.

Ngoài ra, mít là loại cây rụng nhiều lá, quá mít hư dễ rụng, gây mùi hôi thối, thu hút nhiều ruồi nhặng không tốt cho sức khỏe con người.

7 loại cây không nên trồng trước cửa nhà kẻo gặp tai họa, tán gia bại sản: Gia chủ đặc biệt lưu ý những 'cái tên quen thuộc' - Ảnh 4

7. Cây bách

Do cây bách thường được trồng trên phần mộ người đã mất nên nó được cho là loại cây không mang tới điều tốt lành cho người đang còn sống.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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