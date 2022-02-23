Phạm 5 lỗi phong thủy này khi đặt bếp, gia đình nghèo khó, cả đời không phất lên được

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 07:10

Bếp không chỉ đơn thuần là nơi nấu nướng mà còn mang theo nguồn năng lượng hỏa, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Bếp đối diện cửa lớn

Bếp đối diện cửa lớn không hợp lý cả về mặt khoa học lẫn phong thủy. Thứ nhất, xét theo khoa học, một số loại bếp như bếp từ, bếp hồng ngoại không có lửa khi sử dụng nhưng bếp gas thì có ngọn lửa khi nấu nướng. Trong khi đó, cửa lớn thường có gió to thổi. Vì thế, nếu bếp đặt đối diện cửa lớn, gió sẽ khiến ngọn lửa bị tạt, phân tán nhiệt lượng, hao tốn nhiên liệu, mất thời gian hơn.

Thứ hai, xét về phong thủy, bếp có lửa, tượng trưng cho tiền tài, bổng lộc. Đặt bếp đối diện với cửa lớn thì người ngoài sẽ dễ dàng nhìn thấy. Điều này có nghĩa là chuyện tiền bạc lẽ ra nên giấu kín thì lại bị nhiều người biết, nhòm ngó. Với những người làm kinh doanh, chuyện này đặc biệt không tốt, gây hao tán tài sản.

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Bếp gần đầu giường phòng ngủ

Khi nấu nướng, bếp tỏa ra nhiệt lượng cao, mùi dầu mỡ, mùi thức ăn... Bếp đặt gần đầu giường ngủ có thể gây ra các bệnh về não, suy nhược thần kinh, làm giảm hiệu suất làm việc.

Đối với các căn hộ diện tích nhỏ buộc phải đặt bếp gần giường ngủ thì cần lưu ý tránh quay đầu giường vào bếp nấu. Với nhà tầng, không nên đặt giường ngủ ở tầng trên vào vị trí bếp nấu ở tầng dưới vì giấc ngủ sẽ không được yên, tâm tính dễ nóng nảy.

Bếp nấu đặt ngược hướng nhà

Theo phong thủy, bếp nấu tuyệt đối không được đặt ngược hướng nhà, tức là lưng bếp phải quay về hương cửa. Ngoài ra, phải tránh việc vừa mở cửa ra đã nhìn ngay thấy bếp. Nếu không thể thay đổi được vị trí của bếp nấu thì gia chủ cần sử dụng vách ngăn, bình phong hoặc rèm cửa để ngăn cách. Cách này sẽ giúp ngăn cản các luồng khí xấu từ ngoài vào.

Không nên đặt bếp nấu cạnh cửa sổ cũng không nên để vật nhọn hướng trực tiếp vào bếp nấu vì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình. Ngoài ra, không nên đặt bếp gần những vị trí có nước vì Hỏa - Thủy tương khác.

Bếp nấu cũng không được đặt ở trung tâm của căn bếp vì như vậy bếp không có chỗ dựa, tạo nên thế không vững chắc, khiến gia đình bất ổn, tinh thần sa sút, tiền tài suy yếu.

 

Phạm 5 lỗi phong thủy này khi đặt bếp, gia đình nghèo khó, cả đời không phất lên được - Ảnh 2

 

Bếp lộn xộn

Căn bếp cần được giữ thông thoáng, tránh bị xung đối hoặc bị ngăn chặn. Nếu bếp nấu nhìn thẳng ra cửa chính và phía sau bếp nấu có cửa sổ đều không tốt cho mặt phong thủy. Nếu sử dụng bếp gas hoặc bếp củi thì gió thổi có thể làm ảnh hưởng đến quá trình đun nấu; mùi gas, mùi khói cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Ngoài ra, cần phải giữ bếp ngăn nắp, sạch sẽ. Việc này không chỉ đảm bảo thẩm mỹ, tốt cho phong thủy mà còn là cách bảo vệ sức khỏe của con người.

Đặt gương chiếu thẳng bếp

Bếp không phải là nơi thích hợp để đặt gương. Lý do là vì gương có khả năng khuyếch đại năng lượng của lửa (Hỏa). Theo phong thủy, Hỏa quá vượng không tốt, gây ra mất cân bằng, biến động trong cuộc sống.

Hiệu quả phản xạ của gương cũng dẫn đến xuất hiện hai bếp nấu, hàm ý nhà có hai nữ chủ, tức có thể dẫn đến việc người đàn ông trong gia đình ngoại tình.

Phạm 5 lỗi phong thủy này khi đặt bếp, gia đình nghèo khó, cả đời không phất lên được - Ảnh 3 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo).

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