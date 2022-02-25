Những lưu ý phong thủy khi mua nhà cũ để gia chủ đại cát đại lợi, tránh xa xui xẻo

Nói đến phong thủy nhà ở, người ta thường nói phải lưu ý đến những điểm như cửa chính, bếp, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh… Trong những điểm trên thì có thể nói, cửa chính là vị trí quan trọng nhất. Phong thủy cửa chính có tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận thế của gia chủ, mà qua hình dáng của cửa chúng ta có thể đoán định phần nào tính chất phong thủy này.

2. Bạn công mọc rêu mốc, tốt nhất không mua

Trong nhà, ngoài cửa chính ra thì ban công cũng là nơi đón nhận không khí và ánh sáng vào nhà. Vì thế nên khi đi xem nhà, ban công chính là vị trí quan trọng thứ hai mà bạn cần lưu ý. Nếu quan sát thấy dưới chân tường hay sàn ban công có xuất hiện rêu mốc thì phải thận trọng.

Theo phong thủy nhà ở, đây là hiện tượng không được tốt, phần thoát nước ngoài ban công có vấn đề. Thêm nữa, ban công có rêu mốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ, điều này không nói có lẽ ai cũng biết.

3. Tìm hiểu lai lịch, nguồn gốc căn nhà



Lai lịch và nguồn gốc của ngôi nhà là yếu tố cần quan tâm khi muốn mua nhà. Bởi ngôi nhà bạn sẽ mua tức là sẽ gắn bó lâu dài với bạn và gia đình. Do đó, ngoài những vấn đề liên quan đến khoa học phong thủy như chọn hướng, vị trí… bạn cũng nên tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà mình định mua.

Bạn nên xem xét chủ của ngôi nhà là người như nào, ngôi nhà đó đã từng có những chuyện gì xảy ra. Nếu ngôi nhà đã qua tay người nhiều nhà chủ và chỉ sử dụng nó trong một thời gian ngắn rồi bán đi hoặc các chủ sở hữu trước đó có số phận không tốt như là: phá sản, ly dị hay sức khoẻ có vấn đề thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chọn mua căn nhà đó.

Bên cạnh đó, nếu có những vấn đề mang yếu tố duy tâm (ma ám chẳng hạn) thì bạn cũng nên cố gắng tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

4. Xem kĩ hướng nhà

Khi mua nhà cũ việc lựa chọn hướng nhà là rất quan trọng. Ngoài việc chọn hướng nhà hợp với tuổi với mệnh của gia chủ thì bạn cần hết sức lưu ý tới hai hướng đó là hướng Tây Nam và Tây Bắc. Đây là hai hướng quan trọng của ngôi nhà. Tây Nam là hướng của Trời, Tây Bắc là hướng của Mẹ.

Hướng Tây Bắc có dương khí ở những hướng này rất mạnh. Còn Tây Nam là hướng của người phụ nữ, người mẹ trong gia đình. Nếu nhà ở hướng Tây Nam có một cái kho, hay một phòng tắm, chủ nhà sẽ gặp khó khăn trong hôn nhân, hoặc bất hạnh.

5. Trước hoặc trong nhà có bùa chú, vật phẩm phong thủy không lành, tuyệt đối tránh xa

Điều này quan sát bằng mắt thường cũng rất dễ nhận ra. Nếu bạn đi xem một căn nhà mà thấy những vị trí trong nhà như trước cửa, trên tường nhà hay dưới chân giường có dán nhiều bùa chú hay trong nhà treo đầy những vật phẩm phong thủy trừ tà như hồ lô phong thủy thì đó là điềm báo không lành.

Nhà cần phải trấn yểm bằng bùa chú như vậy cho thấy chắc chắn một điều là trước đó đã có thầy phong thủy về xem nhà, dùng đạo chú để trừ tà hóa sát. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng có thể khẳng định căn nhà trước đó phong thủy không tốt, thậm chí có thể xuất hiện sự lạ. Bạn cần suy xét kĩ càng trước khi ra quyết định mua nhà, có thể xem lại căn nhà có điểm gì không thuận phong thủy, có thể tiếp tục sinh sống được hay không. Đừng quên chú ý phong thủy mua nhà cũ này nhé.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).