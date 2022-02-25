Người sinh vào 3 khung giờ vàng này, trời định sẵn số giàu sang, cả đời sống trong sung túc

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 09:50

Thời điểm sinh ra vô cùng quan trọng bởi nếu sinh vào khung giờ đẹp, có thể cuộc đời của bạn sẽ suôn sẻ, an nhiên, gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi.

1. Giờ Thìn (từ 7h -9h)

Giờ Thìn là thời khắc mà vạn vật thức tỉnh, ánh sáng bình minh chiếu rọi, trong ngũ hành thuộc Thổ. Người sinh giờ này tính cách lạc quan, khả năng thích ứng tốt, cả đời không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Từ lúc họ cất tiếng khóc chào đời, gia cảnh an khang, bố mẹ mạnh khỏe bình an, sống lâu trăm tuổi.

Người tuổi Tị, tuổi Tuất sinh giờ Thìn vào mùa hè sẽ cực kỳ hợp vận. Họ sống cuộc đời thanh thản về tâm hồn, vô ưu vô lo, gặp hung hóa cát, làm việc luôn được quý nhân phù trợ.

Tuy không phải là người có số giàu từ trẻ đến già nhưng họ bao giờ cũng rủng rỉnh tiền nong, vì trong ngũ hành giờ Thìn thuộc Thổ, Thìn Thổ sinh Kim, nên tài vận rất vượng. Điều khiến họ gia nhập hàng ngũ những triệu phú trung lưu chính là nhờ vào khả năng quản lý tiền bạc, kinh doanh tài chính thiên bẩm trời cho.  

Người sinh vào 3 khung giờ vàng này, trời định sẵn số giàu sang, cả đời sống trong sung túc - Ảnh 1

2. Giờ Tý (23h - 1h)

Người sinh vào giờ Tý thường rất thông minh, lanh lợi và có nhiều tài lẻ. Con đường học hành của những người này luôn rộng mở, vốn kiến thức uyên thâm của họ luôn khiến những người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ. Mặc dù học rộng tài cao nhưng họ không bao giờ lấy đó làm kiêu ngạo, coi khinh kẻ khác. Bên cạnh đó, họ thích được giúp đỡ người khác, luôn có tinh thần học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Trong cuộc sống, dường như mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, ít gặp khó khăn, con đường sự nghiệp luôn rộng mở. Bên cạnh đó, họ cũng ít khi phải lo nghĩ tới vấn đề tài chính.

Nếu nam giới sinh vào giờ Tý, có nhiều khả năng họ sẽ kết hôn với một người vợ giàu có, từ đó quý nhờ vợ. Nếu là nữ giới, họ sẽ gặp nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, nhiều khả năng sẽ được làm sếp, có địa vị trong xã hội.

Người sinh vào 3 khung giờ vàng này, trời định sẵn số giàu sang, cả đời sống trong sung túc - Ảnh 2

3. Giờ Mùi  (13h-15h)

Giờ Mùi trong ngũ hành thuộc Thổ, xếp sau giờ Ngọ nóng sôi sục bỏng lửa nên đầy sức sống. Đàn ông hay phụ nữ tuổi Tý sinh giờ này cơ thể rất tráng kiện, ít khi đổ bệnh, da dẻ mịn màng, tính tình hoạt bát, thoải mái vui tươi.

Họ may mắn “từ trong trứng nước”, làm việc tuy tiên trở hậu thành nhưng luôn có quý nhân phù trợ nên bao giờ cũng thành công xuất sắc. Vận may và tài lộc của họ còn đến từ chỗ họ rất hào phóng với bạn bè, người khác nên càng cho đi nhiều họ lại càng nhận về nhiều hơn vô tận.

Phải nói rằng, đây là tuýp người may mắn và hạnh phúc cùng đồng hành, do biết nắm chắc thời cơ, đầu tư đúng đắn được cả thiên thời địa lợi nhân hòa nên họ rất dễ thành công khi còn trẻ tuổi, một tay gây dựng cả cơ đồ.

Người sinh vào 3 khung giờ vàng này, trời định sẵn số giàu sang, cả đời sống trong sung túc - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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