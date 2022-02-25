Có thể bạn chưa biết: 5 điềm báo phong thủy cho thấy gia đình bạn sắp gặp chuyện xui xẻo, cần đặc biệt lưu ý

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 17:30

Trong phong thủy và theo những quan niệm của người xưa, những việc lành, dữ, tốt, xấu,… đều có một phần liên quan đến những dấu hiệu báo trước. Dưới đây là những sự việc cho thấy gia đình bạn sắp gặp chuyện xui xẻo.

1. Trong nhà có chuột làm ổ

Chuột trong phong thủy được xem là loài mang đến xui xẻo cho con người. Nếu bắt gặp lũ chuột làm tổ trong nhà thì ắt hẳn đó là một dấu hiệu vô cùng xui xẻo. Do vậy, đơn giản chỉ cần giữ cho ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ thì chắc chắn sẽ tránh được lũ chuột hôi hám làm tổ, cũng như xua tan được những điềm gở sẽ đến với gia đình mình.

Có thể bạn chưa biết: 5 điềm báo phong thủy cho thấy gia đình bạn sắp gặp chuyện xui xẻo, cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 1

Ảnh minh họa

2. Gặp mèo đen

Trong lịch sử phát triển của phương Tây, mèo đen luôn bị xem là biểu tượng của gian ác. Khi con vật này bỗng dưng xuất hiện bên cạnh ai đó, đồng nghĩa với việc điềm xui xẻo sắp vận vào họ.

Còn theo quan niệm thời Trung cổ, mèo đen là điềm báo của bất hạnh, yêu thuật và cái chết. Đôi mắt chói sáng, bộ lông u tối và dáng đi uốn lượn khi chúng xuất hiện khiến người thời xưa nghi ngại điềm xấu sắp xảy đến.

3. Quạ, chim lợn bay vào nhà

Người xưa tin rằng, khi con người sắp từ giã cõi đời, sẽ tự giải phóng một thứ mùi vô cùng đặc biệt, và lúc này chim lợn và quạ đen – 2 loài vật có thính giác vô cùng đặc biệt sẽ phát hiện và cất tiếng kêu ngay chỗ đó. Do chính quan niệm tâm linh này, nên người ta tin rằng, khi hai loài chim này kêu chỉ mũi vào nhà, thì những điềm gở đáng lo ngại và điềm báo vận hạn sẽ đến.

Có thể bạn chưa biết: 5 điềm báo phong thủy cho thấy gia đình bạn sắp gặp chuyện xui xẻo, cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 2

Ảnh minh họa

4. Làm vỡ gương

Dân gian từ xưa đến nay vẫn luôn quan niệm vỡ gương sẽ mang đến những điều xui xẻo. Bởi gương là vật được dùng để xua đuổi tà ma cũng như trừ tà và thường được treo trước cửa nhà để phòng tránh cho ma quỷ xâm nhập.Chính vì vậy việc vỡ gương trong nhà là điều cấm kỵ. Nó được coi là điềm xấu và cực độc khi nó toả ra luồng khí tiêu cực, cũng như vết nứt của gương giống như hình ảnh tốt đẹp bị tan vỡ. Nếu chẳng may gia đình có làm vỡ gương trong nhà thì không nên vứt những mảnh vỡ vào sọt rác mà hãy gói chúng lại và đem chôn hoặc thả xuống sông. Điều này có ý nghĩa xua đi những điều xui xẻo trong gia đình.

5. Mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống đất

Bàn thờ vốn được coi là vật linh thiêng trong mỗi gia đình để cầu chúc cho sức khỏe, tiền tài, may mắn, hạnh phúc,… do đó, việc đặt bàn thờ theo đúng phong thủy là vô cùng quan trọng đối với mỗi chủ nhà.

Vì nhiều lý do khác nhau khi thiết kế, xây dựng, lắp đặt hay sử dụng,… mà mặt trước của bàn thờ có thể bị chệch xuống dưới đất. Dù vô tình hay cố ý thì đó cũng có thể là dấu hiệu của việc gia đình bạn có thể mất tiền, mất của hay gặp nhiều vận hạn khác.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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Từ khóa:   Tâm linh Phong thủy và đời sống Tâm linh và huyền học

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