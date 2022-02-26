5 tướng mặt của kẻ tiểu nhân, ích kỷ, tuyệt đối không nên giao du, lưu ý ngay để tránh gặp họa

Thông qua xem tướng khuôn mặt, ta nhận biết được những ai có đặc điểm dưới đây thường ích kỷ, hẹp hòi, chính vì vậy mà nhân duyên không tốt, ít được quý nhân giúp đỡ.
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1. Lông mày thưa thớt
Khi xem tướng khuôn mặt, người ta có thể thông qua hình dáng lông mày để đoán biết mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội của một người.
Xem tướng khuôn mặt kẻ ích kỷ, tiểu nhân, những người có lông mày thưa thớt, không đều, chỗ mỏng chỗ rậm thường đối xử với người khác không thật lòng, làm nhiều việc có động cơ không trong sáng.
Những người này tính khí nóng nảy, cảm xúc không ổn định, một khi gặp phải việc gì không vừa lòng sẽ vô cơ nổi giận, không quan tâm đến những người xung quanh.
Chính vì thế, họ thường không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, không có nhiều người thân thiết. Mối quan hệ xã hội không tốt khiến họ ít gặp được quý nhân, sự nghiệp khó mà phát triển.
2. Mắt tam giác
Trên khuôn mặt kẻ tiểu nhân, mắt tam giác được nhận biết dưới 2 dạng:
- Thứ nhất là lòng đen với lòng trắng rõ ràng, ánh mắt thường vô cảm và mang nhiều muộn phiền. Người này lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp trong mọi việc, dễ kích động. Tuy nhiên họ không vì lợi ích của bản thân mà hại người khác.
- Thứ hai là cả lòng đen và trắng đều không rõ. Ở đuôi mắt thường có nếp nhăn chằng chịt và trùng xuống. Những người sở hữu đôi mắt này luôn có tham vọng cao, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được cái họ mong muốn. Tính tình thay đổi thất thường, trở mặt khi đối phương hết giá trị lợi dụng.
3. Mắt xếch
Xem tướng khuôn mặt, những người mắt xếch thường có vẻ gian xảo, thông thường tính cách lạnh lùng, làm việc gì cũng rất kiên quyết, không để lại đường lui cho bất cứ ai.
Họ thường không ghi nhớ công lao của những người đã giúp đỡ mình, thậm chí còn có thể lấy oán báo ơn nếu cần thiết, bởi chỉ cần là việc gì có lợi cho mình, họ sẽ sẵn sàng làm ngay.
Vì bản tính dễ trở mặt nên thông thường mọi người thường tránh tiếp xúc với những người có vẻ ngoài thế này, khiến những người mắt xếch có nhân duyên không được tốt, cả đời ít tìm được quý nhân.
4. Mũi gồ, xiên vẹo
Nếu trên sống mũi của một người gồ ghề, không tạo thành đường thẳng hoặc cong vẹo thì đây là dấu hiệu nhận biết khuôn mặt kẻ tiểu nhân bịp bợm, nham hiểm. Những người này tâm địa không chuyên chính, hay đi lừa gạt người khác.
Tính tình của người có dáng mũi này luôn thích chiếm hữu, âm mưu thủ đoạn. Vì vậy, chính họ cũng luôn đề phòng và cảnh giác những mối quan hệ xung quanh. Trong cách nói chuyện của họ cũng rất mơ hồ và thiếu thực tế khiến mọi người cảm thấy chán ghét khi tiếp xúc.
5. Ấn đường hẹp
Ấn đường nằm ở vị trí giữa hai lông mày, ngay phía trên Sơn căn, đại diện cho vận mệnh của một người.
Xem tướng khuôn mặt, độ rộng Ấn đường phù hợp với nam giới là khoảng hai ngón tay, còn với phụ nữ thì là một ngón tay rưỡi. Người nào có khoảng cách giữa hai lông mày hẹp tức là người có lòng dạ hẹp hòi, ích kỉ, không biết bao dung cho người khác.
Do đó, họ thường khó tìm được những người bạn chân thành, ít được mọi người tin tưởng, quý nhân cũng thường không chọn giúp đỡ những người như vậy.
(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).