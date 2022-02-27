Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng lấy chồng muộn càng sướng, cuộc sống không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 15:25

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu một trong 5 nét tướng này nếu kết hôn muộn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn.

1. Phụ nữ có tướng đàn ông, tính cách mạnh mẽ

Những người phụ nữ có tướng đàn ông là người có cơ thể cao lớn, hành động cứng nhắc, thiếu sự mềm mại, nữ tính của con gái và thường thích mặc đồ trung tính. Những người như vậy thường có tính cách nóng nảy, thiếu sự dịu dàng nên khi kết hôn họ dễ gặp tranh cãi với chồng.

Nếu lấy chồng muộn, có thể thời gian và tuổi tác sẽ giúp họ chín chăn hơn, tính nết cũng thay đổi ít nhiều, giúp họ biết cân bằng giữa cái tôi cá nhân và ý kiến của đối phương từ đó giúp cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc hơn.

2. Trán cao, mũi thẳng

Phụ nữ trán cao, mũi thẳng là tướng mạo tốt. Người có nét tướng ngày thời con độc thân tình duyên rực rỡ, công việc hanh thông. Người này càng kết hôn muộn càng vượng phu ích tử. Họ không chỉ có may mắn cho riêng mình mà còn đen phúc khí đến cho chồng con. Hậu vận sẽ có cuộc sống an nhàn, được chiều chuồng, con cái ngoan ngoãn.

Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng lấy chồng muộn càng sướng, cuộc sống không cần lo nghĩ - Ảnh 1\

Ảnh minh họa

3. Gò má cao

Phụ nữ có gò má cao thường tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng, sống độc lập tự chủ. Họ là những người tài giỏi, cũng ưa tự do, hiếm khi chịu sự ràng buộc của gia đình, càng không thích bị hôn nhân bó buộc.

 

Trong tình yêu, những cô gái có đôi gò má cao phần lớn đều không thích bị người yêu quản lý, dù có sớm bước vào cuộc sống hôn nhân thì tính cách đó của họ cũng khó có thể giữ cho hạnh phúc lâu bền tới khi đầu bạc răng long.

 

Chính vì thế, phụ nữ có nét tướng này thường thích hợp với việc kết hôn muộn. Bởi lẽ, theo thời gian, sự mạnh mẽ cứng rắn của họ được trui rèn, song những gì ương ngạnh, cố chấp lại dần được hạ bớt, thời gian cho họ sự trưởng thành và quyến rũ của một người phụ nữ tài giỏi và độc lập.

 

4. Sơn căn có nếp nhăn dọc

 

Theo nhân tướng học, sơn căn chỉ vị trí nằm giữa hai mắt của chúng ta. Nếu cô gái có những nết nhăn dọc xuất hiện ở vị trí này thì đó là dấu hiệu của việc trải qua nhiều cuộc hôn nhân, cuộc đời phải đi mấy lần đò. Con đường tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở đa đoan, đoạn đường tình khó đi đến hồi kết viên mãn, dễ lâm vào cảnh tan hợp – hợp tan.

 

Đây là tướng phụ nữ kết hôn muộn thì mới hạnh phúc, bởi khi đó có thể tính cách họ đã bớt phần xốc nổi, tùy ý quyết định theo cảm xúc, tránh được việc phải đi qua nhiều cuộc hôn nhân mới đến được bến bờ hạnh phúc.

Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng lấy chồng muộn càng sướng, cuộc sống không cần lo nghĩ - Ảnh 2

Ảnh minh họa

 

5. Ấn đường đen

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu nét tướng này hay xảy ra xung đột với người xung quanh. Nếu kết hôn sớm, họ có thể gặp mâu thuẫn với chồng thường xuyên và dễ dẫn tới đổ vỡ. Người này cũng có tính cách khá bốc đồng, nóng nảy.

Vì vậy, họ cần thời gian để trải qua thăng trầm, học hỏi, rèn giũa tính cách. Từ 30 tuổi trở đi, suy nghĩ và tính cách của họ trở nên chín chăn, trưởng thành, bớt sân si. Khi đó, lấy chồng cũng không muộn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

Những giấc mơ báo hiệu xui rủi, bệnh tật đang bủa vây, mệnh chủ cần đặc biệt lưu ý

Những giấc mơ báo hiệu xui rủi, bệnh tật đang bủa vây, mệnh chủ cần đặc biệt lưu ý

Cùng giải mã những giấc mơ mang điềm xấu dưới đây để sớm tìm ra cách hóa giải nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tướng số tử vi nhân tương học Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để