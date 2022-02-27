Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng lấy chồng muộn càng sướng, cuộc sống không cần lo nghĩ

Những người phụ nữ có tướng đàn ông là người có cơ thể cao lớn, hành động cứng nhắc, thiếu sự mềm mại, nữ tính của con gái và thường thích mặc đồ trung tính. Những người như vậy thường có tính cách nóng nảy, thiếu sự dịu dàng nên khi kết hôn họ dễ gặp tranh cãi với chồng.

Nếu lấy chồng muộn, có thể thời gian và tuổi tác sẽ giúp họ chín chăn hơn, tính nết cũng thay đổi ít nhiều, giúp họ biết cân bằng giữa cái tôi cá nhân và ý kiến của đối phương từ đó giúp cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc hơn.

Phụ nữ trán cao, mũi thẳng là tướng mạo tốt. Người có nét tướng ngày thời con độc thân tình duyên rực rỡ, công việc hanh thông. Người này càng kết hôn muộn càng vượng phu ích tử. Họ không chỉ có may mắn cho riêng mình mà còn đen phúc khí đến cho chồng con. Hậu vận sẽ có cuộc sống an nhàn, được chiều chuồng, con cái ngoan ngoãn.

\ Ảnh minh họa

3. Gò má cao

Phụ nữ có gò má cao thường tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng, sống độc lập tự chủ. Họ là những người tài giỏi, cũng ưa tự do, hiếm khi chịu sự ràng buộc của gia đình, càng không thích bị hôn nhân bó buộc.

Trong tình yêu, những cô gái có đôi gò má cao phần lớn đều không thích bị người yêu quản lý, dù có sớm bước vào cuộc sống hôn nhân thì tính cách đó của họ cũng khó có thể giữ cho hạnh phúc lâu bền tới khi đầu bạc răng long.

Chính vì thế, phụ nữ có nét tướng này thường thích hợp với việc kết hôn muộn. Bởi lẽ, theo thời gian, sự mạnh mẽ cứng rắn của họ được trui rèn, song những gì ương ngạnh, cố chấp lại dần được hạ bớt, thời gian cho họ sự trưởng thành và quyến rũ của một người phụ nữ tài giỏi và độc lập.

4. Sơn căn có nếp nhăn dọc

Theo nhân tướng học, sơn căn chỉ vị trí nằm giữa hai mắt của chúng ta. Nếu cô gái có những nết nhăn dọc xuất hiện ở vị trí này thì đó là dấu hiệu của việc trải qua nhiều cuộc hôn nhân, cuộc đời phải đi mấy lần đò. Con đường tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở đa đoan, đoạn đường tình khó đi đến hồi kết viên mãn, dễ lâm vào cảnh tan hợp – hợp tan.

Đây là tướng phụ nữ kết hôn muộn thì mới hạnh phúc, bởi khi đó có thể tính cách họ đã bớt phần xốc nổi, tùy ý quyết định theo cảm xúc, tránh được việc phải đi qua nhiều cuộc hôn nhân mới đến được bến bờ hạnh phúc.





Ảnh minh họa

5. Ấn đường đen

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu nét tướng này hay xảy ra xung đột với người xung quanh. Nếu kết hôn sớm, họ có thể gặp mâu thuẫn với chồng thường xuyên và dễ dẫn tới đổ vỡ. Người này cũng có tính cách khá bốc đồng, nóng nảy.

Vì vậy, họ cần thời gian để trải qua thăng trầm, học hỏi, rèn giũa tính cách. Từ 30 tuổi trở đi, suy nghĩ và tính cách của họ trở nên chín chăn, trưởng thành, bớt sân si. Khi đó, lấy chồng cũng không muộn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).