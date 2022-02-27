5 loại cây cảnh nên trồng trong nhà để hút tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ

Đây là loại cây được rất nhiều người lựa chọn, được xem là cây phong thủy trồng trong nhà được ưa chuộng nhất. Những tán lá sum suê tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế. Hơn nữa, lá cây đẹp, bóng, xanh mượt, tán cân đối và tương đối dễ tính. Kim tiền thể hiện sức sống với những ngọn lá vươn cao đầy sung sức. Người ta tin rằng nếu trang trí phòng khách của mình bằng cây cây kim tiền sẽ mang đến nhiều may mắn, sự thịnh vượng cho cuộc sống sau này.

Bạch mã hoàng tử là loại cây chịu bóng tốt. Cây mọc bụi vì cây con thường đâm chồi từ thân cây mẹ. Lá xanh, thân và cuốn lá màu trắng. Tán lá lớn. Gân và bẹ lá cây bạch mã hoàng tử màu trắng tạo nên điểm thu hút dễ nhớ. Cây trồng trong chậu rất đẹp. Dùng trang trí trong nhà, văn phòng rất phù hợp, mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ.



Với kích thước bụi cây nhỏ từ 15 – 25 cm thường được chọn trồng vào những chậu nhỏ để trang trí trên bàn hoặc cửa sổ.





3. Cây vạn lộc

Theo tên gọi, vạn lộc sẽ là loại cây cảnh mang lại cho gia chủ vô vàn tài lộc. Cây có màu sặc sỡ như đỏ, cam, hồng,… với viền lá màu xanh. Lá cây dày, bóng, nổi gân, mọc thẳng đứng, tán phủ tròn. Từ tên gọi, hình dáng cho đến màu sắc của cây đều vô cùng bắt mắt và tràn đầy năng lượng. Vì thế nên vạn lộc rất sang trọng và có ý nghĩa tốt trong phong thủy.







4. Cây phất lộc





Cây phất lộc có sức sống mạnh mẽ, rất dễ chăm sóc. Nó tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nhưng luôn giữ được dáng thẳng, hiên ngang, là một loại cây mang đến năng lượng dồi dào. Phất lộc có nhiều đốt rỗng nên theo phong thủy thì tinh thần của gia chủ cũng theo đó mà dễ lưu thông, tâm hồn được tự do, thăng hoa.







5. Cây may mắn





Cây may mắn được trồng trong chậu sứ nhỏ với lớp cỏ xanh mượt bên dưới, mỗi cây thường có 3 hoặc 5 quả, bao quanh thành hình tròn phần dưới thân tạo nên sự hài hòa, vững chắc. Cây sống tốt trong môi trường có ánh sáng nhẹ, tượng trưng cho sự sung túc, đem đến phúc khí cho ngôi nhà, phòng làm việc,… giúp gia chủ luôn giữ được sự tinh thông, sáng suốt.





(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).