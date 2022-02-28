5 mẹo phong thủy giúp mẹ bầu có thai kì khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông

Ở các nước phương Tây, người ta thường trang trí phòng em bé ngay khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ với quan niệm để mẹ và em bé có được những giấc ngủ ngon.

Việc thay đổi môi trường mới có thể làm thay đổi âm thanh và ánh sáng khiến thai nhi không thể thích nghi kịp thời, có thể gây ra các tác động tiêu cực khác.

Tuy nhiên, theo phong thủy Trung Hoa, không nên tiến hành trang trí, sửa sang hoặc nâng cấp phòng ngủ của mẹ và em bé vì việc trang trí nhà có thể làm ảnh hưởng đến em bé. Bất kỳ hành động nào có liên quan đến cưa, khoan, đục, phá đều phải tránh.

2. Không để những vật sắc nhọn trên giường

Phong thủy cho bà bầu quan niệm, những vật sắc nhọn sẽ mang đến cảm giác sợ hãi, bất an. Nếu phụ nữ có thai sử dụng kéo hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào trên giường, điều đó có thể gây ra những dị tật bẩm sinh cho thai nhi.



Bên cạnh đó, vị trí giường khá quan trọng đối với sức khỏe của thai nhi, vì vậy, bạn nên tránh di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác đến khi sinh.



Luôn giữ cho khu vực dưới giường của bạn sạch sẽ và ngăn nắp để mang lại giấc ngủ thoải mái. Nếu phòng ngủ của bạn quá ẩm ướt hoặc có quá nhiều không khí, nó sẽ có hại cho thai kỳ của bạn.

3. Không nên tùy tiện gắn đinh ở trong phòng ngủ

Khi trong nhà có người mang thai, gia chủ không nên tùy tiện gắn đinh nhọn trên tường hoặc đầu giường.

Nếu đóng đinh trên cửa, gia chủ có thể khiến cánh cửa sẽ mất chức năng ngăn chặn linh hồn quỷ dữ xâm nhập vào, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé.

Nếu đóng đinh ngay trên đầu giường, người mang thai có thể sẽ có giấc ngủ không trọn vẹn, thường xuyên có cảm giác khó chịu.



4. Hạn chế tham dự đám cưới hoặc tang lễ

Trong văn hóa Trung Quốc, người mang thai tham dự đám cưới sẽ tăng nguy cơ bị bệnh tật, điều đó rất tệ cho em bé. Bên cạnh đó, người xưa quan niệm rằng phụ nữ mang thai không nên đi dự đám ma vì có thể sẽ bị nhiễm âm khí khiến cho thai nhi bị ma ám sau này, kém minh mẫn và dễ ốm yếu.



Theo khoa học hiện đại, kiêng kị này cũng chính xác một phần. Các nhà khoa học cho rằng âm khí chính là dấu hiệu nhiễm khuẩn do thân thể người chết phát tán ra.



Ngoài ra, khi mang thai, bầu nên kiêng đi dự đám ma vì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe của cả mẹ và con. Đồng thời, đám tang thường mang theo tâm trạng buồn, gây nên những tiêu cực và bất lợi cho bạn và thai nhi.

5. Đừng để người khác chạm vào vai

Theo phong thủy, chạm vào vai có nghĩa là làm mất đi sự may mắn. Vì vậy, nếu vai của người phụ nữ mang thai bị ai đó chạm vào, may mắn của người đó có thể sẽ biến mất.

Do đó, người Trung Hoa rất kỵ việc để người khác chạm vào vai. Họ coi đó là điềm xấu và những người chạm vào vai người khác là bất lịch sự. Với người mang thai, nếu bị chạm vào vai, họ tin rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).