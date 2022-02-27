5 đặc điểm của căn nhà có phúc khí dồi dào: Càng ở lâu càng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 22:11

Theo các chuyên gia phong thủy, một ngôi nhà quy tụ những đặc điểm này chứng tỏ rất có phúc khí, càng ở càng sinh lộc.

1. Nhà có nhiều cây xanh, cây sống lâu, xanh tốt

Sự phát triển của cây cối luôn tuân theo một quy luật nhất định. Cây cối ra lộc, nảy chồi vào mùa xuân rồi rụng lá, khô héo vào mùa thu. Đây là quy luật vĩnh cửu.

Nhưng nếu cây trong nhà bạn hoặc cây ngoài sân rụng lá, khô héo vào mùa thu muộn hơn những cái cây khác. Đến mùa xuân, cây lại ra lộc, nảy chồi sớm hơn chứng tỏ ngôi nhà bạn tràn đầy linh khí và sức sống.

Cây cối mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà. Một căn nhà có nhiều cây xanh vừa tạo sự mát mẻ, thông thoáng mà còn giúp cân bằng âm dương. Cây xanh tốt cho sức khỏe con người, giúp đón vượng khí vào nhà, mang lại sức khỏe dồi dào, giúp gia chủ làm ăn phát đạt.

5 đặc điểm của căn nhà có phúc khí dồi dào: Càng ở lâu càng thịnh vượng - Ảnh 1

2. Nhà thông gió, nhiều ánh sáng

Trong ngôi nhà ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu về phong thủy tốt. Một ngôi nhà có ánh sáng tốt thường là những ngôi nhà sáng sủa, tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng, thoáng mát, không chỉ giúp con người cảm thấy dễ chịu, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng âm dương.

Ngôi nhà quá kín, âm u, tối tăm, ban ngày cũng không thấy ánh sáng mặt trời sẽ khiến âm khí thịnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong nhà, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng.

3. Nhà có cửa chính vững vàng

Cửa chính là khu vực đặc biệt quan trọng đối với mỗi ngôi nhà. Cửa chính có vững chắc thì mới mang lại cảm giác vững chãi về tinh thần cho gia chủ. Một ngôi nhà có nhiều phúc khí sẽ có cửa chính vững chải. Nếu ngôi nhà đã xây dựng lâu mà cửa chính vẫn tốt, không mối mọt, không phai màu thì đó là dấu hiệu tốt về phong thủy.

Người sống trong ngôi nhà như vậy sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, càng ở lâu càng thăng tiến.

5 đặc điểm của căn nhà có phúc khí dồi dào: Càng ở lâu càng thịnh vượng - Ảnh 2

4. Nhà nằm trên địa thế đẹp

Một ngôi nhà được cho là có thế đất đẹp sẽ không nằm cạnh bãi tha ma, nhà xác hay bệnh viện. Ngoài ra, không nên chọn nhà nằm gần miếu, chùa, chiền,… bởi những nơi này thường có âm khí lớn, gia chủ dễ bị làm ăn không thuận lợi.

Trong khi đó, nếu ngôi nhà nằm ở khu đất tốt thì sẽ có rất nhiều phúc khí. Nguồn năng lượng tích cực sẽ chảy vào nhà nhiều hơn giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, làm việc gì cũng hanh thông.

5. Trẻ em thích đến chơi nhà

Những ngôi nhà có nhiều phúc khí thường thu hút rất nhiều trẻ con đên chơi. Lý do bởi trẻ nhỏ được xem là khá nhạy cảm với năng lượng trong căn nhà. Nếu một ngôi nhà có phong thủy xấu, trẻ nhỏ sẽ không đến gần. Đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi nếu bước vào nhà như vậy chúng sẽ gào khóc không ngừng nghỉ.

Bên cạnh đó, khi trẻ đến chơi nhà, tiếng nói cười của chúng sẽ giúp cải thiện năng lượng nhà ở. Ngôi nhà vốn đã có phúc khí nay lại càng nhiều tài lộc hơn.

5 đặc điểm của căn nhà có phúc khí dồi dào: Càng ở lâu càng thịnh vượng - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng lấy chồng muộn càng sướng, cuộc sống không cần lo nghĩ

Phụ nữ có 5 nét tướng này, càng lấy chồng muộn càng sướng, cuộc sống không cần lo nghĩ

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu một trong 5 nét tướng này nếu kết hôn muộn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phong thủy và đời sống hóa giải đại kỵ trong phong thủy nhà ở chuyên gia phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để