5 đặc điểm của căn nhà có phúc khí dồi dào: Càng ở lâu càng thịnh vượng

Cây cối mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà. Một căn nhà có nhiều cây xanh vừa tạo sự mát mẻ, thông thoáng mà còn giúp cân bằng âm dương. Cây xanh tốt cho sức khỏe con người, giúp đón vượng khí vào nhà, mang lại sức khỏe dồi dào, giúp gia chủ làm ăn phát đạt.

Nhưng nếu cây trong nhà bạn hoặc cây ngoài sân rụng lá, khô héo vào mùa thu muộn hơn những cái cây khác. Đến mùa xuân, cây lại ra lộc, nảy chồi sớm hơn chứng tỏ ngôi nhà bạn tràn đầy linh khí và sức sống.

2. Nhà thông gió, nhiều ánh sáng

Trong ngôi nhà ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu về phong thủy tốt. Một ngôi nhà có ánh sáng tốt thường là những ngôi nhà sáng sủa, tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng, thoáng mát, không chỉ giúp con người cảm thấy dễ chịu, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng âm dương.

Ngôi nhà quá kín, âm u, tối tăm, ban ngày cũng không thấy ánh sáng mặt trời sẽ khiến âm khí thịnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong nhà, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng.

3. Nhà có cửa chính vững vàng



Cửa chính là khu vực đặc biệt quan trọng đối với mỗi ngôi nhà. Cửa chính có vững chắc thì mới mang lại cảm giác vững chãi về tinh thần cho gia chủ. Một ngôi nhà có nhiều phúc khí sẽ có cửa chính vững chải. Nếu ngôi nhà đã xây dựng lâu mà cửa chính vẫn tốt, không mối mọt, không phai màu thì đó là dấu hiệu tốt về phong thủy.



Người sống trong ngôi nhà như vậy sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, càng ở lâu càng thăng tiến.

4. Nhà nằm trên địa thế đẹp



Một ngôi nhà được cho là có thế đất đẹp sẽ không nằm cạnh bãi tha ma, nhà xác hay bệnh viện. Ngoài ra, không nên chọn nhà nằm gần miếu, chùa, chiền,… bởi những nơi này thường có âm khí lớn, gia chủ dễ bị làm ăn không thuận lợi.



Trong khi đó, nếu ngôi nhà nằm ở khu đất tốt thì sẽ có rất nhiều phúc khí. Nguồn năng lượng tích cực sẽ chảy vào nhà nhiều hơn giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, làm việc gì cũng hanh thông.



5. Trẻ em thích đến chơi nhà



Những ngôi nhà có nhiều phúc khí thường thu hút rất nhiều trẻ con đên chơi. Lý do bởi trẻ nhỏ được xem là khá nhạy cảm với năng lượng trong căn nhà. Nếu một ngôi nhà có phong thủy xấu, trẻ nhỏ sẽ không đến gần. Đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi nếu bước vào nhà như vậy chúng sẽ gào khóc không ngừng nghỉ.



Bên cạnh đó, khi trẻ đến chơi nhà, tiếng nói cười của chúng sẽ giúp cải thiện năng lượng nhà ở. Ngôi nhà vốn đã có phúc khí nay lại càng nhiều tài lộc hơn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).