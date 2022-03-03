Vợ chồng áp dụng 5 mẹo phong thủy sau, đảm bảo tình duyên vượng thắm, sớm sinh quý tử

Điều này căn cứ vào con giáp theo tuổi của gia chủ, tuân theo quy tắc “nam tả nữ hữu” mà đặt bên gối. Ví dụ người tuổi Ngọ thì con giáp cầu may nên là hình Dê, tuổi Hổ thì hình Heo. Cụ thể vật may mắn của từng con giáp như sau, rằm tháng Giêng này hãy lựa vật may mắn theo hình con vật đó là hạnh phúc sẽ càng thêm tăng tiến:

Dần: hợp Heo.

Mão: hợp Chó.

Thìn: hợp Gà.

Tị: hợp Khỉ.

Ngọ: hợp Dê.

Mùi: hợp Ngựa.

Thân: hợp Rắn.

Dậu: hợp Rồng.

Tuất: hợp Mèo.

Hợi: hợp Hổ.

2. Không để người lạ ngủ ở giường mình

Phòng ngủ chính là không gian riêng của cặp đôi, theo phong thủy thì kị nhất là sự xuất hiện của người thứ 3. Vì thế, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không tốt nhất đừng để người lạ ngủ trên giường trong phòng ngủ chính của hai vợ chồng để tránh ảnh hưởng đến trường khí đào hoa.

Ngoài ra, nhiều người bây giờ thích mở thêm một phòng thay đồ ngay trong phòng ngủ chính mà không hề biết rằng điều này sẽ phạm phải đại kị trong phong thủy phòng ngủ. Bởi lẽ khi bạn mở thêm phòng thay đồ trong phòng ngủ chính thì cũng giống như việc lập thêm “phòng nhì” vậy, chẳng khác nào điềm báo cho thấy vợ chồng tình cảm phai nhạt, dễ nảy sinh tình cảm ngoài luồng.



3. Phòng ngủ có màu sắc phù hợp

Gia chủ muốn nhanh chóng đón thêm thành viên mới thì nên chọn ga trải giường có màu xanh lá cây. Màu này không chỉ có ý nghĩa phong thuỷ là chữa lành bệnh tật mà còn giúp loại bỏ các vật cản trở năng lượng, gây khó khăn cho quá trình thụ thai.

Màu hợp nhất với chuyện sinh con đẻ cái trong phong thủy là màu cam. Đây là màu sắc tượng trưng cho năng lượng của trẻ con. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng màu sắc này bởi nó thuộc gam màu nóng, có thể gây khó chịu trong quá trình nghỉ ngơi và thư giãn của gia chủ.





4. Cửa chính thông thoáng rộng rãi, tránh ‘cửa đối cửa’

Từ xưa đến nay theo quan niệm phong thuỷ, cửa chính là nơi đầu tiên dẫn khí và đón rước vận may, tài lộc vào nhà. Vì vậy, khi có một vật chặn trước cửa chính thì cũng có nghĩa là nó đang chặn dòng năng lượng tích cực, vận may, tài lộc vào nhà. Luồng chảy của năng lượng tích cực sẽ dễ dàng vào nhà gia chủ hơn khi cửa chính thoáng đãng và thông thoáng.

Thêm vào đó, theo đúng phong thủy thì khi khí vào cần phải di chuyển khắp nhà, sự vận chuyển khí phải nhịp nhàng và cân bằng, không quá nhanh và cũng không quá chậm. Một ngôi nhà có cấu trúc ‘cửa đối cửa’ thì luồng năng lượng vẫn sẽ đi vào nhưng không tụ lại và di chuyển điều hoà khắp nhà mà nhanh chóng bị tiêu tán. Điều này thể hiện rằng vận may về đường con cái luôn mở ra và ào đến nhưng gia chủ lại không kịp nhận thấy và nắm giữ.

Do đó, để thuận lợi trong đường con cái, gia chủ cần để nhân khí đi vào trong nhà và ngăn chặn không để nó thoát đi một cách quá nhanh chóng. Tốt nhất, nên thiết kế cửa trước và cửa sau ngôi nhà hơi lệch nhau, tránh nằm trên cùng một đường thẳng. Hoặc nếu đã lỡ thiết kế căn nhà như vậy thì gia chủ có thể làm thêm một số cánh cửa, vách ngăn, giúp cho nhân khí và địa khí tập trung lại lâu hơn trong nhà. Khi hai yếu tố nhân khí hoà hợp, gia chủ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, con cái đầy đàn và thuận hoà.

5. Lưu ý vị trí hướng Nam và hướng Bắc trong nhà

Trong phong thuỷ, vị trí hai hướng Nam và hướng Bắc là vị trí quan trọng nhất trong nhà, ảnh hưởng mật thiết đến đường con cái. Nếu gia chủ muốn sớm sinh quý tử, tốt nhất nên đến ở trong căn phòng nằm hướng Nam hoặc hướng Bắc.

Nếu hướng Nam, hướng Bắc trong nhà bạn không có phòng ở nào thì phải đảm bảo rằng hai vị trí đó không được tối tăm, ẩm thấp, hôi thối mà phải luôn sáng sủa, tươi mới, thơm tho và sạch sẽ, tốt nhất là có ánh nắng chiếu vào. Hai phương vị này trong căn nhà tươi mới, sáng rõ sẽ giúp cho vận trình đường con cái của gia chủ được hanh thông và rõ ràng hơn, gia đình sẽ có thể sớm đón thêm thành viên mới.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).