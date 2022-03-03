Mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội đầu tư rộng mở, cuối tháng 3, 3 con giáp đón cục diện tiền bạc khắp nơi đổ về, vận quan cát tường cát lợi

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 15:39

Cuối tháng 3, 3 con giáp may mắn mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội đầu tư rộng mở, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Vận quan của người tuổi Dậu thời gian tới cát tường cát lợi, sự nghiệp ước gì được nấy, nguồn thu nhập chính phụ đều dồi dào dư dả, cơ hội làm ăn nhiều không đếm xuể.

Tử vi 12 con giáp đã dự đoán, cuối tháng 3, người tuổi Dậu gặp may mắn về mọi mặt, đặc biệt là tài vận trong sự nghiệp. Nếu tận dụng cơ hội này đầu tư, chắc chắn sẽ sinh lời, tha hồ hốt vàng, hốt bạc.

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Vận quan của người tuổi Dậu thời gian tới cát tường cát lợi, sự nghiệp ước gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

 

Trong thời điểm cuối tháng 3 này, tuổi Tý có số làm quan và được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lương bổng cũng cao, lợi lộc cũng ổn, cơ hội đầu tư làm ăn hiển hiện trước mắt.

Chưa kể, đây là giai đoạn lộc phát cực vượng đối với những người làm ăn kinh doanh nên chắc chắc con giáp sẽ có được cơ hội hợp tác vô cùng tốt đẹp, giàu sang chỉ là chuyện sớm muộn.

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Trong thời điểm cuối tháng 3 này, tuổi Tý có số làm quan và được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận số lên hương trong những ngày cuối tháng 3, nên sự nghiệp của tuổi Mùi nhìn chung vẫn tiến triển đều đặn từng bước một, thu nhập chính tạm được. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm nguồn thu phụ tăng theo cấp số nhân.

Bản mệnh hãy tranh thủ cơ hội để "cá kiếm" thêm nhiều hợp đồng làm ăn hoặc đẩy nhanh các công việc tay trái để ngày càng giàu sang, phú quý nhé!

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Vận số lên hương trong những ngày cuối tháng 3, nên sự nghiệp của tuổi Mùi nhìn chung vẫn tiến triển đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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