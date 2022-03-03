Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/3/2022, tai ương bao vây, 3 con giáp 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa', khó lòng tránh họa tiểu nhân, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 4/3/2022, tai ương bao vây, 3 con giáp xui xẻo gặp đủ vận đen, sự nghiệp hay công danh đều gặp trở ngại lớn.

Tuổi Mùi Hôm nay, vận trình người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ do bị Kiếp Tài hung thần giáng họa. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Bạn đã cho đi mà không màng nhận lại, còn đối phương thì đã quen việc được bạn quan tâm chăm sóc nên không hề để tâm đến cảm nhận của bạn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Thứ 6 này, Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Dậu nên tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với người xung quanh để không vướng phải những rắc rối không đáng có. Đôi khi sự hiếu thắng và tham vọng khiến con giáp này quyết hơn thua cho bằng được. Đây là một thói quen xấu bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt. Tâm trạng giảm sút khiến cho bạn không có nhiều cảm hứng để vun đắp tình cảm lứa đôi. Bạn cũng chẳng thấy hào hứng hay mong đợi những buổi hẹn hò với người ấy nữa. Tình cảm cứ thế nguội lạnh vì thiếu bàn tay chăm sóc, vun vén.

Thứ 6 này, Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Dậu nên tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với người xung quanh để không vướng phải những rắc rối - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp điềm báo có họa thị phi từ trên trời rơi xuống đầu người tuổi Hợi. Bạn dễ phạm tiểu nhân, bị kích động và tổn thương lòng tự trọng. May thay, vận tài lộc của con giáp xui xẻo này có dấu hiệu khởi sắc nhờ Thiên Tài tác động. Người làm công ăn lương có người giới thiệu cho việc làm thêm trong thời gian rảnh. Việc có thêm thu nhập giúp tinh thần bạn thêm phần hứng khởi. Bạn dễ phạm tiểu nhân, bị kích động và tổn thương lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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