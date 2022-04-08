Sinh tháng 5 thuộc cung gì, mệnh nào? Chi tiết sự nghiệp, tính cách, tình duyên

Người sinh vào ngày 1-5 đến 20-5 sẽ thuộc cung Kim Ngưu. Cung Kim Ngưu kéo dài từ ngày 20-4 đến 20-5.

Tương ứng vào tháng sinh và ngày sinh của mỗi người sẽ là một cung hoàng đạo trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo. Tháng 5 là tháng của hai cung hoàng đạo (Kim Ngưu và Song Tử). Theo đó, cùng sinh vào tháng 5 nhưng sẽ không cùng cung hoàng đạo với nhau.

Những người sinh tháng 5 có đặc điểm chung đó là trái tim mạnh mẽ, sắc bén. Họ dễ dàng thu hút được mọi người bởi tài ăn nói khéo léo và có duyên, giúp họ có bước thăng tiến trong công việc.

Người sinh trong khoảng 21-5 đến 1-5 sẽ thuộc cung Song Tử. Cung Song Tử kéo dài từ ngày 21-5 đến ngày 21-6.

Tháng 5 là tháng của hai cung hoàng đạo (Kim Ngưu và Song Tử), theo đó, cùng sinh vào tháng 5 nhưng sẽ không cùng cung hoàng đạo với nhau

Mặc dù vậy, người sinh tháng 5 có nhược điểm lớn đó là khá nóng tính, cứng đầu và không điều khiển được tâm lý của mình trong nhiều trường hợp.

Đó là lý do khiến họ dễ gây tổn thương người khác. Bù lại, họ sở hữu tính cách duyên dáng, sâu sắc và dí dỏm nên luôn là trung tâm thu hút của mọi sự chú ý.

Trong tình yêu, những người sinh tháng 5 khá lãng mạn và mộng mơ. Tuy bề ngoài cứng rắn là vậy nhưng sâu bên trong lại mềm yếu, hết lòng chiều chuộng người mình yêu thương.

Thêm vào đó, đặc điểm nổi bật của người sinh tháng 5 là họ có sự sáng tạo và sống bản lĩnh, thích được tự đi trên đôi chân của mình.

II. Sinh tháng 5 thuộc mệnh gì?

Bên cạnh ngày sinh nằm trong cung hoàng đạo nào thì nó cũng gắn liền với các nguyên tố. Bởi thuộc 2 cung hoàng đạo khác nhau nên mệnh của người sinh tháng 5 sẽ gắn với 2 nguyên tố.

Chi tiết như sau:

Nhóm nguyên tố khí: là những người sinh tháng 5 thuộc cung hoàng đạo Song Tử.

Nhóm nguyên tố đất: là những người sinh vào tháng 5 thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu

Đặc điểm của người sinh tháng 5 thuộc cung Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu (20/4-20/5) nằm vị trí số 2 trong 12 cung hoàng đạo. Biểu tượng của cung này là con trâu vàng hoặc con bò trắng. Cung Kim ngưu thuộc nguyên tố Đất trong ngũ hành và được sao Kim chiếu mệnh.

Cung Kim Ngưu (20/4-20/5) nằm vị trí số 2 trong 12 cung hoàng đạo, biểu tượng của cung này là con trâu vàng hoặc con bò trắng

III. Tổng quan về tính cách, sự nghiệp, tình duyên của Kim Ngưu

Tổng quan chung:

Vị trí trong 12 cung hoàng đạo: số 2

Đặc điểm chung: Cung số của người thủ lĩnh.

Ngày may mắn trong tuần: Thứ 6.

Màu hợp với Kim Ngưu: Xanh lục, hồng.

Hoa đại diện: Hoa huệ tây, lan dạ hương, hoa hồng, hoa đào.

Kim loại tượng trưng: Đồng.

Con số may mắn: Số 2 và 8.

Cung hợp với Kim Ngưu: Xử Nữ, Ma Kết.

Nên kết bạn với: Sư Tử, Bảo Bình.

Cung tương khắc: Bọ Cạp.

Đá may mắn: Ngọc lục bảo, ngọc bích, ngọc lam.

Đặc điểm tính cách:

Những người thuộc cung Kim Ngưu là tuýp người sống thoải mái, đơn giản. Do đó, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm hiểu ngay từ lần đầu tiên. Bởi họ là người khá đơn thuần, thấy như nào thì tính cách của họ là như vậy.

Tính cách con người của họ khá hòa đồng, cởi mở. Họ có nhiều mối quan hệ bởi giao tiếp rộng, thích nói chuyện mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Vốn là người đơn giản, Kim Ngưu luôn mong muốn những người bên cạnh hạnh phúc, vui vẻ không phải lo toan và ưu phiền điều gì.

Bên cạnh đó, Kim Ngưu là người ưa dĩ hòa vi quý, không thích sự cãi vã hoặc xung đột. Hãy cẩn thận vì họ sẵn sàng sử dụng bộ sừng cứng nhọn của mình để tấn công khi có ai đó thách thức và tấn công họ. Do vậy, đừng dại dột khiêu chiến với họ.

Vốn là người đơn giản, Kim Ngưu luôn mong muốn những người bên cạnh hạnh phúc, vui vẻ không phải lo toan và ưu phiền điều gì

Hiếm khi bạn thấy anh chàng hay cô nàng Kim Ngưu có tâm lý chán nản với cuộc sống và công việc. Họ luôn biết cách mang đến niềm vui, sự lạc quan cho bản thân.

Chính bởi lý do này khiến họ khi so với các cung hoàng đạo khác sẽ không có sự nhanh nhẹn và dứt khoát. Tuy nhiên, họ có thái độ làm việc, lạc quan, cần cù nên năng suất làm việc đạt hiệu quả cao.

Thêm vào đó, Kim Ngưu thích một môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chán ghét công việc làm một mình và không muốn bản thân bị cô lập với mọi người xung quanh.

Con đường công danh và sự nghiệp:

Trong công việc, Kim Ngưu thích sự ổn định. Với tính cách ưa vật chất nên họ luôn nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống giàu sang, đầy đủ nhất. Do đó, một khi đã đặt ra mục tiêu cho bản thân, họ sẽ nỗ lực phấn đấu và cố gắng hết mình để đạt cho bằng được.

Đặc biệt họ là tuýp người luôn cố gắng nỗ lực, không ngại khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Họ phù hợp với những công việc liên quan đến tiền bạc, tài chính, vật chất bởi có tính trách nhiệm cao và tư duy logic tốt.

Cùng đó, Kim Ngưu phù hợp với công việc như thiết kế, kiến trúc và nghệ thuật nhờ sở hữu khiếu nghệ thuật.

Trong tình yêu:

Xét về đường tình duyên, Kim Ngưu rất dễ kết duyên với mối tình sét đánh.

Họ có khả năng mắc vào chuyện tình cảm khá lớn bởi có nhiều bạn bè xung quanh. Xét về tổng quan chung, chuyện tình cảm của cung Kim Ngưu khá êm đẹp và nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của họ có thể nhanh chóng sứt mẻ và đổ vỡ bởi rào cản rất lớn đó là tính cách bướng bỉnh và cứng đầu. Do đó, trước khi quyết định làm gì, Kim Ngưu cần cân nhắc thật kỹ càng, bởi nó sẽ có tác động tiêu cực đến một nửa của bạn.

Sức khỏe của cung Kim Ngưu:

Cung Kim Ngưu có sức khỏe khá tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận đến các bệnh liên quan tai, mũi họng như nhiễm trùng, bướu cổ, viêm đường hô hấp. Một số người do chế độ ăn uống kém khoa học nên có thể gặp tình trạng như thừa cân, béo phì.

Hãy chú ý đi khám sức khỏe thường xuyên để duy trì trọng lượng cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Xét về tổng quan chung, chuyện tình cảm của cung Kim Ngưu khá êm đẹp và nhẹ nhàng.

IV. Đặc điểm của người sinh tháng 5 thuộc cung Song Tử

Cung Song Tử có ngày sinh trong khoảng (21/5 - 21/6) vị trí số 3 trong 12 cung hoàng đạo. Biểu tượng của cung hoàng đạo này là hai anh em song sinh, nguyên tố ngũ hành là không khí.

Tổng quan:

Vị trí trong 12 cung hoàng đạo: số 3

Đặc điểm tính cách nổi bật: Người không kiên định và hay thay đổi.

Sao chiếu mệnh: Sao Thủy (biểu tượng cho sự thông minh, khả năng diễn đạt và giao tiếp tốt).

Biểu tượng chòm sao: 2 người song sinh.

Ngày may mắn trong tuần: Thứ 4.

Màu hợp với Song Tử: Xanh lá cây, xanh da trời, xám.

Hoa đại diện: Hoa cúc, cỏ lưu ly.

Kim loại tượng trưng: Thuỷ ngân.

Con số may mắn: Số 3, 4 và 7.

Cung hợp với Song Tử: Thiên Bình, Bảo Bình.

Nên kết bạn cùng: Xử Nữ, Song Ngư.

Cung tương khắc của Song Tử: Nhân Mã.

Đá may mắn: Ngọc bích, ngọc mắt mèo, đá mã não, quặng Manhetit (quặng sắt từ).

Đặc điểm tính cách nổi bật

Sở hữu trí nhớ siêu phàm và bộ não tuyệt vời, do đó những người cung Song Tử có cuộc sống rất suôn sẻ và thuận lợi. Đồng thời, ở họ luôn tràn đầy năng lượng, năng động, nhiệt huyết.

Trong giao tiếp xã hội, cung Song Tử là người khéo léo nhưng họ cũng đôi lúc khó tránh khỏi những cảm giác chán nản, mệt mỏi và căng thẳng. Họ luôn muốn trau dồi kiến thức và rất ham học hỏi để nâng hiểu biết của mình.

Sở hữu trí nhớ siêu phàm và bộ não tuyệt vời, do đó những người cung Song Tử có cuộc sống rất suôn sẻ và thuận lợi

Do đó, họ có khả năng thích ứng với nhiều môi trường khác nhau. Họ luôn muốn tìm tòi những điều mới mẻ nên chán ghét những thứ đã quá quen thuộc hoặc gắn bó với thói quen lâu dài.

Con đường công danh sự nghiệp

Những nghề có các biến động như kinh doanh, buôn bán, marketing, hướng dẫn viên du lịch… là lựa chọn phù hợp với Song Tử. Vốn có đầu óc thông minh và nhanh nhạy nên họ sẽ đạt được nhiều thành công.

Bên cạnh đó họ là người có tính cách hướng nội, ít giao tiếp nên cũng phù hợp với các nghề như đạo diễn, thiết kế, viết lách…

Với đầu óc thông minh và nhạy bén, dù làm với công việc đi chăng nữa họ cũng sẽ hợp. Bên cạnh đó, Song Tử có khả năng giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng, chính xác nhất bởi có ý tưởng sáng tạo và nhanh nhẹn.

Cung Song Tử trong tình yêu

Song Tử luôn biết cách chăm sóc cho người họ yêu thương và người thân trong gia đình. Mặc dù khá bận rộn với công việc nhưng họ biết cách để cân bằng thời gian.

Trong tình yêu Song Tử thích mẫu bạn đời có năng khiếu hài hước và thông minh. Mặc dù là người khá đào hoa, nhưng một khi đã lựa chọn được người phù hợp thì họ sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc.

Song Tử là người luôn biết vun vén cho tổ ấm của gia đình. Đặc biệt là họ có phương pháp nuôi dạy con khoa học. Do đó, con của họ rất ngoan ngoãn, lễ phép và thông minh.

Về sức khỏe

Mặc dù sức khỏe khá ổn định và ít khi bị ốm vặt. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà bạn lơ là trong việc chăm lo sức khỏe. Những người thuộc cung Song Tử có thể gặp các vấn đề về bệnh liên quan đến thận, gan, tử cung,...

Trong tình yêu Song Tử thích mẫu bạn đời có năng khiếu hài hước và thông minh. Mặc dù là người khá đào hoa, nhưng một khi đã lựa chọn được người phù hợp thì họ sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc

V. Người sinh tháng 5 hợp với cung hoàng đạo nào nhất?

Những người sinh tháng 5 thường gặp may mắn trong tình yêu, công việc và sự nghiệp. Khi kết hợp với những cung hoàng đạo phù hợp, cuộc sống của họ sẽ càng thuận lợi hơn.

Cung Kim Ngưu

Những người thuộc các cung hoàng đạo là Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và Cự Giải rất phù hợp khi kết hợp với những người sinh tháng 5 thuộc cung Kim Ngưu.

Người cung Kim Ngưu kết hợp với Cự Giải chính là cặp đôi lý tưởng đáng mong đợi nhất. Kim Ngưu – Xử Nữ được xem là cặp đôi lương duyên tiền định.

Bên cạnh những cung tương hợp, người cung Kim Ngưu cũng tương khắc với một số cung hoàng đạo khác. Có thể kể đến như những người thuộc cung Bạch Dương, Xử Nữ, Bảo Bình và Nhân Mã.

Những người thuộc các cung hoàng đạo là Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và Cự Giải rất phù hợp khi kết hợp với những người sinh tháng 5 thuộc cung Kim Ngưu

Cung Song Tử

Song Tử và Bảo Bình là cặp đôi rất hợp. Họ có thể cùng nhau chia sẻ, khám phá những điều mới lạ và khá nồng nhiệt trong quan hệ vợ chồng.

Nhờ có sự tương đồng về nhận thức cũng như các khía cạnh của cuộc sống. Nên người sinh tháng 5 cung Song Tử cũng khá hợp với cung Thiên Bình.

Song Tử và Nhân Mã cũng là cặp đôi hút vào nhau và tạo nhiệt để thắp lửa cho cuộc sống tốt hơn.

Một sự kết hợp thú vị nữa phải kể đến đó là Song Tử và Sư Tử. Họ có thể song kiếm hợp bích để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngược lại Song Tử lại kỵ với Bọ Cạp, Song Ngư, Ma Kết. Song Tử và Ma Kết. Hầu như, ở những cung hoàng đạo này không bao giờ tìm thấy được điểm chung và hòa hợp với nhau.

VI. Người sinh tháng 5 hợp màu gì?

Đối với người thuộc cung Kim Ngưu:

Bản mệnh hợp với gam trầm, màu sắc mang đến may mắn cho bản mệnh là màu xanh lục, màu xanh lá cây và màu vàng đồng.

Màu sắc kỵ: màu đỏ. Bởi sẽ khiến họ dễ bị kích động hơn, phá vỡ sự điềm đạm và chín chắn của Kim Ngưu. Dễ dẫn đến tức giận, nổi nóng khi thường xuyên tiếp xúc với màu sắc này.

Đối với người thuộc cung Song tử:

Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu xanh da trời và màu xám

Màu sắc kỵ: Màu nâu. Bởi Song Tử thuộc mệnh Thủy mà màu nâu thuộc mệnh Thổ. Do đó, những người cung này thường không hợp với màu nâu.

Người thuộc cung Song tử hợp với màu sắc may mắn: màu xanh lá cây, màu xanh da trời và màu xám

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn biết được người sinh tháng 5 là cung gì. Đồng thời, bạn cũng có thể nắm được tính cách cũng như cách kết hợp cung tốt nhất với những người sinh tháng 5 rồi đúng không. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sinh tháng 5 đã có được thêm những thông tin hữu ích.