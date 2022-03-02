Tháng 1 cung gì? Giải mã vận mệnh, tính cách và cuộc đời người sinh tháng 1

Họ tin rằng, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn khi hiểu rõ được bản chất cung hoàng đạo của mình. Sau đây là chia sẻ thông tin về người sinh tháng 1 và những vấn đề về học thuyết cung hoàng đạo. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vận mệnh của chính bản thân mình.

Tháng 1 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo, có tính cách ra sao, hợp với màu sắc gì… Là rất nhiều những thắc mắc được những ai sinh ra ở tháng đầu tiên trong năm quan tâm tìm hiểu.

Tháng 1 được biết đến là tháng đầu tiên trong năm. Tháng 1 là bắt nguồn cho năm mới đầy bình an, cầu mong cho những dự định mới đầy thuận lợi. Do đó, đây là tháng thường rất tràn đầy năng lượng, lạc quan và vui tươi.

Cuộc sống sẽ thuận lợi hơn khi hiểu rõ được bản chất cung hoàng đạo của mình.

Cũng tương tự những tháng khác trong năm, tháng 1 cũng chứa đựng 2 cung hoàng đạo trong cùng tháng. Do đó, để xác định được tháng 1 là cung hoàng đạo gì, bạn cần phải dựa vào chính xác ngày sinh của mình.

Tháng 1 sẽ rơi vào hai cung hoàng đạo chính, là Ma Kết và Bảo Bình. Cụ thể hơn, tháng 1 cung hoàng đạo gì được chia như sau:

» Cung Ma Kết: Cung hoàng đạo này được tính từ ngày 22/12 – 19/01. Bạn sẽ thuộc cung Ma Kết nếu sinh ra từ ngày 01/01 – 19/01.

» Cung Bảo Bình: Đây là cung hoàng đạo được tính kể từ ngày 20/01 – 18/02. Nếu được sinh ra vào ngày 20/01 – 31/01 hàng năm thì bạn sẽ mang trong mình cung Bảo Bình.

Tùy thuộc vào ngày sinh trong tháng 1 mà bạn sẽ mang trong mình chòm sao Ma Kết hoặc Bảo Bình.

III. Tổng quan về cung Ma Kết

Cung Ma Kết là một trong 12 cung hoàng đạo hiện nay. Đây là cung đứng ở vị trí thứ 10, mang trong mình biểu tượng của loài dê biển. Cung Ma Kết có tên tiếng anh chính là Capricorn và như đã đề cập trên, những người thuộc cung hoàng đạo này sẽ được sinh ra từ ngày 22/12 – 19/01.

Mỗi cung hoàng đạo sẽ tương ứng với một chòm sao. Mỗi chòm sao sẽ được một vị thần tối cao bảo hộ. Người sinh tháng 1 cung Ma Kết thường mang sao Thổ và được thần Hestia bảo hộ.

Thần Hestia là vị thần lửa, đại diện cho gia đình và mang trong mình đức hạnh của sự quây quần, sum họp. Do đó, những người thuộc cung Ma Kết cũng sẽ được ban những phẩm chất đáng quý như cần cù, chịu khó, tốt bụng và khả năng lãnh đạo cao.

Cung Ma Kết có tên tiếng anh chính là Capricorn và như đã đề cập trên, những người thuộc cung hoàng đạo này sẽ được sinh ra từ ngày 22/12 – 19/01

Tổng kết thông tin chi tiết về Ma Kết:

– Tên tiếng Anh: Capricorn.

– Tên gọi khác: Nam Dương.

– Từ ngày: 20/12 đến 19/01.

– Kí hiệu: ♑

– Nguyên tố chủ đạo: Đất.

– Chòm sao chiếu mệnh: Sao Thần Nông (sao Thổ).

IV. Tổng quan về cung Bảo Bình

Cung Bảo Bình đứng ở vị trí thứ 11 và có hình ảnh đặc trưng là vị thần mang bình nước. Nếu sinh ra vào 20/01 – 31/01 thì bạn sẽ thuộc cung Bảo Bình.

Theo thần thoại Hy Lạp, cung Bảo Bình sẽ được bảo hộ bởi vị thần Hera, tương ứng với chòm sao Thiên Vương và sao Thổ. Hera là vị thần bảo vệ cho hôn nhân gia đình, đại diện cho sự êm ấm và bền vững.

Chính vì lẽ đó, người sinh tháng 1 cung Bảo Bình cũng sẽ thừa hưởng một số điểm tốt như cá tính, mạnh mẽ, ý nghĩ kiên cường và trí tuệ sắc sảo… Mặc dù vậy, ở Thần Hera cũng tượng trưng cho sự hống hách. Do đó, ở Bảo Bình đôi khi cũng nóng nảy và cố chấp.

Cung Bảo Bình đứng ở vị trí thứ 11 và có hình ảnh đặc trưng là vị thần mang bình nước

Tổng kết thông tin chi tiết về Bảo Bình:

– Tên tiếng Anh: Aquarius.

– Tên gọi khác: Bảo Bình Tòa, Thủy Bình.

– Từ ngày: 20/01 đến 18/02.

– Kí hiệu: ♒

– Nguyên tố chủ đạo: Khí.

– Chòm sao chiếu mệnh: Sao Thiên Vương, sao Thần Nông.

V. Giải mã vận mệnh, tính cách và cuộc đời cung Ma Kết

Tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Ma Kết được nhiều người quan tâm với mục đích hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.

Sau đây là giải đáp chi tiết về cung hoàng đạo Ma Kết. Với những thông tin này, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về tháng 1 cung gì, Ma Kết có tính cách như thế nào, hợp mệnh nào, màu nào…

5.1. Ma kết thuộc nguyên tố nào?

Ngũ hành xoay quanh 5 vận mệnh là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Còn đối với cung hoàng đạo, dựa trên chiêm tinh học để xác định các nguyên tố. Theo chiêm tinh học, cả vũ trụ chỉ xoay quanh 4 nguyên tố chính, đó là Lửa – Khí – Nước – Đất.

Tất cả 12 cung hoàng đạo sẽ được xoay quanh 4 nguyên tố này. Nó sẽ giúp hình thành tính cách của người đại diện. Theo các tín đồ cung hoàng đạo, phần lớn cuộc sống trong tương lai sẽ bị chi phối bởi tính cách từ nhóm nguyên tố của mình.

Ma Kết thuộc nhóm nguyên tố là Đất. Bởi mang trong mình nguyên tố Đất, Ma Kết được thừa hưởng sự tĩnh lặng, bình tâm trong tính cách. Họ có điểm đặc trưng trong tính cách là sự nhẫn nại, kiên trì.

5.2. Tính cách ma kết

Tương tự như tính chất của Đất, ít nhiều. Sự ổn định, kiên trì và mạnh mẽ là đặc điểm dễ dàng nhìn thấu nhất của đất. Bên cạnh đó, người mang vận mệnh cung Ma Kết cũng khá trầm lắng, có tính cách kiên định và tâm trí vô cùng vững chắc, ít bị chi phối bởi những luồng suy nghĩ khác.

Bên cạnh đó, bạn cũng sống trách nhiệm, khiêm tốn và cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Song song đó, Ma Kết cũng có một số nhược điểm đáng kể trong tính cách.

Ma Kết thuộc nhóm nguyên tố là Đất, được thừa hưởng sự tĩnh lặng, bình tâm trong tính cách

Điển hình là sự cứng nhắc trong những quyết định của bản thân. Lý do bởi với họ thì bản thân luôn đúng và phớt lờ ý kiến của những người xung quanh, khiến người khác dễ bị tổn thương.

Nhìn chung, ở Ma Kết nói riêng và những chòm sao thuộc nguyên tố Đất nói chung sẽ không phải là người có gu thời trang thời thượng, cá tính. Đứng giữa đám đông, họ sẽ có phần khó nổi bật.

5.3. Ma kết hợp với cung nào?

Vốn dĩ mang trong mình vận mệnh của Đất. Do đó, những người thuộc cung Ma Kết vô cùng mạnh mẽ, đầy tham vọng, có ý chí và dễ làm nên nghiệp lớn. Bởi lẽ đó, họ sẽ phù hợp với những ai có tính cách mềm mỏng, dung hòa được với mình.

Dựa vào giả thuyết chiêm tinh, sau đây là những cung hoàng đạo phù hợp với cung Ma Kết.

» Ma Kết và Kim Ngưu:

Với tính cách cực kỳ thân thiện, những người mang vận mệnh cung Kim Ngưu biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm đến người khác. Kim Ngưu biết cách để duy trì được mối quan hệ, tính cách bình đạm và bộc lộ cảm xúc dựa theo chiều hướng ổn thỏa, vui vẻ đôi bên.

Khi bầu bạn với Ma Kết, Kim Ngưu dễ dàng sẽ là người phù hợp, giúp Ma Kết sẽ kiềm chế được tính nóng nảy, cứng rắn của mình.

Bên cạnh đó, Kim Ngưu cũng học được cách bày tỏ nhiều hơn. Điều này giúp cho cả hai càng phát triển trong cuộc sống.

Ma Kết và Xử Nữ:

Ma Kết và Xử Nữ là một sự kết hợp hoàn hảo với nhau. Ở cả hai có sự thấu hiểu dễ dàng và trao chia sẻ nhiều quan điểm tốt đẹp, giúp đỡ nhau gặt hái được thành công trong cuộc sống. Dù đó là ở khía cạnh nào như cộng sự, người yêu, tri kỷ…

Do đó, Kim Ngưu và Xử Nữ là đáp án chuẩn xác nhất để trả lời câu hỏi Ma Kết hợp với cung nào nhất.

Ma Kết và Xử Nữ là một sự kết hợp hoàn hảo với nhau

5.4. Ma kết hợp màu nào?

Màu sắc đại diện phù hợp với Ma Kết sẽ là xám than, phù hợp với mệnh Đất mạnh mẽ, kiên định.

Màu sắc này sẽ giúp Ma Kết truyền tải sự trưởng thành và may mắn và nâng cao độ tin cậy trong cuộc sống.

Xám than là màu sắc thuộc trung tính nên mang hơi hướng trầm lặng chứ không quá nổi bật. Với tính cách mạnh mẽ của Ma kết, điều này lại trùng hợp và khiến họ ngày càng thành công và thuận lợi hơn trong tương lai.

Chính vì vậy, giải đáp cho những ai thắc mắc Ma Kết hợp màu gì chính là xám than.

5.5. Một số vật phẩm hộ mệnh phù hợp với ma kết

Để gặt hái được một số thành công trong cuộc sống, Ma Kết cần mang theo bên mình một số vật phẩm hộ mệnh.

Có thể kể đến một số vật phẩm hộ mệnh dưới đây để ngày càng may mắn, bình an.

Đá hổ phách: Đây là màu sắc đặc trưng của vàng đất, phù hợp với Ma Kết. Đá Hổ Phách có ý nghĩa giúp tinh thần của chủ nhân thêm phần sảng khoái, nhẹ nhàng hơn.

Đá mã não đen: Viên đá này tượng trưng cho sự trường thọ và hưng thịnh. Với tính ý chí cao của Ma Kết, nó có ý nghĩa cực kỳ phù hợp. Mang theo bên mình Đá Mã Não Đen, Ma Kết sẽ tự tin và dễ dàng gặt hái thành công trong cuộc sống.

VI. Giải mã vận mệnh, tính cách và cuộc đời cung Bảo Bình

Nếu bạn thuộc cung Bảo Bình và đang tìm hiểu rõ về vận mệnh cuộc đời mình, đừng bỏ qua những thông tin sau đây:

6.1. Bảo bình thuộc nguyên tố nào?

Bảo Bình thuộc nhóm Khí. Đây là nguyên tố xuất hiện ở khắp mọi nơi trên trời đất. Nó khá năng động, hoạt động không ngừng nghỉ và rất hiếm khi cạn kiệt.

Bảo Bình thừa hưởng tính cách từ Khí nên luôn luôn năng động và nhiệt huyết. Mọi phong ba bão táp sẽ không thể khiến họ phải chùn bước và tìm mọi cách để đương đầu với mọi thử thách mà không hề chùn bước.

Bảo Bình thừa hưởng tính cách từ Khí nên luôn luôn năng động và nhiệt huyết

6.2. Tính cách Bảo Bình

Bảo Bình có thuộc tính là Khí, nên cũng phần nào thừa hưởng tính cách từ nguyên tố. Sự nhiệt huyết và năng động là điểm nổi bật của Bảo Bình. Họ khá sôi nổi, náo nhiệt, vui vẻ, luôn mong muốn bản thân có thể mang đến cho mọi người nhiều tiếng cười. Bảo Bình sẽ nỗ lực hỗ trợ hết sức có thể dù đó là người mới quen hay quen thân lâu năm.

Họ xem thử thách của bản thân như một điều thích thú, giúp bản thân mình có thêm nhiều bài học kinh nghiệm.

Mặc dù vậy, cũng có một số Bảo Bình “lập dị”. Không những không năng động mà ngược lại còn trầm mặc, thích cuộc sống tĩnh lặng. Đây là những người sống nhiệt huyết cao, có sức sáng tạo vô hạn và luôn tìm kiếm, học hỏi tri thức.

6.3. Bảo Bình hợp với cung nào?

Những cung hoàng đạo phù hợp với Bảo Bình thường mang trong mình tính chất nhiệt huyết, chịu thương chịu khó. Theo chiêm tinh học, có thể kể đến những cung phù hợp nhất với Bảo Bình, giúp cho cả hai ngày càng phát triển tốt đẹp như sau.

» Bảo Bình và Song Tử:

Cũng mang trong mình nguyên tố Khí, nên Song Tử và Bảo Bình vô cùng ăn ý với nhau. Song Tử là người khá thân thiện, hòa đồng và dễ dàng làm thân.

Dù ở khía cạnh nào đi chăng nữa, hai cung này sẽ như người bạn tâm giao cùng nâng đỡ nhau chinh phục đỉnh cao mới.

» Bảo Bình và Thiên Bình:

Dù là ở bất kỳ mối quan hệ nào, Thiên Bình cũng sống thân thiện, hướng đến sự thuận hòa vui vẻ. Do đó, Bảo Bình và Thiên Bình sẽ dễ dàng tạo ra mối quan hệ tích cực, khiến cho cả hai ngày càng có nhiều phúc khí.

Bảo Bình và Thiên Bình sẽ dễ dàng tạo ra mối quan hệ tích cực, khiến cho cả hai ngày càng có nhiều phúc khí

Ngoài ra, Thiên Bình có bản chất là sáng tạo và mới mẻ. Khi có thể kết hợp với tính nhiệt huyết của Bảo Bình sẽ tạo được thuận lợi trên con đường thăng tiến công việc.

6.4. Bảo Bình hợp màu nào?

Bảo Bình phù hợp với màu xanh lam. Đây là màu sắc đại diện cho sự rộng rãi, năng lượng tràn trề và sáng tạo vô hạn. Phù hợp với bản mệnh của nguyên tố Khí bao dung, nhiệt huyết.

Bên cạnh đó, màu sắc này cũng cho thấy sự hiền hòa, không quá trầm lặng cũng chẳng chói chang, được nhiều người yêu thích.

Đây sẽ là màu sắc mà cung Bảo Bình nên sử dụng trong tìm kiếm quần áo, phụ kiện, trang sức… Nó phù hợp với bản mệnh, giúp họ luôn tự tin trong mọi tình huống.

6.5. Một số vật phẩm hộ mệnh phù hợp với Bảo Bình

Để gặt hái được thành công và may mắn trong cuộc sống, Bảo Bình nên sử dụng một số vật phẩm phong thủy hợp mệnh. Sau đây là chia sẻ các vật phẩm hộ mệnh phù hợp với Bảo Bình mà bạn có thể tham khảo:

Ngọc Hồng Lựu: Đây là loại đá tượng trưng cho lòng tin và tràn đầy sức sống. Ngọc Hồng Lựu còn là biểu tượng của tình bằng hữu, giúp Bảo Bình dễ dàng tìm kiếm những cộng sự ưng ý với mình, cuộc sống ngày càng thăng tiến.

Thạch Anh Tím: Đây là loại đá phù hợp với tính nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm của Bảo Bình. Loại đá này là biểu tượng cho ước mơ và hoài bão. Bên cạnh đó, đá Thạch Anh Tím còn là viên đá của sự sáng suốt, điềm tĩnh, đưa chủ nhân của mình không đi sai hướng.

Trên đây là chia sẻ đến bạn thông tin về sinh tháng 1 cung gì, tính cách và vận mệnh… Đây là những thông tin chỉ mang tính tham khảo, giúp chúng ta có niềm tin để sống đúng với vận mệnh, mưu cầu vào một tương lai tươi sáng. Hy vọng bài viết sẽ đem lại cho bạn nhiều kiến thức quý giá!