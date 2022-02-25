Top 3 cung hoàng đạo nữ nên lấy chồng trong năm nay, đảm bảo cưới xong sẽ đổi vận ngay lập tức, cuộc sống một bước lên tiên

Bảo Bình có chút cứng nhắc, bảo thủ nhưng trong chuyện tình yêu lại cực kì ngọt ngào. Họ luôn mang tới cho người đối diện cảm giác an tâm, tin tưởng. Trong năm nay đặc biệt là trong những tháng giữa năm, Bảo Bình nên lấy chồng.

Giàu có là chuyện đương nhiên, tình cảm vợ chồng lại còn son sắt vì luôn hiêu và che chở cho nhau. Cố gắng tính chuyện kết hôn nếu đã có ý trung nhân rồi nhé.

Bảo Bình nữ sẽ có một cuộc sống sung túc, tiền bạc đầy nhà, là động lực cho chồng phát triển thăng tiến. Nếu lấy chồng vào những tháng cuối năm này, bạn nhất định sẽ có được những điều bạn muốn, thành công mãn nguyện.

Cự Giải

Cự Giải là cung Hoàng đạo nữ từ nhỏ đã có xu hướng muốn sớm "chống lầy". Bản thân bạn luôn có hứng thú với cuộc sống gia đình và hôn nhân thực sự hợp với người thuộc cung này. Cự Giải không có tham vọng lớn lao với tiền bạc hay sự nghiệp mà lúc nào cũng chỉ ôm ấp ước mơ xây dựng cuộc sống với người mình thương mà thôi.

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho rằng, Cự Giải nữ nên lấy chồng trong năm nay. Vì hợp với hôn nhân nên rất dễ hiểu khi nhiều người thuộc cung này cứ cưới xong là "đổi vận". Công việc, tài chính, sức khỏe,... - tất tật đều sẽ tốt lên sau khi Cự Giải kết hôn. Người chồng Cự Giải chọn thường cưng chiều vợ, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nên họ càng sớm có chồng càng sớm sung sướng khi được "người ấy" lo cho từ A đến Z.

Kim Ngưu

Kim Ngưu tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong nội tâm. Bạn sống tình cảm, chan hòa, yêu thương thì chung thủy, si tình. Trong tình yêu, Kim Ngưu luôn muốn mọi thứ rõ ràng và chắc chắn. Bạn đã yêu ai thì xác định sẽ lấy người ấy chứ không phải yêu chơi yêu bời.

Đây là dịp tốt để Kim Ngưu thể hiện tình cảm với người ấy bằng một màn tỏ tình lãng mạn hoặc là một lời đề nghị kết hôn. Đừng ngại mình là con gái nhé, hãy cứ bạo dạn nếu bạn thích, đó là bản tính của Kim Ngưu mà.

Năm nay bạn hợp với việc kết hôn. Thời gian này phải chuẩn bị gấp rút tinh thần đi nhé. Người ấy và bạn cực kì hợp nếu cưới năm nay. Nếu kết hợp về sống chung một nhà, vận may của cả hai cộng lại sẽ khiến gia đình hết sức viên mãn, hạnh phúc trăm năm, vợ chồng thuận hòa làm việc gì cũng như ý muốn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).