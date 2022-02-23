Đứng đầu tiên trong top 3 cung hoàng đạo nguy hiểm nhất là Song Tử. Đây là cung dễ thay đổi và khó lường nhất. Đôi khi họ ngây thơ, đáng yêu giống như một đứa trẻ nhưng đôi khi họ lại trầm ổn và chín chắn tới không ngờ. Họ có hai mặt tính cách hoàn toàn đối lập và khác biệt. Không ai biết họ đang nghĩ gì hoặc toan tính điều gì.

Ngoài ra, Song Tử còn là người rất yêu sự tự do, không thích bất kỳ điều gì ràng buộc bản thân mình. Cho nên không có gì khó hiểu khi họ không thể gắn bó lâu dài với một ai đó. Nếu bạn dành tình yêu cho họ, bạn cần phải học cách chấp nhận cá tính của họ. Nếu không, chắc chắn người chịu tổn thương sẽ chính là bạn.

Họ thông minh, khôn ngoan và cũng chứa đựng đầy bí ẩn. Đặc biệt khi họ bị phản bội hay nhận thấy sự không công bằng, Song Tử sẽ sẵn sàng trở mặt và trở nên nguy hiểm. Chính vì vậy, tốt nhất bạn không nên động tới bất kỳ vấn đề gì liên quan tới lợi ích với họ.

Xử Nữ

Những người thuộc cung Xử Nữ rất thông minh, những suy nghĩ của họ vô cùng logic và có óc quan sát cực kỳ tốt. Họ luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xử Nữ là kiểu người cầu toàn họ luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo. Chính điều này khiến cho Xử Nữ luôn có được địa vị trong xã hội.

Đi cùng với sự thông minh chính là sự khéo léo và những toan tính. Xử Nữ là tuýp người luôn chứa đầy tham vọng nhưng có vẻ ngoài vô cùng điềm đạm và bình tĩnh.

Khi đứng trước mọi vấn đề họ luôn dùng lý trí để đánh giá phân tích. Đồng thời họ luôn dùng những cách lạnh lùng để đối mặt với những vấn đề khó giải quyết. Họ sẽ trở nên cực kì nguy hiểm khi có ai đó đối đầu, cố tình làm trái ý họ.

Song Ngư

Những người thuộc chòm sao Song Ngư sở hữu một trực giác cực kỳ nhạy bén. Họ có thể thấu hiểu người khác nghĩ gì một cách dễ dàng và nhanh chóng. Họ luôn tốt bụng và có thể sẵn sàng hi sinh bản thân vì mọi người.

Song Ngư là người không thích gây chiến với người khác. Nhưng khi Song Ngư cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm họ có thể biến thành một con người tàn nhẫn. Với những âm mưu và thủ đoạn người khác khó có thể lường được.

Song Ngư cũng là mẫu người hay thay đổi thậm chí là trở mặt. Một khi họ đã trở mặt họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thường mỗi khi họ trở mặt đều là những lúc họ không thấy sự công bằng. Chính vì vậy các Song Ngư chỉ trở nên nguy hiểm khi quyền lợi của họ bị đe dọa.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).