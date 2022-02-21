Tử vi ngày 22/2/2022 của 12 cung hoàng đạo: Cần đặc biệt lưu ý điều gì?

Có phải Bạch Dương đang rất lo lắng? Mở đầu ngày mới, Bạch Dương có thể sẽ có cảm giác bị mất đà. Nhưng sẽ ổn thôi! Đừng cố đưa mình ra khỏi hoàn cảnh kẹt cứng đó, mọi thứ đều có lý của nó cả, và đó là bài học bạn cần phải tiếp thu. Quan trọng là biết chấp nhận và đừng mắc sai lầm tương tự. Một cốc nước cam hay chanh tươi sẽ giúp bạn ổn định tinh thần.

Hãy chuẩn bị thật kĩ cho một việc quan trọng hôm nay. Thái độ chủ quan có thể khiến bạn gặp rắc rối không đáng có đầu năm. May mắn tạm rời xa trong dịp hiếm hoi như thời điểm này, do vậy bạn nên đề cao cảnh giác.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Bạn yêu tự do và những gì phóng khoáng. Thế nên Song Tử sẽ cảm thấy không khác nào bị tra tấn nếu bắt bạn ngồi im một chỗ và nghiên cứu hết đống tài liệu này đến sách vở khác. Hôm nay bạn hợp với những hoạt động ngoài trời.

Song Tử là mẫu người lý tưởng vô cùng lãng mạn và phóng khoáng vì thế mà tình yêu của họ kém thực tế, thường vướng vào những cuộc tình mơ mộng, ảo tưởng lý tưởng hóa mọi việc để phù hợp với suy nghĩ của bản thân. Thích khoe khoang về bản thân, che giấu những khuyết điểm để trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Chính điều này làm cho chuyện tình cảm của họ thêm rắc rối và thường là nguyên nhân chính dẫn tới sự đổ vỡ.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hãy cố gắng kiềm chế những sự bực bội và buồn bã không đáng có. Hãy nghĩ đến những tác hại xấu vì một lần “cả giận mất khôn” của mình.

Cự Giải nên tránh xa những việc mang tính chất may rủi hoặc liên quan đến pháp luật. Lòng tự trọng khá cao, thường hành động theo bản năng và thói quen, cá nhân bảo thủ suy nghĩ về hành động của mình, không có ý định thay đổi khi được góp ý.

Về vấn đề tình cảm, Cự Giải là người đa cảm, thường che giấu cảm xúc, không mấy khi để lộ suy nghĩ hay tình cảm ra ngoài, vì thế rất khó để bạn nắm được suy nghĩ thật của họ. Lối suy nghĩ thực tế, nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn và mơ mộng cần thiết để tình cảm không bị nhàm chán.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay mọi nơron thần kinh của Sư Tử đều hoạt động cực kỳ hiệu quả. Bạn dễ dàng kết nối mọi khía cạnh cuộc sống, những mối quan hệ xung quanh và đưa ra những lời khuyên hợp lý tuyệt vời. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy trở nên thấu hiểu nhau hơn, những khiếm khuyết trong nhiều ngày qua được lấp đầy.

Yêu thích sự náo nhiệt, thích giao lưu kết bạn, tham gia những cuộc vui chơi mang lại sự thoải mái, vui vẻ. Sư Tử nên mở rộng lòng mình hơn với người xung quanh, mọi việc muốn thành công được phải có sự kết hợp giữa mọi người, hành động một mình sẽ khiến bạn mệt mỏi dễ nản chí hơn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

“Người ấy” của Xử Nữ dạo này đã có những thay đổi, đặc biệt là trong cách nói năng. Dù “bồ kết” đến đâu, hôm nay bạn cũng nên chỉ rõ cho bạn ý để có thể kịp thời điều chỉnh. Tuy hơi khó nghe và buồn một chút, nhưng chắc chắn “người ta” sẽ hiểu ra và cám ơn bạn rất nhiều.

Bạn là mẫu người của gia đình, biết chăm sóc và chia sẻ việc nhà. Coi trọng tình cảm, không dễ yêu nhưng một khi đã bắt đầu là sẽ chăm lo xây dựng cho tình cảm đó, bằng những hành động và việc làm thực tế thay vì những lời nói lãng mạn, hào nhoáng bên ngoài. Vì thế nếu bạn đang yêu một Xử Nữ, hãy trân trọng, yêu hay lập gia đình với người này bạn sẽ có hạnh phúc.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình hãy bỏ ngoài tai mọi lời nói của người khác. Bạn phải tự tin vào bản thân mình. Hãy tự hào rằng bạn là ai và bạn đã làm đươc những gì, đừng tự so sánh và “đo” bản thân, không có một thước đo nào trong hoàn cảnh này là phù hợp cả. Quan trọng là trả lời câu hỏi: “Điều gì khiến bạn hạnh phúc?”, “Làm gì để bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống?”. Chỉ cần bạn tìm ra câu trả lời cho chính mình, bạn sẽ thấy thoải mái hơn và hoàn thành công việc tốt hơn.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Cuộc sống trở nên căng thẳng hơn khi Bọ Cạp không đạt được những kì vọng của gia đình. Một chút cảm giác hụt hẫng khiến bạn chỉ muốn được ở một mình tự dằn vặt suy nghĩ. Nhưng bạn vốn là người lạc quan, nỗi buồn sẽ qua mau như gió thoảng.

Nếu bạn không hài lòng về công việc hiện tại thì bạn có thể cân nhắc chuyển đổi môi trường hoặc ngành nghề hiện tại. Mọi sự khởi đầu đều gặp phải những khó khăn và nhiều thử thách song nó sẽ là cơ hội nếu bạn biết nắm bắt và vượt qua.

Chuyện tình cảm khá tốt, không khí ngọt ngào, lãng mạn đang bao trùm cuộc sống của bạn. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu sau khi bạn tan làm và cũng ít quan tâm tới những chuyện đáng phiền không đáng có ở công ty hơn. Bạn hãy tận hưởng hạnh phúc của mình

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Bạn đang rơi vào tình trạng thấp thỏm chờ đợi ai đó. Lời khuyên của VNT là hãy nhấc máy chủ động liên hệ đi, chờ thì biết đến bao giờ. Đừng cố tỏ ra kiêu trong khi thật lòng bạn rất muốn nói chuyện với người ta.

Bạn tử tế, thành thật và biết cách đối xử nên được nhiều người ưa thích. Linh cảm của bạn khá bén nhạy bởi vậy nên họ có thể đoán đuợc những mưu mô và những manh tâm lừa bịp bạn. Bạn thích phiêu lưu mạo hiểm và ưa thay đổi nơi ăn chốn ở, bởi vậy du lịch, đi xa là sở thích của bạn. Tuy nhiên nhược điểm của bạn là hay thay đổi, không bền chí. Bạn dễ xúc động nên dễ bị chi phối bởi người khác. Vì có tính cách hay thay đổi này mà bạn bị xem như là không có lập trường, hay không có tính quyết đoán, và nhiều khi gần như vô trách nhiệm.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Trong một số vấn đề xảy ra, chỉ mình bạn mới có thể giải quyết được. Vì thế đừng kì vọng vào sự giúp đỡ của bất kì ai. Chẳng ai hiểu rõ bạn hơn chính mình. Chuyện tình cảm đang tiến triển tốt đẹp.

Người thuộc cung Ma Kết thích hợp với đời sống cộng đồng hơn là một mái gia đình đầm ấm đơn thuần. Những người này thành công tuy không được mau chóng, tuy vậy sự thành công đó lại tiến chậm mà chắc. Bạn có tính trung thành, tự tin, bảo thủ, hay nghi ngờ và đề phòng. Người cung này thường có óc tổ chức, tinh khôn sắc xảo và sống đơn giản. Thích hoạt động cho cộng đồng vàtập đoàn nhiều hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Phải chăng Bảo Bình đang hy vọng tới một kết thúc tốt đẹp trong mối quan hệ mà bạn đang dần tiến tới sâu hơn? Nếu như bạn đã tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc thì hãy cố gắng giữ vững những gì bạn đang có. Hơn nữa, bạn nên bày tỏ rõ quan điểm của mình nếu như coi đó là quyết định chắc chắn của bạn.

Cung Bảo Bình rất chân thật, thủy chung và có lòng vị tha. Bạn có nhiều sáng kiến và nổi bật xuất sắc khi bạn còn trẻ tuổi. Tuy nhiên đôi khi Bảo Bình thường tỏ ra ngang bướng, bảo thủ. Bản chất của cung Bảo Bình rất khó xác định, bởi vậy bạn thường hay thay đổi khi hấp thụ những tư tưởng mới.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Bạn rất hào hứng và có niềm tin mạnh mẽ là một mình cũng hoàn thành xuất sắc mọi việc. Chính vì thế mà bạn không tin tưởng nhờ vả bất kì ai. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn tốn khá nhiều thời gian mò mẫm và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).