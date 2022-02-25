Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa?

và lòng kiêu hãnh. Họ ít kiên nhẫn và muốn nhìn thấy kết quả nhanh chóng. Phù hợp với những đặc điểm này, sen đá là một lựa chọn tốt cho cung hoàng đạo này. Loại cây dễ thương này rất dễ chăm sóc và không đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên.

Kim Ngưu được sao Kim chiếu mệnh. Những người thuộc cung này được biết đến là những người chăm chỉ, chu đáo, bướng bỉnh và thích những thứ trông thật sang trọng. Vì vậy, một cây bàng Sing có sức sống cao sẽ rất phù hợp trong ngôi nhà của Kim Ngưu. Loại cây này vừa sang trọng vừa cao quý sẽ rất phù hợp với

tính cách của chủ nhân.

Song tử - Cây không khí (Air plant)

Được biết đến là người dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh, Song tử và cây không khí là một cặp đôi hoàn hảo. Những cây này được trồng trong nước và tổng hợp chất dinh dưỡng từ không khí, không cần đất để trồng. Đặc biệt, bạn có thay đổi vị trí của chúng và đặt chúng ở bất cứ đâu trong nhà.

Cự giải - Lan Ý

Lan Ý là dấu hiệu của Cự Giải ở dạng thực vật. Thuộc cung nước, Cự giải là người trực quan, quan tâm, nhạy cảm và tận tâm. Lan Ý là một máy lọc không khí tự nhiên, những bông hoa trắng xinh đẹp của nó sẽ làm nổi bật nội thất của bạn.

Sư tử - Dứa cảnh

Trong các cung hoàng đạo, Sư Tử là biểu tượng của hoàng gia. Sư tử là người chu đáo, ấm áp, mạnh mẽ và nhiệt huyết. Loại cây nhiệt đới này phát triển mạnh ở nhiệt độ ấm áp và không cần chăm sóc nhiều.

Xử nữ - Cây đa búp đỏ (Rubber plant)

Virgos rất hay bị hiểu nhầm là người đánh giá quá cao về bản thân, cần sự ngưỡng mộ, cho rằng người khác thấp kém và thiếu sự cảm thông với người khác. Có lẽ, đó là một trong những lý do tại sao cây đa búp đỏ sẽ rất hợp với Xử Nữ.

Thiên bình - Cây trầu bà Nam Mỹ

Sự cân bằng và hài hòa là chìa khóa cho bản chất ngoại giao của Thiên Bình. Vì vậy, cây trầu bà Nam Mỹ - là một sự lựa chọn hiển nhiên. Những chiếc lá xinh xắn với những đường cắt đối xứng sẽ khiến cây giống như một tác phẩm nghệ thuật ở bất kỳ góc nào trong nhài.

Thiên yết - Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ gần như có thể tự tồn tại độc lập như những người thuộc cung Thiên yết. Loại cây này có khả năng sinh tồn khá thấp, lá của nó thẳng và nhọn. Thiên yết sẽ bày tỏ ý kiến của họ cho mọi người biết nhưng vẫn tồn tại một bầu không khí bí ẩn xung quanh họ.

Nhân mã - Cây dong vằn hay còn gọi là cây đuôi công.

Nhân mã là cung lửa nên tính cách bốc đồng và ham vui chính vì thế nên Nhân mã tìm kiếm những chuyến phiêu lưu. Nhân Mã có thể chăm sóc tốt cây đuôi công luôn phải thay đổi vị trí chậu cây vào mỗi thời điểm trong ngày. Màu sắc và hoa văn đậm trên lá làm cho nó trở thành một vật trang trí hoàn hảo cho ngôi nhà.

Ma kết - Cây phỉ thúy

Kiên cường và kiên nhẫn và thực tế. Ma kết đầu tư thời gian vào ý tưởng của mình để đạt được mục tiêu mong muốn. Những đặc điểm cũng rất trùng khớp với đặc điểm của cây phỉ thúy, cần có thời gian để phát triển và phải chăm sóc tốt. Lưu ý rằng cần phải đặt chúng trong một chậu rộng để tránh chúng bị đổ vì phần trên cùng của cây có thể nặng hơn.

Bảo bình - Cây trầu bà

Bảo bình sáng tạo, lập dị và không thích những hạn chế trong cách hiện thực hóa ước mơ của mình. Những phẩm chất này khiến cây trầu bà phù hợp với Bảo bình. Cây trầu bà cũng có đặc tính lọc không khí và có thể tồn tại trong mọi phạm vi ánh sáng trong nhà.

Song ngư - Cây lan chi

Song Ngư có lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và vị tha. Vì vậy, một Song Ngư cần một loại cây trồng trong nhà có khả năng tự sinh trưởng tốt.Cay lan chi là một lựa chọn hoàn hảo. Không cần chăm sóc quá nhiều cây lan chi là một loại cây trang trí đẹp mắt ở bất cứ đâu trong nhà hoặc văn phòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.