Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa?

12 cung hoàng đạo 25/02/2022 14:10

Các loại cây trồng trong nhà phù hợp với từng cung hoàng đạo.

Cung bạch dương - Sen đá

Là cung lửa, Bạch Dương được biết đến với sức mạnh, sự dũng cảm 

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 1

và lòng kiêu hãnh. Họ ít kiên nhẫn và muốn nhìn thấy kết quả nhanh chóng. Phù hợp với những đặc điểm này, sen đá  là một lựa chọn tốt cho cung hoàng đạo này. Loại cây  dễ thương này rất dễ chăm sóc và không đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên.

Kim ngưu - Cây bàng Sing (fiddle leaf fig)

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 2

Kim Ngưu được sao Kim chiếu mệnh. Những người thuộc cung này được biết đến là những người chăm chỉ, chu đáo, bướng bỉnh và thích những thứ trông thật sang trọng. Vì vậy, một cây bàng Sing có sức sống cao sẽ rất phù hợp trong ngôi nhà của Kim Ngưu. Loại cây này vừa sang trọng vừa cao quý sẽ rất  phù hợp với

tính cách của chủ nhân.

Song tử - Cây không khí (Air plant)

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 3

Được biết đến là người dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh, Song tử và cây không khí là một cặp đôi hoàn hảo. Những cây này được trồng trong nước và tổng hợp chất dinh dưỡng từ không khí,  không cần đất để trồng. Đặc biệt, bạn có thay đổi vị trí của chúng và đặt chúng ở bất cứ đâu trong nhà.

Cự giải - Lan Ý

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 4

Lan Ý  là dấu hiệu của Cự Giải ở dạng thực vật. Thuộc cung nước, Cự giải là người trực quan, quan tâm, nhạy cảm và tận tâm. Lan Ý là một máy lọc không khí tự nhiên, những bông hoa trắng xinh đẹp của nó sẽ làm nổi bật nội thất của bạn.

Sư tử - Dứa cảnh

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 5

Trong các cung hoàng đạo, Sư Tử là biểu tượng của hoàng gia. Sư tử là người chu đáo, ấm áp, mạnh mẽ và nhiệt huyết. Loại cây nhiệt đới này phát triển mạnh ở nhiệt độ ấm áp và không cần chăm sóc nhiều.

Xử nữ - Cây đa búp đỏ (Rubber plant)

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 6

Virgos rất hay bị hiểu nhầm là người đánh giá quá cao về bản thân, cần sự ngưỡng mộ, cho rằng người khác thấp kém và thiếu sự cảm thông với người khác. Có lẽ, đó là một trong những lý do tại sao cây đa búp đỏ sẽ rất hợp với Xử Nữ.

Thiên bình - Cây trầu bà Nam Mỹ

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 7

Sự cân bằng và hài hòa là chìa khóa cho bản chất ngoại giao của Thiên Bình. Vì vậy, cây trầu bà Nam Mỹ - là một sự lựa chọn hiển nhiên. Những chiếc lá xinh xắn với những đường cắt đối xứng sẽ khiến cây giống như một tác phẩm nghệ thuật ở bất kỳ góc nào trong nhài.

Thiên yết - Cây lưỡi hổ

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 8

Cây lưỡi hổ gần như có thể tự tồn tại độc lập như những người thuộc cung Thiên yết. Loại cây này có khả năng sinh tồn khá thấp, lá của nó thẳng và nhọn. Thiên yết sẽ bày tỏ ý kiến của họ cho mọi người biết nhưng vẫn tồn tại một bầu không khí bí ẩn xung quanh họ.

Nhân mã - Cây dong vằn hay còn gọi là cây đuôi công.

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 9

Nhân mã là cung lửa nên tính cách bốc đồng và ham vui chính vì thế nên Nhân mã tìm kiếm những chuyến phiêu lưu. Nhân Mã có thể chăm sóc tốt cây đuôi công luôn phải thay đổi vị trí chậu cây vào mỗi thời điểm trong ngày. Màu sắc và hoa văn đậm trên lá làm cho nó trở thành một vật trang trí hoàn hảo cho ngôi nhà.

Ma kết - Cây phỉ thúy

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 10

Kiên cường và kiên nhẫn và thực tế. Ma kết đầu tư thời gian vào ý tưởng của mình để đạt được mục tiêu mong muốn. Những đặc điểm cũng rất trùng khớp với đặc điểm của cây phỉ thúy, cần có thời gian để phát triển và phải chăm sóc tốt. Lưu ý rằng cần phải đặt chúng trong một chậu rộng để tránh chúng bị đổ vì phần trên cùng của cây có thể nặng hơn.

Bảo bình - Cây trầu bà

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 11

Bảo bình sáng tạo, lập dị và không thích những hạn chế trong cách hiện thực hóa ước mơ của mình. Những phẩm chất này khiến cây trầu bà phù hợp với Bảo bình. Cây trầu bà cũng có đặc tính lọc không khí và có thể tồn tại trong mọi phạm vi ánh sáng trong nhà.

Song ngư - Cây lan chi

Bạn đã biết cung hoàng đạo của mình hợp với loại cây cảnh nào hay chưa? - Ảnh 12

Song Ngư có lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và vị tha. Vì vậy, một Song Ngư cần một loại cây trồng trong nhà có khả năng tự sinh trưởng tốt.Cay lan chi  là một lựa chọn hoàn hảo. Không cần chăm sóc quá nhiều cây lan chi là một loại cây trang trí đẹp mắt ở bất cứ đâu trong nhà hoặc văn phòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 cung hoàng đạo có tư chất mạnh mẽ, dễ đạt nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp

Top 3 cung hoàng đạo có tư chất mạnh mẽ, dễ đạt nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp

Sở hữu sự quyết đoán, đức tính chăm chỉ, đây là 3 cung hoàng đạo dễ đạt nhiều thành công trong cuộc sống và công việc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Cây phù hợp với 12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo cây trồng trong nhà

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời