Top 5 cặp cặp cung hoàng đạo phù hợp với nhau nhất trong tình yêu

12 cung hoàng đạo 25/02/2022 07:00

Hãy cùng tìm hiểu xem ai là người hợp cạ với bạn nhất khi trở thành một cặp để tính chuyện tương lai nhé!

Cự Giải và Song Ngư

Cự Giải và Song Ngư là hai cung thuộc Thủy tinh nên giữa họ đã có sẵn bản năng kết nối mạnh mẽ. Khi họ ở bên nhau thì rất hiếm khi có cãi vã, thay vào đó là cảm giác an toàn, hạnh phúc khi ở bên đối phương. Song Ngư vốn là người dễ bị tổn thương. Có đôi lúc người cung này buồn mà chẳng hiểu vì lý do gì.

Trong tình huống như thế, Cự Giải sẽ phải là người hiểu, động viên Song Ngư để người bạn đồng hành của mình lấy lại được thăng bằng. Cả hai cung hoàng đạo này đều khoan dung và biết thông cảm. Trong công việc, cuộc sông hay tình cảm, sự kết hợp giữa hai cung hoàng đạo này đề sẽ giúp họ hỗ trợ lẫn nhau rất đắc lực.

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Xử Nữ và Kim Ngưu

Đây là một cặp đôi suy nghĩ và phong cách sống rất thực tế, điều này khiến họ rất bình tĩnh và đoàn kết. Khi gặp khó khăn hay có xích mích, Xử Nữ và Kim Ngưu sẽ không chọn giải pháp im lặng hay tránh mặt nhau. Thay vào đó, họ sẽ ngồi lại và cùng nhau tìm ra giải pháp hoặc nói chuyện thẳng thắn.

Chính sự chân thành giúp họ trở nên gần gũi hơn, đặc biệt trong mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Xử Nữ có một sự kết nối mạnh mẽ với lĩnh vực tình cảm của Kim Ngưu, cho nên chắc chắn sẽ có một sự gắn kết thể xác tuyệt vời giữa họ.

Đây là một mối quan hệ có khả năng thành công cực cao cho dù có những khác biệt nho nhỏ. Ví dụ như Xử Nữ yêu những cuộc nói chuyện bất tận với Kim Ngưu, nhưng đôi khi Kim Ngưu im lặng và dứt khoát để cho đối phương biết rằng mình cần yên tĩnh một chút.

Điều này có thể làm Xử Nữ thất vọng. Xử Nữ cũng có thể cảm thấy bị xúc phạm nếu Kim Ngưu không đủ hứng thú kiên trì thảo luận với họ về những đề tài phức tạp.

Top 5 cặp cặp cung hoàng đạo phù hợp với nhau nhất trong tình yêu - Ảnh 2

Kim Ngưu và Song Tử

Đây là một cặp đôi tâm đầu ý hợp. Họ biết rõ được đối phương đã, đang và sẽ suy nghĩ những gì, thâm chí có thể thấu hiểu được cảm xúc của nhau. Kim Ngưu và Song Tử có mối liên kết chặt chẽ về cả vật chất lẫn tinh thần. Cặp đôi này được đánh giá cao vì họ biết cách khen ngợi, tán dương và làm hài lòng những người xung quanh.

Cũng có một vài khía cạnh tiêu cực trong mối quan hệ này. Cả Kim Ngưu và Song Tử đều bướng bỉnh, có "máu" ghen và luôn muốn sở hữu nửa kia của mình. Nhưng trên hết, những người thuộc hai chòm sao này đều rất chung thủy, chân thành và yêu thương nhau nên mối quan hệ của họ hầu như không gặp trục trặc quá lớn. 

Giữa họ còn có sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, nếu có được sự hòa hợp ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, chắc chắn họ sẽ chung sống với nhau suốt quãng đời còn lại.

Top 5 cặp cặp cung hoàng đạo phù hợp với nhau nhất trong tình yêu - Ảnh 3

Nhân Mã và Bạch Dương

Nhân Mã và Bạch Dương đều thuộc mệnh Hỏa, cả hai đều có một năng lượng mạnh mẽ, năng động, thích các hoạt động xã hội và thích tận hưởng cuộc sống. Họ đều đánh giá cao sự nhiệt tình và hoang dã của nhau. Một điểm chung nữa đó lạ sự hài hước, điều này cũng khiến họ dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn với nhau.

Bạch Dương sẽ làm bùng cháy và hỗ trợ những tham vọng của Nhân Mã. Còn Nhân Mã có thể nắm bắt được năng lượng dữ dội của nửa kia và kiên nhẫn giúp điều chỉnh nó thành những cái lớn hơn, tốt đẹp hơn.

Sự hợp nhất hai tâm hồn sẽ truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau về mặt tinh thần. Nhân Mã là biểu tượng tình thân và nhân duyên của Bạch Dương, có cái gì đó may mắn, dường như định trước về sự gặp gỡ giữa hai người. Đây là một trong những mối quan hệ có cơ hội phát triển xa. Nhân Mã mang vận may và ảnh hưởng tinh thần rất lớn đến Bạch Dương. 

Top 5 cặp cặp cung hoàng đạo phù hợp với nhau nhất trong tình yêu - Ảnh 4

Thiên Bình và Bọ Cạp

Hai cung hoàng đạo này đều có cảm xúc rất mãnh liệt nhưng điều đó dường như khiến họ gần nhau hơn. Bọ Cạp và Thiên Bình là niềm động viên, sự hỗ trợ tinh thần của nhau để làm việc tốt hơn.

Họ có thể giúp tạo sự cân bằng và đi đến thống nhất. Cả hai tốt bụng và rất quan tâm đến những người xung quanh họ, điều này không chỉ khiến họ trở thành cặp đôi tuyệt vời mà còn là khiến bạn bè kính nể.

Top 5 cặp cặp cung hoàng đạo phù hợp với nhau nhất trong tình yêu - Ảnh 5

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

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