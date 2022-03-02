Tháng 3 cung gì? Xem chi tiết tính cách, vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp

Đồng thời, mỗi tháng sinh sẽ bao gồm 2 cung hoàng đạo riêng biệt. Tháng 3 thuộc cung gì? Giải đáp chính là Song Ngư và Bạch Dương.

Chiêm tinh học là học thuyết quan trọng, phổ biến rộng rãi ở các nước phương Tây. So với khi xem cung mệnh ta cần dựa vào năm sinh và mối quan hệ sinh khắc. Thì với giả thuyết chiêm tinh học, để xác định cung mệnh, bạn cần xác định chính xác ngày tháng sinh. Theo đó, giải đáp cho sinh tháng 3 cung gì sẽ tương ứng với tất cả những ai ra đời vào tháng 3.

Dễ dàng xác định được tháng 3 cung gì dựa vào ngày tháng sinh chi tiết như sau:

Với mỗi tháng sinh sẽ có 2 cung hoàng đạo riêng biệt, tháng 3 thuộc cung Song Ngư và Bạch Dương

» Cung Song Ngư: Có ngày sinh bắt đầu từ ngày 19/02 và kết thúc vào 20/03. Với những ai sinh tháng 3 rơi vào ngày 19/02 – 29/02 sẽ mang trong mình cung mệnh Song Ngư.

» Cung Bạch Dương: Có ngày sinh tính từ ngày 21/03 cho đến 19/04 hằng năm. Với những ai sinh trong tháng 3 từ ngày 21 đến 31 sẽ thuộc cung Bạch Dương.

II. Tổng quan về cung Song Ngư

Song Ngư là cung hoàng đạo đứng ở vị trí cuối cùng. Mỗi cung hoàng đạo sẽ mang trong mình một biểu tượng riêng biệt. Ở Song Ngư đó chính là hình ảnh loài cá biển.

Cung hoàng đạo có liên quan đến truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp. Theo nhận định của giả thuyết này, 12 cung hoàng đạo sẽ được bảo hộ bởi 1 vị thần trên đỉnh Olympus và tương ứng với 1 chòm sao nhất định.

Cung hoàng đạo có liên quan đến truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp, 12 cung hoàng đạo sẽ được bảo hộ bởi 1 vị thần trên đỉnh Olympus và tương ứng với 1 chòm sao nhất định.

Theo đó, tháng 3 thuộc cung Song Ngư sẽ được vị thần Poseidon hùng dũng bảo hộ và chiếu mệnh bởi chòm sao Hải Vương.

Poseidon là vị thần cai quản biển cả, đầy mạnh mẽ và uy nghiêm. Biểu tượng loài cá biển của Song Ngư cũng tương đồng với vị thần này.

Theo đó, Song Ngư phần nào cũng thừa hưởng những tính cách như kiên định, nghiêm khắc và khó đoán của thần bảo hộ.

Tâm tư của Song Ngư tương tự như biển cả ẩn sâu, khó đoán, khi gầm gừ dữ dội, có lúc lại êm ả, dịu hiền. Ở Song Ngư có tính tình dễ thay đổi, không nhiều người thấu hiểu được.

Tháng 3 thuộc cung Song Ngư sẽ được vị thần Poseidon hùng dũng bảo hộ và chiếu mệnh bởi chòm sao Hải Vương

Tổng kết thông tin cung Song Ngư:

– Tên tiếng Anh: Pisces.

– Cách gọi khác: Không có.

– Từ ngày: 19/02 đến 20/03.

– Kí hiệu cung: ♓

– Nguyên tố chính: Nước.

– Sao chiếu mệnh: Sao Hải Vương.

Với những ai sinh tháng 3 rơi vào ngày 19/02 – 29/02 sẽ mang trong mình cung mệnh Song Ngư

III. Tổng quan về cung Bạch Dương

Bạch Dương là cung hoàng đạo đầu tiên. Tương ứng với những người được sinh ra từ ngày 21/03 và kết thúc vào 19/04 hằng năm. Bạch Dương có biểu tượng chính là hình ảnh con cừu đầu đàn.

Sao Hỏa là chòm sao chiếu mệnh cho Bạch Dương. Cung này được bảo hộ bởi vị thần Athena cao quý. Vị thần này là biểu tượng của sự trí tuệ và chiến tranh.

Bạch Dương được thần Athena bảo hộ nên thừa hưởng một số đức tính như thông minh sáng dạ, hiếu chiến, ham học. Song song đó là một số khuyết điểm cần khắc phục như tính nóng vội, kiêu căng…

Bạch Dương là cung hoàng đạo tương ứng với những người được sinh ra từ ngày 21/03 và kết thúc vào 19/04 hằng năm, có biểu tượng chính là hình ảnh con cừu đầu đàn

Tổng kết thông tin cung Bạch Dương:

– Tên tiếng Anh: Aries.

– Cách gọi khác: Dương Cưu.

– Từ ngày: 21/03 đến 19/04.

– Kí hiệu cung: ♈

– Nguyên tố chính: Lửa.

– Sao chiếu mệnh: Sao Hỏa.

IV. Tổng quan vận mệnh, tính cách và cuộc đời của Song Ngư

Nếu thuộc Song Ngư chắc rằng bạn cũng mong muốn tìm ra cho mình những điều liên quan đến cung mệnh. Nắm rõ vận mệnh bản thân sẽ giúp bạn dễ mưu cầu và định hướng cho cuộc sống càng thêm tốt đẹp.

Song Ngư thuộc nguyên tố nào?

Nguyên tố cũng là điều nhận được nhiều mối quan tâm. Theo những người am hiểu chiêm tinh học, vạn vật trong vũ trụ được chia thành 4 yếu tố chính: đó là Nước, Lửa, Khí và Đất.

12 cung hoàng đạo sẽ được chia đều ra ở 4 nguyên tố này. Theo giả thuyết nguyên tố chi phối vạn vật, tính chất của nguyên tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của con người.

Song Ngư thuộc nhóm nguyên tố Nước. Song Ngư vô cùng thích hợp với nhóm nguyên tố này bởi tương ứng với biểu tượng của cá biển và vị thần biển cả Poseidon.

Song Ngư có nét tính cách đặc trưng là sự khó đoán, trầm ngâm và khó nắm bắt suy nghĩ. Song Ngư có tính cách không kiên định, thường thay đổi chính kiến của bản thân. Điều này dễ khiến Song Ngư dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Song Ngư thuộc nhóm nguyên tố Nước, vô cùng thích hợp với nhóm nguyên tố này bởi tương ứng với biểu tượng của cá biển và vị thần biển cả Poseidon

Tính cách Song Ngư

Song Ngư có được thói quen thích nghi cao. Với tính không kiên định, họ dễ dàng bị thuyết phục và thay đổi suy nghĩ phù hợp với thời thế.

Song Ngư thuộc tuýp người sống nội tâm, mong manh và hiền dịu. Song Ngư có nội tâm lúc dữ dội mạnh mẽ và hùng dũng. Nhiều khi lại cũng nhẹ nhàng, bình yên. Do đó, họ có nhiều bạn nhưng chẳng mấy ai thân.

Song Ngư tốt bụng, rất yêu thích việc giúp đỡ người khác. Nếu như có người cần sự trợ giúp. Thì họ sẽ thể hiện một cách nhiệt tình và hết mình. Chính vì vậy mà Song Ngư rất được lòng mọi người xung quanh.

Song Ngư có nội tâm lúc dữ dội mạnh mẽ và hùng dũng, nhiều khi lại cũng nhẹ nhàng, bình yên, nên họ có nhiều bạn nhưng chẳng mấy ai thân

Song Ngư hợp với cung nào?

Vốn sống nội tâm, do đó, họ sẽ phù hợp với hai thái cực hoàn toàn tách biệt. Bên cạnh đó họ sống tâm lý, nhẹ nhàng và biết cách sẻ chia, còn lại sẽ là thẳng tính và nóng nảy. Do đó, cung đoàng đạo hợp nhất với Song Ngư sẽ là Cự Giải và Song Tử.

Song Ngư và Cự Giải

Cự Giải đều sẽ là đối tượng phù hợp để Song Ngư gắn bó trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là tình bạn, tình yêu hay tri kỷ.

Vốn là cung hoàng đạo đại diện cho sự lắng nghe, cảm thông và chia sẻ, Cự Giải biết lắng nghe và đưa ra những lời nói đồng cảm giúp bạn xoa dịu tinh thần. Trong tình yêu, Cự Giải và Song Ngư sẽ ngày càng gắn kết bởi sẽ sự thấu hiểu lẫn nhau.

Bên cạnh đó, Cự Giải sẽ là người cực kỳ thấu đáo trong công việc. Họ luôn có sự suy tính kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định. Điều này bổ trợ cho tính không kiên định của Song Ngư, giúp cả hai dễ dàng đạt đến thành công.

Song Ngư và Song Tử

Song Tử có tính nóng nảy, cực kỳ yêu thích sự tự do, phóng khoáng. Bù lại đó, Song Ngư mềm mỏng, dễ cảm thông sẽ là thái cực đối lập hoàn toàn.

Sự nóng nảy, bộc trực của Song tử dù là khía cạnh tình yêu hay sự nghiệp sẽ được cảm hóa bằng dòng nước dịu dàng của Song Ngư. Cả hai dễ dàng nhường nhịn, cùng nhau dắt tay đến đỉnh cao từ sự đối nghịch này.

Song Tử có tính nóng nảy, cực kỳ yêu thích sự tự do, phóng khoáng, bù lại đó, Song Ngư mềm mỏng, dễ cảm thông sẽ là thái cực đối lập hoàn toàn

Song Ngư hợp màu nào?

Dựa trên chòm sao chiếu mệnh có thể tính toán được màu sắc phù hợp với Song Ngư.

Song Ngư sẽ phù hợp với màu xanh dương, xám và tím. Đây là những màu sắc mang lại Song Ngư nhiều may mắn trong cuộc sống.

Không chỉ vậy, gam màu phổ biến này còn hiện hữu ở mọi khía cạnh cuộc sống. Song Ngư nổi bật trong đám đông hơn khi ứng dụng gam màu này vào quần áo và kết hợp với những món phụ kiện như trang sức, đồng hồ đeo tay…

Một số vật phẩm hộ mệnh phù hợp với Song Ngư

Vật phẩm phong thủy phù hợp với cung mệnh mang đến sự bình an, thuận lợi cho cuộc sống gia chủ. Vì Tìm kiếm những món đồ hợp mệnh sẽ giúp Song Ngư có cuộc sống càng thêm sung túc:

» Đá phong thủy:

Đá Mặt Trăng: Được ví như một tấm bùa hộ mệnh, đây là loại đá đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Đồng thời, còn phòng ngừa được chứng mộng du, mất ngủ, cải thiện tinh thần hiệu quả.

Đá Aquamarine: Viên đá này là tượng trưng của can đảm và hòa bình. Nó sẽ mang lại nhiều may mắn, trí lực tăng cao cho bản mệnh.

V. Giải mã vận mệnh, tính cách và cuộc đời cung Bạch Dương

Với ngày sinh rơi vào cung Bạch Dương, bạn đừng bỏ qua tất tần tật các thông tin chia sẻ dưới đây để hiểu rõ vận mệnh của mình, góp phần định hướng cho tương lai tốt đẹp.

Bạch dương thuộc nguyên tố nào?

Bạch Dương mang đặc tính của Lửa. Hành lửa có biểu tượng đặc trưng đó là sự bập bùng, hùng dũng và mạnh mẽ. Mang đến sự ấm áp, rực rỡ, đầy sức sống trong cuộc đời.

Bạch Dương có phần nào thừa hưởng tính cách tốt đẹp của nguyên tố Lửa trong tính cách. Có thể kể đến như sự quyết liệt, dũng cảm và dồi dào năng lượng.

Tính cách Bạch Dương

Tính cách của Bạch Dương cũng được thể hiện qua hình ảnh ngọn lửa dũng mãnh. Bạch Dương có tính cách can đảm, mạnh mẽ và luôn muốn độc lập trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, Bạch Dương yêu thích việc được mọi người chú ý và xem mình là nguồn cảm hứng.

Bạch Dương có khát vọng cực kỳ cao dựa vào sự bảo hộ của thần chiến tranh Athena.

Nếu đã muốn đạt được gì, họ sẽ hết mình nỗ lực can đảm hết sức để đạt được. Đây là tính cách sẽ giúp Bạch Dương dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Đôi khi Bạch Dương cũng ngó lơ cảm xúc của người khác bởi vì tính cạnh tranh cao, yêu thích quyền lực và danh vọng. Chính điều này khiến họ muộn phiền mà không hề hay biết.

Nếu đã muốn đạt được gì, Bạch Dương sẽ hết mình nỗ lực can đảm hết sức để đạt được

Bạch dương hợp với cung nào?

Như đã đề cập trên, Bạch Dương là người mạnh mẽ, nhiệt huyết can đảm và luôn nỗ lực tiến về phía trước. Bởi lẽ đó, những cung hoàng đạo phù hợp với Bạch Dương sẽ khiến cho cả hai ngày càng phát triển trong cuộc sống.

Theo các giả thuyết chiêm tinh, Bạch Dương sẽ phù hợp với Sư Tử và Ma Kết. Cụ thể như sau:

» Bạch Dương và Sư Tử:

Bạch Dương và Sư Tử được xem là cặp đôi hài hòa và lý tưởng nhất. Đây đều là những nguyên tố Lửa nên sở hữu tính cách tương đồng với nhau. Điều đó khiến họ cảm nhận suy nghĩ của đối phương dễ dàng và gắn kết nhau tốt hơn.

Bạch Dương và Ma Kết:

Ma Kết có tính cách chín chắn, nguyên tắc và sống đầy lịch thiệp. Ngược lại, Bạch Dương là người năng động, sôi nổi và thích mạo hiểm. Đó chính là lý do khiến khi kết hợp với nhau sẽ có thể “bù trừ” hoàn hảo.

Có thể hiểu đơn giản mối quan hệ hoàn hảo này đó là: “kẻ gây sự và người đi giải quyết”.

Thiếu sót của người này được người kia dùng những điểm riêng của bản thân bù đắp. Bạch Dương cùng Ma Kết sẽ là bộ đôi ăn ý, cùng nhau bước đến thành công với dù đó là cộng sự hay người thương, tri kỷ…

Một số vật phẩm hộ mệnh phù hợp với bạch dương

Những món vật phẩm hộ mệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng để cuộc sống thêm phần may mắn và bình an. Nếu bạn cung Bạch Dương và đang tìm kiếm cho mình món vật phẩm hợp mệnh thì đừng bỏ qua những gợi ý sau đây:

» Đá phong thủy:

Đá Hồng Ngọc: Đây là viên đá sở hữu nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, dẫn lối cho gia chủ tìm thấy được nguồn hạnh phúc của cuộc đời mình.

Bên cạnh đó, viên đá này còn đem lại nhiều vận may, thu hút tài lộc, dồi dào vượng khí.

Đá Ngọc Thạch Anh Đỏ:

Đây là loại đá tượng trưng cho sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Mang lại năng lượng lửa, phù hợp với Bạch Dương. Mang đến được nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống.

Đồng hồ đeo tay hợp mệnh:

Vốn là cung hoàng đạo yêu thích sự nhiệt huyết, máu lửa. Vì vậy Bạch Dương sẽ phù hợp với đồng hồ có kiểu dáng mạnh mẽ, năng động. Hơn nữa, bản mệnh phù hợp với màu đỏ, sở hữu đồng hồ gam màu này cũng phần nào giúp chủ nhân may mắn.

Trên đây là chia sẻ tất tần tật về tháng 3 cung gì, vận mệnh và tính cách như thế nào… Về cơ bản, vận mệnh là một bài toán được lý giải bởi tương lai. Những thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tuy không chuẩn xác tuyệt đối, nhưng chắc chắn rằng khi bạn phấn đấu và nỗ lực hết mình trong cuộc sống, sẽ gặt hái được nhiều thành công.