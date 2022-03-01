Những xui xẻo ngáng đường, gây khó khăn cho cuộc sống của 12 cung hoàng đạo trong tháng 3/2022?

12 cung hoàng đạo 01/03/2022 06:11

Xem những xui xẻo của 12 cung hoàng đạo tháng 3/2022 để biết nguy cơ gì đang chực chờ trước mắt bạn, từ đó ở vào tư thế chủ động đối diện và vượt qua.

Bạch Dương

Xem xui xẻo của 12 cung hoàng đạo tháng 3/2022 thấy rằng, nếu đã tìm được nửa kia của mình, Bạch Dương nên hạn chế tình trạng chiến tranh lạnh với người ấy. Khi hai người nảy sinh những quan điểm bất đồng, bạn chớ nên hành động và nói năng quá khích, khiến bầu không khí căng thẳng.

Những xui xẻo ngáng đường, gây khó khăn cho cuộc sống của 12 cung hoàng đạo trong tháng 3/2022? - Ảnh 1

Kim Ngưu

Kim Ngưu đang tìm việc nên đặc biệt cẩn thận với những biển quảng cáo trên đường phố. Những biển hiệu này chưa chắc đã là nói đúng sự thật, vì thế mà bạn cần có lòng đề phòng những kẻ lừa đảo, làm việc gì cũng cần kiểm chứng thông tin.

Song Tử

Song Tử đã đi làm có thể sẽ phải đối mặt với những lời đàm tiếu nơi công sở, và điều này có thể khiến bạn cảm thấy bận lòng. Tuy nhiên, hãy cố nhắc nhở mình ngoảnh mặt làm ngơ với những tin đồn sai sự thật, hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.

Cự Giải

Xem xui xẻo của 12 cung hoàng đạo tháng 3/2022 thấy Cự Giải cần chú ý chi tiêu trong tháng này, bởi mức tiền lương, tiền thưởng của bạn chưa có dấu hiệu tăng lên đâu. Hãy kiểm soát thói quen tiêu tiền cho những món đồ không cần thiết, nếu không bạn sẽ rơi vào cảnh cháy túi đấy.

Sư Tử

Sư Tử đã có đôi có cặp đang phải chịu nhiều áp lực về vấn đề tình cảm. Bạn rất băn khoăn không biết tại sao chuyện tình cảm của mình lại nguội lạnh trong khi cả hai chưa có khúc mắc nào quá nghiêm trọng. Có lẽ đã đến lúc bạn cần phải hâm nóng cảm xúc cho đôi bên rồi. 

Những xui xẻo ngáng đường, gây khó khăn cho cuộc sống của 12 cung hoàng đạo trong tháng 3/2022? - Ảnh 2

Xử Nữ

Tháng này, có thể Xử Nữ sẽ đánh mất cơ hội kiếm tiền tốt chỉ vì quá sĩ diện. Một vài lời quá khích của người khác khiến bạn khó chịu và quyết định không hợp tác, nhưng nếu quá đề cao cảm xúc cá nhân, bạn sẽ phải hối tiếc trong tương lai đấy.

Thiên Bình

Nếu đã có nửa kia, Thiên Bình cần phải bao dung cho người ta hơn một chút, đừng tính toán quá rạch ròi những chuyện vốn chỉ bé tí tẹo kẻo mối quan hệ rất dễ tan vỡ đấy. Ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình mà, đến bạn cũng vậy thôi.

Hổ Cáp

Các bạn học sinh cung hoàng đạo Hổ Cáp cần dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho việc học vì trên lớp bạn rất dễ mất tập trung. Nếu bạn không bổ túc kiến thức kịp thời sau giờ học thì kết quả học tập của tháng này sẽ đi xuống là điều rõ ràng.

Nhân Mã

Xem xui xẻo của 12 cung hoàng đạo tháng 3/2022 thấy, các bạn học sinh cung Nhân Mã cần chú ý hơn đến việc học của mình, đừng quên rằng đó mới là nhiệm vụ chính của bạn đấy. Đừng quá để tâm đến những điều vụn vặt trong cuộc sống và để chúng chiếm hết thời gian học tập của bạn.

Những xui xẻo ngáng đường, gây khó khăn cho cuộc sống của 12 cung hoàng đạo trong tháng 3/2022? - Ảnh 3

Ma Kết

Ma Kết còn độc thân nên cẩn thận với sự lôi kéo của người yêu cũ, một khi đã quyết định cắt đứt với ai thì nên cắt đứt một cách dứt khoát. Đừng để những chuyện quá khứ cản trở bạn tìm thấy một tình yêu mới. 

Bảo Bình

Tháng này Bảo Bình nên kiểm soát thói quen nghiện mua sắm của mình. Trong thời điểm tình hình tài chính ảm đạm như thế này, bạn chỉ nên mua những món thật sự cần thiết, chớ nên thích gì mua nấy kẻo tiền bạc cứ thế ra đi nhé.

Song Ngư

Các bạn học sinh cung Song Ngư rất dễ bị phân tâm trong quá trình học tập. Áp lực từ các kỳ thi trước mắt cũng khiến bạn trở nên lo lắng thái quá. Hãy thả lỏng bản thân để sớm tìm ra phương pháp học tập cũng như giải tỏa căng thẳng phù hợp nhé.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3)

4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3)

Theo tử vi dự đoán, 4 cung hoàng đạo này trong tuần tới sẽ gặp vận xui, hãy cẩn thận kẻo mất tiền bạc nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi top 12 cung hoàng đạo nữ đẹp nhất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời