4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3)

12 cung hoàng đạo 28/02/2022 07:40

Theo tử vi dự đoán, 4 cung hoàng đạo này trong tuần tới sẽ gặp vận xui, hãy cẩn thận kẻo mất tiền bạc nhé!

Thiên Bình

Tử vi 12 cung hoàng đạo trong tuần tới dự đoán Thiên Bình quản lý tiền bạc không chặt chẽ, bị mất mát mà không rõ vì sao, có thể thất thoát một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng, dẫn đến cảnh nợ nần túng thiếu.

Tốt nhất bạn nên ghi chép lại cẩn thận và cụ thể các khoản chi tiêu, để dành tiền tiết kiệm và kiên quyết không đụng tới chúng dù bất cứ lý do gì.

4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 1

Xử Nữ

Là cung hoàng đạo tiền bạc kém may tuần mới, các bạn cần phải chi tiêu một cách tiết kiệm hơn trong tuần này, cứ phung phí mãi thì dù lương có cao đến mấy cũng không chống đỡ nổi đâu. Xử Nữ cần lập ra kế hoạch chi tiêu họp lý trước khi tiền cạn kiệt. Tránh mua những thứ không cần thiết.

Cuối tuần bạn hay chi tiêu cho những món đồ lung tung chỉ vì đua đòi, hay là những bữa nhậu tan hoang bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp. Với tinh thần bị kích thích và tính tiêu hoang cho thú vui thì chẳng mấy chốc mà lương của bạn cạn kiệt, hội kinh doanh thì tiêu cụt cả vốn.

4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 2

Cự Giải

Tuần này các khoản thu nhập cũng như chi tiêu không có nhiều biến động, bạn cảm thấy khá vừa lòng với tình trạng này. Chính vì quá hài lòng nên Cua nhỏ lười cố gắng, phó mặc cho đồng lương ít ỏi, phó mặc cho số phận. Vô tư vô lo cũng tốt thôi nhưng bạn không thể như vậy mãi được, nếu như thế thì lúc ốm đau cần khoản tiền lớn thì bạn dựa vào ai đây?

Với những việc bất buộc như sửa đồ đạc hoặc mua bán những món đồ cần thiết thì không cần phải quá đắn đo cho việc chi tiêu đâu, dù có hơi xót một chút nhưng cái gì phải làm thì vẫn phải làm thôi.

4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 3

Song Tử

Theo tử vi tuần mới, tài lộc của Song Tử không mấy lạc quan. Thu nhập hiện tại không quá dồi dào nên bạn hãy tính toán đến các phương án dự phòng. Bù lại, công việc của Song Tử diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Bản thân hiện tại đang có những bước tiến vững chắc trên đường công danh sự nghiệp.

Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng cũng dung hoà ấm êm nhờ có sự trân trọng của đôi bên. Người còn độc thân thì vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian tự do của mình.

4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Tử vi thứ 2 ngày 28/2/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tự tin, Hổ Cáp bất an

Tử vi thứ 2 ngày 28/2/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tự tin, Hổ Cáp bất an

Cùng xem dự đoán tử vi của 12 cung hoàng đạo trong ngày thứ 2 đầu tuần nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi sinh tháng 12 cung gì

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời