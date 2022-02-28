4 cung hoàng đạo gặp vận xui về tài chính, dễ thất thoát tiền bạc trong tuần tới (28/2-6/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo trong tuần tới dự đoán Thiên Bình quản lý tiền bạc không chặt chẽ, bị mất mát mà không rõ vì sao, có thể thất thoát một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng, dẫn đến cảnh nợ nần túng thiếu.

Tốt nhất bạn nên ghi chép lại cẩn thận và cụ thể các khoản chi tiêu, để dành tiền tiết kiệm và kiên quyết không đụng tới chúng dù bất cứ lý do gì.

Là cung hoàng đạo tiền bạc kém may tuần mới, các bạn cần phải chi tiêu một cách tiết kiệm hơn trong tuần này, cứ phung phí mãi thì dù lương có cao đến mấy cũng không chống đỡ nổi đâu. Xử Nữ cần lập ra kế hoạch chi tiêu họp lý trước khi tiền cạn kiệt. Tránh mua những thứ không cần thiết.



Cuối tuần bạn hay chi tiêu cho những món đồ lung tung chỉ vì đua đòi, hay là những bữa nhậu tan hoang bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp. Với tinh thần bị kích thích và tính tiêu hoang cho thú vui thì chẳng mấy chốc mà lương của bạn cạn kiệt, hội kinh doanh thì tiêu cụt cả vốn.

Cự Giải

Tuần này các khoản thu nhập cũng như chi tiêu không có nhiều biến động, bạn cảm thấy khá vừa lòng với tình trạng này. Chính vì quá hài lòng nên Cua nhỏ lười cố gắng, phó mặc cho đồng lương ít ỏi, phó mặc cho số phận. Vô tư vô lo cũng tốt thôi nhưng bạn không thể như vậy mãi được, nếu như thế thì lúc ốm đau cần khoản tiền lớn thì bạn dựa vào ai đây?



Với những việc bất buộc như sửa đồ đạc hoặc mua bán những món đồ cần thiết thì không cần phải quá đắn đo cho việc chi tiêu đâu, dù có hơi xót một chút nhưng cái gì phải làm thì vẫn phải làm thôi.

Song Tử

Theo tử vi tuần mới, tài lộc của Song Tử không mấy lạc quan. Thu nhập hiện tại không quá dồi dào nên bạn hãy tính toán đến các phương án dự phòng. Bù lại, công việc của Song Tử diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Bản thân hiện tại đang có những bước tiến vững chắc trên đường công danh sự nghiệp.

Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng cũng dung hoà ấm êm nhờ có sự trân trọng của đôi bên. Người còn độc thân thì vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian tự do của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).