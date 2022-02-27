Top 5 cung hoàng đạo thông minh nhất, dù trong lĩch vực gì cũng dễ dàng thành công

Xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thuộc về cung Song Tử. Cung hoàng đạo này vừa thông minh, tài trí vừa nhanh nhẹn quyết đoán, luôn có hứng thú và thích khám phá những điều mới mẻ để phát triển hơn tư duy của mình. Cung Song Tử có tố chất thông minh bẩm sinh nên rất hiểu suy nghĩ của người khác và sẵn sàng tìm cách giúp đỡ họ. Chính vì thế nhiều người cho rằng Song Tử có tới 2 bộ não, một bộ não thông minh dành cho công việc, một bộ não tình cảm để hiểu tâm tư người đối diện, để thấu hiểu và giúp đỡ mọi người.

Thiên Bình

Thiên Bình là chòm sao được các nhà Chiêm Tinh Học đánh giá khá cao trong một cuộc khảo sát về chỉ số thông minh của 12 chòm sao. Với khả năng nhìn một vấn đề dưới hình dạng của khối đa diện bằng việc tính toán các khả năng có thể xảy ra Cung Thiên Bình có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách tức thời khiến người khác không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Cung Thiên Bình có năng khiếu nghệ thuật thiên phú, với khả năng dễ thu hút người đối diện và một tâm hồn nghệ sĩ. Những tác phẩm nghệ thuật của Cung Thiên Bình đáp ứng rất cao về mặc cảm thụ, đánh đúng nhu cầu của đa số người nghe, và phần lớn những người Cung Thiên Bình thường rất hay hoạt động trong môn nghệ thuật thứ bảy, họ xuất hiện với ánh sáng hào quang với sự nổi bật giữa đám đông để thể hiện hết sự thông minh của mình.

Ảnh minh họa

Nhân Mã

Nhân Mã được mệnh danh là bậc thầy trong việc kinh doanh, với tính cách tự tin mạnh mẽ và phóng khoáng kèm theo bộ óc nhạy bén tinh tế, Cung Nhân Mã khi bắt tay vào một công việc gì thường dễ dàng đạt được đến thành công. Không những thế bên cạnh Cung Nhân Mã luôn có sự hiện diện của thần may mắn, những cuộc đầu tư lớn với Cung Nhân Mã dễ dàng như một ván bài, mà khi chia bài Cung Nhân Mã lại nhận về toàn những quân bài đỏ.

Ở cung hoàng đạo này luôn tỏa ra một khí chất hơn người. Họ có thể nghĩ ra những phát minh sáng kiến rất khác người để mang lại những nguồn lợi lớn cho việc kinh doanh. Cung Nhân Mã cũng thuộc tuýp người của những môn nghệ thuật cổ điển, khả năng am hiểu những ý nghĩa sâu xa trong một đêm nhạc giao hưởng kén người nghe của Cung Nhân Mã rất đáng ngưỡng mộ, họ phân tích đánh giá sâu sắc khiến mọi người phải ngước nhìn.

Bạch Dương



Cung Bạch Dương rất thông minh và nhạy bén thể hiện rõ nhất trên phương diện học tập, đặc biệt là học ngoại ngữ. Những người thuộc cung Nhân Mã luôn đề ra mục tiêu phấn đấu và đạt được thành công nhất.



Bên cạnh đó, Bạch Dương còn biết nắm cơ hội, biết thể hiện sự thông minh của mình khiến mọi người thán phục để nâng cao vị trí xã hội của mình.

Bọ Cạp

Bọ Cạp có một bộ óc vô cùng tinh tế và nhạy bén, cùng một tình huống có thể xây dựng ra rất nhiều những kịch bản khác nhau để có thể dễ dàng thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm cho bản thân.

Bọ Cạp cũng là một người chăm chỉ và kiên trì với mục đích của mình, với tính cách mạnh mẽ phóng khoáng, Cung Bọ Cạp luôn biết cách vận dụng những mối quan hệ vốn có để làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn. Cung Bọ Cạp am hiểu về rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống và xã hội đặc biệt với những lĩnh vực thuộc kiểm soát của bản thân, Cung Bọ Cạp luôn là bậc thầy trong những lĩnh vực đó, sẵn sàng mọi người khi cần thiết.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).