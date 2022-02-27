Đây là 4 cung hoàng đạo có vận trình lên hương nhất ngày đầu tháng 3, một chòm sao đặc biệt may mắn về tất cả mọi mặt

Trong ngày đầu tháng 3, tình yêu, công việc, học tập,… tất cả đều mỉm cười với Bạch Dương, và những điều tốt lành này sẽ kéo dài đến những ngày sau đó. May mắn quẩn quanh những ngày này sẽ khiến Bạch Dương yêu đời hơn và muốn bùng cháy hơn trong cuộc sống.

Hãy cứ cháy hết mình như thế, Bạch Dương nha! Một khi tinh thần đang tốt thì cứ triển khai thôi, may mắn sẽ lại nối tiếp may mắn đến với Bạch Dương nhiều hơn nữa.

Bắt đầu từ ngày 1/3, Ma Kết có thể thỏa sức trong những dự án công việc, kế hoạch dài hạn của bản thân. Vô số ý tưởng sáng tạo sẽ vờn quanh đầu Ma Kết, khiến Ma Kết phấn khích và hào hứng hơn bao giờ hết.

Vào ngày đầu tháng, một cuộc hẹn ngọt ngào để hàn gắn tình cảm cũng được “hội thực tế” lên lịch hoàn hảo. Vừa tuyệt về tài chính, vừa tuyệt về tình cảm, đúng là vẹn cả đôi đường phải không Ma Kết?

Kim Ngưu

Sự trở lại của “người cũ còn thương” có thể khiến Kim Ngưu lao đao trong một thời gian dài. “Hội kiên định” cứ ở lì trong nhà. Mặc kệ cho lời khuyên của mọi người nhằm mục đích tránh gặp mặt ngoài mong muốn.

Tuy nhiên, Kim Ngưu phải biết rằng trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Đặc biệt trong tuần này, Kim Ngưu hãy lên lịch ngay một cuộc hẹn với đối phương, hai người nên nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn. Lần gặp mặt “định mệnh” này có thể sẽ đem lại cho hai bạn một kết quả khả quan hơn đấy!

Sư Tử

Trong ngày đầu tháng 3, Sư Tử sẽ nhận được may mắn từ các cơ duyên khá bất ngờ và ít khi lường trước đến. Đây sẽ là điểm khá thú vị với cuộc sống của Sư Tử trong tháng này.

Đừng để lịch trình của mình dày đặc và kín mít quá, các Sư Tử ạ. Như vậy thì may mắn sẽ rất khó để có thể len lỏi vào trong cuộc sống thường ngày của bạn. Hãy thử để cho cuộc sống có thêm đôi chút biến số, các Sư Tử sẽ có một tháng 3 đầy thú vị.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).