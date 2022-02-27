Tử vi thứ 2 ngày 28/2/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tự tin, Hổ Cáp bất an

Tử vi hàng ngày 28/2/2022 nhận thấy, góc 72 độ giữa sao Kim và tiểu hành tinh sẽ tạo thêm cho Bạch Dương nguồn động lực mạnh mẽ giúp chòm sao này tự tin thể hiện bản thân. Đừng quá lo lắng bởi những ý tưởng của bạn sẽ nhận được những phản hồi tích cực của mọi người xung quanh đó. Đây là cơ hội để bạn khẳng định được năng lực của chính mình trong mắt đồng nghiệp và cấp trên, đừng bỏ lỡ nhé.

Với sự nhạy bén và linh hoạt, Dương Dương có thể nhìn ra được cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt. Lựa chọn của bạn lúc này có thể thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại đó, hãy cẩn trọng suy xét và nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho mình.

Dường như vì quá mải mê công việc mà Dương Nhi quên đi sự tồn tại của nửa kia. Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà ngày càng xa vời hơn, tình cảm theo đó cũng nguội lạnh dần.

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Kim Ngưu (20/4-20/5)

Trong ngày 28/2/2022, khi Mặt Trăng tạo góc 120 độ với sao Thiên Vương, Kim Ngưu có thể thoải mái tận hưởng ngày thứ 2 ngập tràn niềm vui này rồi. Cũng bởi mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp nên Ngưu Ngưu có thể yên tâm hơn trước nhiều rồi. Những dự định của bạn cuối cùng thì cũng đã có cơ hội để trở thành hiện thực rồi.

Chuyện tình cảm của chòm sao này cũng dần trở nên tốt đẹp hơn. Đào hoa khởi vượng, với sức hút riêng có, Ngưu Nhi nhận được không ít lời khen ngợi và tỏ tình từ những vệ tinh vây quanh mình.

Bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tình hình sức khỏe của bản thân nữa. Dù phải hạn chế ra ngoài, nhưng bạn vẫn luôn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao tại nhà. Đây chính là bí quyết tăng cường sức khỏe đơn giản mà cực dễ làm cho tất cả mọi người.



Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo chỉ rằng, khi sao Thủy tạo góc trùng với sao Kim, sức hấp dẫn của Song Tử khiến đối phương chẳng thể chối từ. Sự hòa nhã và cởi mở của Tử Nhi khiến cho trái tim của người đối diện không ngừng rung lên từng nhịp. Bạn đừng ngạc nhiên nếu có ai đó bày tỏ tình cảm hay sự yêu thích của mình với bạn trong ngày này nhé.

Những ý tưởng đầy sáng tạo của bạn đã thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và cấp trên. Chắc chắn tài năng của bạn cũng sẽ sớm được ghi nhận thôi.

Túi tiền của chòm sao này đang dần dần trở nên cạn kiệt cũng bởi thói quen tiêu xài chẳng hề suy nghĩ của mình. Thế này thì bạn sẽ khó tránh việc phải vay mượn nợ nần để trang trải cho những chi phí sắp tới rồi.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải có nhiều may mắn hơn thường lệ. Công việc đang tiến triển thuận lợi, chính sự cầu tiến và hào hứng với những điều mới lạ đã khiến cho bạn luôn muốn khám phá ra thật nhiều điều thú vị khá nữa.

Nhờ vậy mà chòm sao này đưa ra được nhiều ý tưởng độc đáo giúp ích cho công việc, lại giành được sự ưu ái từ cấp trên, được nâng đỡ mà không phải ai cũng có được đặc cách này. Tuy nhiên đi kèm với nó là không ít áp lực, tinh thần phải thật vững vàng nhé.

Giải Giải là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được một người phù hợp ở bên mình. Hôm nay mọi người đều thích ở bên bạn để tận hưởng sự ngọt ngào, ấm áp từ bạn, nhưng đừng thể hiện thái quá nhé vì nó sẽ phản tác dụng đấy.



Sư Tử (23/7-22/8)

Xem tử vi ngày 28/2/2022, Sư Tử đạt được sự tự tin đáng nể trong công việc của mình. Bạn giành được không ít thành công và cứ theo đà đó mà tiến bước, tiếp tục giành lấy những mục tiêu mà mình đã định ra từ trước.

Nhiều người không biết mà cho rằng bạn quá may mắn trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng kì thực để có được sự tự tin ngày hôm nay, chòm sao này cũng đã phải chịu nhiều thất bại, nhưng nhờ ý chí kiên cường mà tiếp tục đứng dậy, dần dần đạt được thành công như mong đợi.

Chuyện tình cảm của Sư Tử không được tốt lắm. Bạn đang buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình không được như ý, điều đó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của chòm sao này. Bạn không hiểu tại sao người lớn lại rắc rối đến vậy, cứ mãi làm cho mọi việc trở nên phiền phức.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ có thể dễ dàng hoàn thành công việc trong ngày của mình một cách trôi chảy mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bằng trí thông minh và sự tinh tế mà bạn thoát khỏi mọi trở ngại đang đối đầu với mình phía trước.

Tuy nhiên chuyện tình cảm không thuận lợi như thế. Dường như chòm sao này vẫn còn sự bốc đồng của tuổi trẻ, nông nổi và thiếu suy nghĩ khi nói chuyện hay hành xử với người khác khiến cơ hội tình duyên bị giảm đi trông thấy.

Những bạn nào đã có đôi có cặp rồi thì nên thận trọng với lời nói của mình vì có thể gây tổn thương cho người ấy. Có thể bạn không chủ ý đâu nhưng lời nói vô tình lại có tính sát thương cao, vì vậy đừng để sự cả giận mất khôn nhé.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thời điểm Mặt Trăng tạo góc 90 độ với tiểu hành tinh, Thiên Bình sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trong ngày thứ 2 này. Những vấn đề bất ngờ phát sinh có thể khiến cho chòm sao này phải tốn không ít thời gian để xử lý. Nếu muốn đẩy nhanh tiến bộ, bạn nên nhận thêm sự trợ giúp của mọi người xung quanh.

Một vài khúc mắc giữa bạn và người ấy khiến cho bầu không khí giữa hai người dần trở nên xa cách hơn. Nếu cả hai không sớm trò chuyện một cách thẳng thắn thì sẽ chẳng thể có cách nào để cứu vãn câu chuyện tình cảm này đâu.

Với tính cách phóng khoáng, hào sảng, chòm sao này vô cùng thoải mái khi được thiết đãi bạn bè trong các cuộc gặp gỡ. Đó là lý do túi tiền của bạn cứ vơi dần đi trông thấy và rồi trống rỗng lúc nào chẳng hay.

Ảnh minh họa

Hổ Cáp (24/10-21/11)

Thứ 2 này, khi sao Thổ tạo góc 90 độ với sao Thiên Vương, Hổ Cáp chẳng thể giấu nỗi nỗi bất an trong lòng mình. Đó là khi công việc gặp phải không ít trở ngại khiến bạn phải lo lắng không thôi. Nếu Cáp Cáp vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho mình thì bạn đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh nhé. Họ vẫn luôn sẵn sàng giúp bạn đó.

Những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn dù nguyên nhân ban đầu chỉ là những điều nhỏ nhặt mà thôi. Có vẻ như cả hai cần phải học cách lắng nghe để có thể thấu hiểu đối phương hơn.

Thời tiết nóng bức khiến tinh thần và thể chất của bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và uể oải hơn. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá sức nữa.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã có nhiều suy nghĩ sâu sắc và chín chắn hơn hẳn với lứa tuổi của mình. Hôm nay, bạn khiến cho đối phương phải xúc động vì những quan tâm, chăm sóc chu đáo mà bạn dành cho người ấy.

Bạn cũng sẽ chẳng khiến cho người mình yêu phải thấp thỏm lo sợ có người thứ ba xuất hiện đâu nhé. Đã yêu ai là Nhân Mã sẽ chung thủy với người đó, bạn không muốn phải lãng phí quá nhiều thời gian vào những mối quan hệ không đi đến hồi kết. Tất nhiên không phải lúc nào Mã Mã cũng nghĩ vậy, nhưng ít nhất hôm nay biết suy nghĩ vậy là tốt rồi.

Có điều, có thể Nhân Mã sẽ gặp phải rắc rối trong công việc ngày hôm nay. Chuyện đáng lẽ chẳng có gì nhưng bạn không biết cách xử lý tình huống, lời mình đã nói mà lại không có sự đảm bảo, cuối cùng quên luôn như chưa hề nói ra. Làm như thế, bạn sẽ trở thành người thất tín đó.

Ma Kết (22/12-19/1)

Tử vi ngày 28/2/2022 dự báo vận trình của Ma Kết không được may mắn cho lắm khi công việc, tình cảm đều không diễn ra như mong đợi. Rất có thể bạn sẽ vướng vào những mối quan hệ phức tạp, nếu không tỉnh táo sẽ phá vỡ hạnh phúc đang có.

Thực ra không phải chòm sao này muốn điều đó mà là vì bạn chưa phân biệt được rạch ròi giữa thực tế và ảo tưởng. Bạn đang tự lừa dối bản thân, không nhìn vào hiện thực phũ phàng để rồi cuối cùng chsinh mình là người gánh chịu hậu quả.

Công việc thực ra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, Ma Kết vẫn có những ưu điểm riêng nhưng vì chưa biết cách phát huy nên không tạo ra được đột phá. Bạn cần phải tự tin vào bản thân mình hơn nhé.

Ảnh minh họa

Bảo Bình (201/1-18/2)

Bảo Bình không được vui cho lắm đâu, nhất là khi mà tình yêu chẳng được như ý mình. Chòm sao này thiếu đi sự lãng mạn và tinh tế trong chuyện tình cảm, hôm nay bạn dễ khiến cho người ấy phật ý lắm đó.

Thêm nữa, bản thân bạn cũng thay đổi thất thường lắm cơ, lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Bạn thích nhiều thứ cùng một lúc rồi lại cả thèm chóng chán, người ấy có muốn chiều chuộng cũng phải chóng mặt với tốc độ thay đổi của Bảo Bình mất thôi.

Thêm nữa, thứ 2 này sức khỏe của Bình Nhi không được tốt lắm, có lẽ đó cũng là lý do mà bạn mệt mỏi và dễ dàng nóng giận, gắt gỏng với mọi người. Nếu thấy không ổn thì hãy nghỉ ngơi đi bạn nhé. Đừng cố gắng quá sức mà đến lúc lại quỵ xuống vì không thể chịu đựng nổi nữa.

Song Ngư (19/220/3)



Ngày 28/2/2022, góc 72 độ giữa Mặt Trăng và sao Hải Vương sẽ khiến cho trí tưởng tượng của Song Ngư bay cao bay xa hơn hẳn thường ngày. Sự sáng tạo của bạn cũng vì thế mà đi lên một nấc thang mới. Bạn sẽ nhận được không ít sự quan tâm chú ý của đồng nghiệp, cấp trên và cả đối tác về những ý tưởng khác biệt của bạn đó.

Với số tiền bạn có trong tay, Song Song sẽ chẳng phải tính toán quá nhiều nữa. Bạn có thể thoải mái chi tiêu không lo thiếu tiền nữa rồi.

Nếu lỡ Ngư Nhi có nhận thấy tình yêu chẳng phải màu hồng như bạn vẫn tưởng tượng thì cũng đừng quá thất vọng nhé. Hãy nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận một cách nhẹ nhàng thôi.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).