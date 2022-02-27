Top 3 cung hoàng đạo có đường tình duyên trải đầy hoa hồng trong tuần tới (28/2-6/3)

12 cung hoàng đạo 27/02/2022 22:10

Cùng xem ai được vũ trụ ưu ái nằm top 3 cung hoàng đạo tình cảm may mắn trong tuần mới nha.

Song Tử

Vận trình tình duyên của Song Tử độc thân trong tuần tới không tệ, vì tính cách sôi nổi nên xung quanh vẫn có khá nhiều người thích họ, không nhất thiết phải trở thành người yêu, trở thành bạn bè cũng là điều tốt chứ sao. Nhờ thay đổi một hướng sống tích cực, chủ động mà chòm sao này sẽ có thêm những người bạn mới và họ sẽ giúp bạn tìm thấy niềm vui cũng như ngập tràn năng lượng trong cuộc sống. 

 

Nếu Song Tử thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ, đừng quá tùy tiện mà hãy lựa chọn đối tượng phù hợp với mình về mọi mặt nhé! Bạn hay có kiểu hấp tấp rồi chọn sai người nên mối tình nào cũng khó lâu bền. Nếu cung hoàng đạo này mà kỹ tính thêm một chút, kén chọn thêm một chút thì yêu rất lâu, thậm chí là đi đến chuyện cưới hỏi.

Top 3 cung hoàng đạo có đường tình duyên trải đầy hoa hồng trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 1

Sư Tử 

Một “trận cảm nắng” không hề nhẹ sẽ đổ xuống Sư Tử trong tuần này, đừng cố gắng chối đây đẩy mọi chuyện, tất cả hành động, lời nói và cảm xúc của bạn đều thể hiện rất rõ rằng bạn đã “đổ đứ đừ” người ấy rồi.

Còn ngại ngần gì nữa mà không mau lập kế hoạch “cưa đổ” người trong mộng nào! Bạn sẽ cần một chút cuốn hút, một chút vui vẻ và rất nhiều sự nghiêm túc đấy! Sư Tử cũng nên học cách chịu trách nhiệm với những lời nói của bản thân trong tuần này.

Top 3 cung hoàng đạo có đường tình duyên trải đầy hoa hồng trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 2

Song Ngư

Song Ngư đã sẵn sàng để cùng người ấy bước qua một cột mốc mới trong tình cảm chưa? Hãy ngắm nhìn lại quãng đường mà hai bạn đã đi, những khó khăn, những kỉ niệm, mọi vui buồn chỉ thuộc về hai bạn…, chắc chắc hai bạn sẽ phải mỉm cười khi nghĩ về nó nhỉ.

Tuần này, có lẽ Song Ngư cũng nên làm một điều gì đó lãng mạn cho đối phương, một cuộc hẹn ngọt ngào hoặc một món quà mang tính ước hẹn sẽ là những lựa chọn tuyệt vời đấy! 

Top 3 cung hoàng đạo có đường tình duyên trải đầy hoa hồng trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 3

Bọ Cạp

Tin vui là nhiều bạn Bọ Cạp độc thân sẽ tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp, hai bạn sẽ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống và nhanh chóng trở nên gần gũi. 

Đầu tuần bạn có thể gặp một vài mâu thuẫn nhỏ với người ấy nhưng nó sẽ nhanh chóng được giải quyết vào cuối tuần. Hai người sẽ có thêm bước tiến mới và cùng nhau lập kế hoạch cho một tương lai lâu dài.

Còn những bạn đang yêu, chỉ cần chịu khó học nấu ăn và khéo mồm một chút thì việc chiếm được 100% trái tim của đối phương là điều dễ dàng, mối quan hệ của 2 bạn ở thời điểm hiện tại vẫn khá suôn sẻ.


Top 3 cung hoàng đạo có đường tình duyên trải đầy hoa hồng trong tuần tới (28/2-6/3) - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

Tử vi thứ 2 ngày 28/2/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tự tin, Hổ Cáp bất an

Tử vi thứ 2 ngày 28/2/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tự tin, Hổ Cáp bất an

Cùng xem dự đoán tử vi của 12 cung hoàng đạo trong ngày thứ 2 đầu tuần nhé!

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