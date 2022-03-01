3 cung hoàng đạo đối diện với xui xẻo dồn dập vào đầu tháng 3/2022, làm việc gì cũng nên cẩn trọng

12 cung hoàng đạo 01/03/2022 09:30

Chia buồn với 3 cung hoàng đạo gặp xui xẻo vào đầu tháng 3/2022 này. Bạn cần hết sức bình tĩnh đối diện với những khúc mắc xảy ra, đừng vì chán nản mà bỏ cuộc nhé.

Bọ Cạp

Đầu tháng 3/2022 là khoảng thời gian không mấy tốt lành đối với Bọ Cạp. Bạn dễ bị ghen tuông đố kỵ rồi trở nên cực đoan, thậm chí đi chệch hướng đi của cuộc đời. Hãy tự nhắc nhở bản thân điều chỉnh lại thái độ và suy nghĩ của mình, đừng để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng.

Trên phương diện tình cảm, bạn nên hiểu rằng không phải cứ tỏ tình xong và đồng ý là có thể ở bên nhau lâu dài. Bạn có tính chiếm hữu cao và điều này rất dễ khiến nửa kia cảm thấy ngột ngạt. Vì thế, khi mới đến với ai, bạn nên rộng lượng một chút kẻo làm người ta sợ hãi đấy nhé.

3 cung hoàng đạo đối diện với xui xẻo dồn dập vào đầu tháng 3/2022, làm việc gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 1

Thiên Bình

Thiên Bình phải học cách nhẫn nhịn, cố gắng đừng để người khác nhìn thấy cảm xúc tiêu cực của mình. Hãy học cách chấp nhận những điều không mong muốn trong cuộc sống, đừng mãi so đo thiệt hơn và ganh tị với người đời.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần cảnh giác với lời ngon tiếng ngọt của người ngoài, đừng quá nhẹ dạ cả tin rồi cuối cùng lại chuốc lấy tổn thương. Còn nếu đã có đôi có cặp, bạn không nên nhắc tới người cũ trước mặt nửa kia của mình. Điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy tổn thương, thậm chí nghi ngờ tình cảm của bạn đấy.

3 cung hoàng đạo đối diện với xui xẻo dồn dập vào đầu tháng 3/2022, làm việc gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 2

Nhân Mã

Nhân Mã cảm thấy cuộc sống thật đáng buồn bởi bạn có làm gì cũng không vừa lòng người khác. Vì thế, hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, tránh lo những chuyện bao đồng nhé.

Thời điểm này, người độc thân được bạn bè giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng khiến bạn khá rung rinh, nhưng sau này có đến với nhau được hay không còn phụ thuộc vào thái  độ của bạn.Với những người đang yêu, bạn thường xuyên thay đổi kế hoạch hẹn hò, điều này sẽ khiến người ấy không hài lòng và làm gia tăng các cuộc tranh cãi.

3 cung hoàng đạo đối diện với xui xẻo dồn dập vào đầu tháng 3/2022, làm việc gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 3

 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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