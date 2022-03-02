Tháng 2 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo?

Những người sinh tháng 2 sẽ có đặc điểm chung đó là sự sắc sảo và vô cùng thông minh. Nam giới có tính ôn hòa, trầm tính. Nữ giới thì vô cùng gợi cảm, quyến rũ.

Trước khi xác định tháng 2 là cung gì? Bạn cần biết chính xác ngày sinh của mình. Nếu bạn có ngày sinh từ 20/1 đến ngày 18/2 thì bạn thuộc cung Bảo Bình. Còn nếu bạn có ngày sinh từ ngày 19/2 đến ngày 20/3 thì bạn thuộc cung Song Ngư.

Theo chiêm tinh học phương Tây, thế giới được tạo nên bởi 4 nguyên tố đó là khí, đất, nước và lửa. Trong vòng tròn hoàng đạo, mỗi chòm sao sẽ thuộc vào 1 nhóm nguyên tố, đồng thời bị những đặc điểm của những nguyên tố này tác động đến tính cách của các cung.

Những người sinh tháng 2 sẽ thuộc vào 1 trong 2 cung là bảo bình hoặc song ngư

Theo đó, những người sinh tháng 2 sẽ thuộc vào 1 trong 2 cung là Bảo Bình hoặc Song Ngư. Do đó, họ có thể thuộc mệnh nước hoặc mệnh khí. Cụ thể là:

Những ai sinh tháng 2 thuộc vào cung hoàng đạo Bảo Bình sẽ thuộc nguyên tố Khí.

Những ai thuộc cung hoàng đạo Song Ngư sẽ thuộc nguyên tố Nước. Nghĩa là với những ai sinh vào khoảng thời gian cuối của tháng 2 sẽ thuộc nguyên tố nước.

Những ai sinh tháng 2 thuộc vào cung hoàng đạo Bảo Bình sẽ thuộc nguyên tố Khí, còn những ai thuộc cung hoàng đạo Song Ngư sẽ thuộc nguyên tố Nước

II. Đặc điểm tính cách của những người sinh tháng 2

Cung Bảo Bình - Thông Minh

Những người sinh vào khoảng 20 tháng 1 - 18 tháng 2 thuộc cung Bảo Bình thường có tính cách Sắc Sảo và Thông minh.

Họ có cách để yêu thương săn sóc quan tâm người khác. Bên cạnh đó, đây là cung hoàng đạo luôn tin vào Khoa Học và những điều thực tiễn, họ thích khám phá và tìm tòi những thứ mới lạ, do đó Bảo Bình có sự nghiệp khá thành công.

Bảo Bình dễ lấy được thiện cảm của nhiều người nhờ vào sự nhạy bén trong mọi trường hợp. Vẻ bề ngoài khá lạnh lùng nhưng nếu thân thiết thì Bảo Bình lại là một người bạn khá " lầy".

Cung Song Ngư - Tốt bụng

Những người sinh vào 19 tháng 2 - 20 tháng 3 thuộc cung Song Ngư. Song Ngư được lòng nhiều người nhờ tính cách tốt bụng và trong sáng. Họ có thể mang đến bầu không khí vui vẻ hơn.

Đôi khi họ dễ bị tổn thương vì đặt lòng tốt nhầm chỗ. Họ sẵn sàng giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng đối với tất cả mọi người. Song ngư khó nói lời từ chối nên trong một số trường hợp song ngư cần " say no" , học cách từ chối để tránh rước phiền phức không đáng có.

Những người sinh vào khoảng 20 tháng 1 - 18 tháng 2 thuộc cung Bảo Bình thường có tính cách sắc sảo và thông minh

* Người sinh tháng 2 thuộc cung Bảo Bình có gì đặc biệt?

Thông tin chung về cung Bảo Bình

Tên cung: Bảo Bình (Aquarius).

Vị trí: Cung thứ 11 trong 12 cung hoàng đạo.

Biểu tượng: Người mang nước.

Nguyên tố: Không khí.

Sao chiếu mạng: Sao Thổ và sao Thiên Vương.

Con số may mắn: Số 2, 3 , 4, 7 và 8.

Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây (xanh lục nhạt), màu đen, màu xanh lơ, màu xanh da trời và ngọc lam.

Hẹn hò với: Bạch Dương, Nhân Mã.

Làm bạn với: Kim Ngưu, Bọ Cạp (Thiên Yết).

Cung không hợp: Song Tử, Thiên Bình.

Đá may mắn: Thạch anh tím, ngọc bích, Topaze hồng và Moonstone, hổ phách, ngọc thạch lựu, mã não, khoáng Ziricon, Saphire xanh thẫm trong suốt.

Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2 ) là cung thứ 11 trong 12 cung Hoàng đạo. Với nguyên tố trong ngũ hành là không khí, hình ảnh biểu tượng là người Mang Nước, sao chiếu mệnh sao Thổ và sao Thiên vương.

III. Đặc điểm về tính cách, vận mệnh của cung Bảo Bình

3.1. Tính cách

Sở hữu một trí tuệ sắc sảo và một bộ óc vô cùng thông minh, nhanh nhạy. Do đó, Bảo Bình được vinh danh là thủ lĩnh của 12 chòm sao Hoàng Đạo.

Với tính cách khá năng động, Bảo bình có cuộc sống nhiều màu sắc và tươi đẹp. Họ thuộc tuýp người sáng tạo, luôn luôn có những cách nghĩ vô cùng mới mẻ về thế giới xung quanh.

Bảo Bình cũng là người luôn lạc quan, vui vẻ, luôn tươi cười. Họ thích một cuộc sống tự do, ít gò bó. Họ thích được đi du lịch, phiêu lưu khắp nơi cùng gia đình, bạn bè.

Họ ghét sự dối trá và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Vì vậy, một khi đã đánh mất lòng tin của họ bạn sẽ khó có được sự tin tưởng tuyệt đối thêm một lần nào khác.

Sở hữu một trí tuệ sắc sảo và một bộ óc vô cùng thông minh, nhanh nhạy, do đó, Bảo Bình được vinh danh là thủ lĩnh của 12 chòm sao Hoàng Đạo

3.2. Sự nghiệp

Trong công việc, Bảo Bình luôn có cách giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ khiến mọi người nể phục.

Không chỉ thông minh, con mắt tinh tường và khả năng nhìn xa trông rộng. Mà Bảo Bình còn luôn có những sáng tạo mới mẻ, có những ý tưởng phải nói là “lập dị” khác người. Tuy nhiên, thực chất nó lại góp phần mang đến họ những hướng đi mới mẻ cho công việc và mang đến những điều mới mẻ, khác biệt cho sản phẩm mà họ tạo ra.

Bên cạnh đó, những người thuộc cung Bảo Bình có cách làm việc rất có kế hoạch, trật tự và khoa học khiến nhiều người nể phục. Họ là người hy sinh, tận tâm vì công việc.

Những công việc liên quan đến các lĩnh lực khoa học, công nghệ, sáng tạo là lựa chọn thích hợp với Bảo Bình. Họ cũng rất thích hợp với các ngành nghề như: hướng dẫn viên du lịch, diễn viên, đạo diễn, tiếp viên hàng không.

3.3. Tình yêu và gia đình

Bảo Bình có xu hướng tìm kiếm người bạn đời thông minh và có những sở thích, tính cách giống với mình. Họ quan niệm tình yêu đi đôi với “sự chân thành và tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau”.

Dù rằng khá tâm lý nhưng họ cũng rất hay dỗi hờn vô cớ. Bởi họ luôn muốn được quan tâm, chiều chuộng và chăm sóc.

Nhìn chung, Bảo Bình là người chung thủy, đáng tin cậy và luôn muốn đem những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Họ là mẫu người yêu, mẫu bạn đời lý tưởng. Nếu sánh đôi cùng các chàng trai, cô gái Bảo Bình. Thì cuộc sống gia đình của bạn sẽ luôn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười.

Không chỉ thông minh, con mắt tinh tường và khả năng nhìn xa trông rộng, mà Bảo Bình còn luôn có những sáng tạo mới mẻ, có những ý tưởng phải nói là “lập dị” khác người

3.4. Cung Bảo Bình hợp với cung nào?

+ Bảo Bình hợp để kết bạn cùng Kim Ngưu, Bọ Cạp.

+ Bảo Bình rất đẹp đôi khi sánh cùng Bạch Dương, Nhân Mã.

+ Cung hợp là Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình và cung không hợp là Sư Tử, Hổ Cáp

IV. Tính cách, sự nghiệp và tình yêu của cung Song Ngư

4.1. Tính cách

Song Ngư có tính cách khá bí ẩn và khó hiểu. Khi đứng trước một vấn đề nào, họ thường không kiên định, hay do dự, không quyết đoán.

Hình ảnh biểu tượng của cung Song Ngư là hai con cá đối nhau. Nó cho thấy những mâu thuẫn, suy nghĩ và tính cách đối lập của Song Ngư. Họ vừa vô cùng thánh thiện như những thiên thần, vừa lại có thể là những ác quỷ.

Những người thuộc cung Song Ngư rất khó từ chối lời nhờ cậy giúp đỡ. Họ sống rất cởi mở, hòa đồng nên không bao giờ bỏ mặc những người đang cần họ giúp đỡ.

Bởi thường mơ mộng, khá nhạy cảm, sống không thực tế nên đôi khi họ tự gây cho mình những tổn thương, những đau khổ khi trở về với thực tại đầy khó khăn.

Song Ngư có con mắt thẩm mỹ cao và rất ưa trau chuốt hình thức. Do đó, họ luôn biết cách làm mình nổi bật giữa mọi người. Họ cũng rất biết cách sắp xếp cho căn nhà của mình được xinh đẹp, khoa học và độc đáo.

Song Ngư dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, và nhiều khi họ quyết định nhanh chóng trong một vấn đề nào đó mà không suy nghĩ chín chắn vì vậy nếu gặp may họ sẽ thành công còn không thì mang lại cho họ những thất bại ê chề.

Song Ngư có tính cách khá bí ẩn và khó hiểu, khi đứng trước một vấn đề nào, họ thường không kiên định, hay do dự, không quyết đoán

4.2. Sự nghiệp

Sở hữu trực giác nhạy bén, chính xác cùng đó là khả năng tưởng tượng phong phú và sức sáng tạo vô hạn. Do đó, những công việc liên quan tới nghệ thuật như nhạc sĩ, đạo diễn, văn học, thơ ca, hội họa, kiến trúc sư… sẽ phù hợp với họ.

Song Ngư có cách tiếp thu tốt, cùng đó là cách giao tiếp lịch sự. Họ sống có nhiều ước mơ, hoài bão. Luôn giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình, nên cũng rất được lòng mọi người.

4.3. Tình yêu hôn nhân

Song Ngư rất dễ yêu và cũng dễ ghét bởi họ có tính cách thất thường và thường có những đấu tranh mạnh mẽ trong suy nghĩ. Họ sẽ hết sức gần gũi, yêu thương nếu cảm thấy an toàn trong mối quan hệ đó. Tuy nhiên, nếu họ bị làm tổn thương, bị lừa dối thì họ sẽ trở nên lạnh lùng, xa lánh.

Song Ngư sẽ là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời khi đã kết hôn và lập gia đình. Họ có thể trở thành những người bạn của con để chia sẻ, thân thiết như những người bạn bởi sống tình cảm và vô cùng tâm lý.

Song Ngư rất dễ yêu và cũng dễ ghét bởi họ có tính cách thất thường và thường có những đấu tranh mạnh mẽ trong suy nghĩ

* Người sinh tháng 2 cung Song Ngư có gì đặc biệt?

Thông tin chung về cung Song Ngư

Tên cung: Song Ngư (Pisces).

Vị trí: Cung cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo.

Biểu tượng: Hai con cá bơi ngược nhau.

Nguyên tố: Nước.

Sao chiếu mạng: Sao Hải Vương.

Màu sắc may mắn: Màu tím, màu xám và màu xanh dương.

Con số may mắn: Số 1, 3, 4 và 9.

Hẹn hò với: Cự Giải, Bọ Cạp (Thiên Yết).

Làm bạn với: Song Tử, Nhân Mã.

Cung không hợp: Xử Nữ.

Đá may mắn: Đá Heliotrope màu đỏ ánh xanh, đá hình mặt trăng, san hô đỏ, lam ngọc, ngọc xanh biển.

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3) đứng hàng thứ 12 trong 12 cung Hoàng Đạo. Biểu tượng của cung này là con cá , nguyên tố ngũ hành là nước.

Những người sinh tháng 2 hợp với cung nào?

Bảo Bình x Thiên Bình

Thiên Bình là chắc chắn đối tượng lý tưởng nhất dành cho Bảo Bình.

Giữa 2 cung hoàng đạo này có một thứ tình cảm "mưa dầm thấm lâu". Từ tình bạn, họ phát triển dần để hiểu nhau về tính cách mới trở thành tình yêu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người mãi mãi vẫn chỉ là bạn bè mà thôi nếu cả hai cứ ngại ngùng, không dám mở lời.

Bảo Bình x Bạch Dương

Một Bảo Bình thông minh sắc sảo và một Bạch Dương mạnh mẽ , đam mê và phóng khoáng. Cả hai đều có phong cách sống theo chiều hướng rất tích cực tạo nên sự đồng điệu trong tâm hồn. Đồng thời, cặp đôi vàng này khiến người khác ngưỡng mộ bởi mối quan hệ giữa họ rất thoải mái và lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Một Bảo Bình thông minh sắc sảo và một Bạch Dương mạnh mẽ , đam mê và phóng khoáng. Cả hai đều có phong cách sống theo chiều hướng rất tích cực tạo nên sự đồng điệu trong tâm hồn

Song ngư x Cự Giải

Giữa Song Ngư và Cự giải có sự đồng điệu trong tính cách và tạo được sợi dây liên kết mối nhân duyên này. Song ngư có sẵn tính cách tốt bụng và luôn biết cách tạo ra những phút giây lãng mạn.

Đối với Cự giải, luôn hưởng ứng cuồng nhiệt những gì Song Ngư làm và biết cách lấy lòng Song Ngư. Đó chính là lý do khiến tình cảm của Song Ngư và Cự Giải luôn được hâm nóng cuồng nhiệt như phút ban đầu.

Song Ngư x Bò Cạp

Đây là hai cung hoàng đạo bắt được tần số của nhau dễ dàng. Một người tung một người hứng cực kì ăn ý, nên ngay lần gặp đầu tiên họ đã có cảm tình với nhau. Khi đến với nhau Bò cạp luôn biết cách che chở và quan tâm Song Ngư.

Màu hợp với người sinh tháng 2

Bảo Bình: Xanh lá.

Bảo Bình có tính cách đam mê khám phá và thích tìm tòi về mọi thứ. Vốn là một người mạnh mẽ, không thích ràng buộc bởi điều gì, màu xanh lá mang lại nhiều cảm xúc cho Bảo Bình trong làm việc, khiến màu xanh lá trở thành màu may mắn của Bảo Bình.

Vốn là một người mạnh mẽ, không thích ràng buộc bởi điều gì, màu xanh lá mang lại nhiều cảm xúc cho Bảo Bình

Song Ngư: Đỏ.

Song ngư mang cho mình một màu Đỏ nhiệt huyết. Đây là màu sắc mang lại nhiều may mắn, giúp Song Ngư có một tinh thần phấn chấn, tập trung cao độ cho công việc, khiến sự nghiệp thăng hoa.

Trên đây là những thông tin về tháng 2 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo và nhiều thông tin xoay quanh cung hoàng đạo của tháng 2. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sinh tháng 2 đã có được những thông tin hữu ích.