Tháng 3, 4, 5 được Tài Thần 'bao nuôi', 3 con giáp này cung lộc dồi dào, vận may tăng trưởng, sự nghiệp hanh thông đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 18:53

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận may leo thang một cách bất ngờ, 3 con giáp này công danh thành đạt, tiền tài chạy vào túi, vận trình hanh thông trong tháng 3, 4, 5 sắp tới.

Tuổi Thân

Cục diện tam hợp đem tới vận may rực rỡ cho người tuổi Thân vào các tháng 3, 4, 5. Dù phải trải qua biến động về môi trường, ngoại cảnh, con giáp này vẫn kiếm tiền đỉnh cao. Được ăn cả, ngã về không, Thân sẵn sàng “liều ăn nhiều” khi bắt được cơ hội phát tài. Và kết quả cũng chứng minh là người tuổi Thân đã có lựa chọn đúng đắn.

Dù ai nghèo khó, tài vận đi xuống, cung tiền bạc của con giáp này vẫn dồi dào, tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Dù là làm công sở hay chủ doanh nghiệp, vào các tháng 3, 4, 5 tới, người tuổi Thân cũng sẽ có cuộc sống giàu sang, dư giả vô cùng.

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Dù là làm công sở hay chủ doanh nghiệp, vào các tháng 3, 4, 5 tới, người tuổi Thân cũng sẽ có cuộc sống giàu sang, dư giả vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đây là một trong những con giáp có vận trình sáng nhất trong tháng 3, 4, 5 tới theo tử vi 12 con giáp. Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, thực hiện những kế hoạch đã nung nấu bấy lâu nay.

Nếu thực hiện trong tháng 3, 4, 5 dương lịch này, khả năng thành công sẽ rất cao, cơ hội thăng tiến ngay trước mắt. Song vẫn có tiểu nhân đeo bám nên người tuổi Sửu cần thận trọng. Sự thành công của bản mệnh có thể khiến những người xung quanh ghen tỵ, tìm cách hãm hại.

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Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong tháng 3, 4, 5 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong tháng 3, 4, 5 tới. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh.

Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Thời gian trước đã gặp nhiều khó khăn, công việc được giao đều hoàn thành tốt. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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