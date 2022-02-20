9 ngày cuối tháng 2, Tài Thần hoan hỷ vẫy gọi, 3 con giáp này phúc khí gia tăng, vận mệnh thăng hoa, giàu có đủ đầy, may mắn kề bên

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 9 ngày cuối tháng 2 sẽ là khoảng thời gian những chú Khỉ rước Thần Tài về nhà. Vận khí đến, phúc khí gia tăng giúp người tuổi này dù làm công việc gì cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Trong công việc, người tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội để chứng minh năng lực vượt trội của mình, được cấp trên cũng như đồng nghiệp ghi nhận. Về tài lộc, đây là khoảng thời gian những chú Khỉ có thể gia tăng thu nhập một cách nhanh chóng.

Tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi học có nói, trong 9 ngày cuối tháng 2, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng. Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

Dự báo tử vi 9 ngày cuối tháng 2, sự nghiệp của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh và có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Dự báo tử vi 9 ngày cuối tháng 2, sự nghiệp của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, có rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tỵ thăng chức, tăng lương.

Tử vi tháng 2 cho thấy, Tỵ được Thần Tài chiếu rọi. Tài chính của Tỵ vững chắc, tiền chảy vào đều đặn, mọi sự nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, Tỵ cũng nên cẩn thận hơn, đề phòng các vấn đề về pháp lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.