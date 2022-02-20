Bước qua ngày 21/2, Tinh Hoa hội tụ, 3 con giáp này tiền của xum xuê, cầu được ước thấy, may mắn bủa vây, an khang cát tường

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 13:01

Theo tử vi 12 con giáp, Quý Nhân nắm tay dìu dắt, 3 con giáp này công thành danh toại, vượng cát khí, giàu tiền tài, làm ít ăn nhiều, phú quý triền miên khi bước qua ngày 21/2.

Tuổi Mùi

Bước qua ngày 21/2, người tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt lớn trong vận trình. Cụ thể, theo tử vi 12 con giáp, những chú Dê nhờ được may mắn trời ban mà dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ gặp được cơ hội "hái" ra tiền.

Về công việc, đây là lúc người tuổi Mùi không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Có thể nhiệm vụ đó sẽ khiến con giáp này phải vất vả, bỏ ra không ít công sức nhưng sẽ nhanh chóng tuổi Mùi đến ngày hái quả ngọt mà thôi. Dự báo, đây là khoảng thời gian tuổi Mùi có thể được thăng chức hoặc cấp trên cất nhắc, đề bạt.

ngay 21/2 1
Bước qua ngày 21/2, người tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt lớn trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân và nâng cao cuộc sống. Đa phần những người tuổi Tuất sẽ có công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Đặc biệt, khi bước qua ngày 21/2, tuổi Tuất sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống họ thăng hoa viên mãn thành công hơn người. Trong thời gian này, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng thành công, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì từ giờ đến cuối đời sẽ sung túc đủ đầy, muốn gì có đó.

ngay 21/2 2
Đặc biệt, khi bước qua ngày 21/2, tuổi Tuất sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bỏ lại một đoạn thời gian thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp.

Bước qua ngày 21/2, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong vòng 2 năm tới, PHÚC LỘC THỌ toàn vẹn, 3 con giáp này thu nhập tăng mười, tài lộc thăng hoa, vận trình biến chuyển tốt đẹp mỹ mãn

Trong vòng 2 năm tới, PHÚC LỘC THỌ toàn vẹn, 3 con giáp này thu nhập tăng mười, tài lộc thăng hoa, vận trình biến chuyển tốt đẹp mỹ mãn

Tử vi 2 năm tới cho thấy, nhờ sự biến đổi hoàn hảo của vận mệnh, 3 con giáp này sự nghiệp hoàn hảo, gia đạo ấm êm, cuộc sống ấm no không lo nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 21/2 tử vi tháng 2 tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son