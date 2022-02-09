Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971

Tuổi 09/02/2022 15:07

“ Sinh năm 1971 mệnh gì tuổi gì, làm nhà năm nào, hướng nào là hợp nhất” là những câu hỏi rất khó giải thích. Sau đây mời độc giả cùng tham khảo chi tiết chia sẻ thông tin dành riêng cho những người sinh năm 1971.

1. Sinh năm 1971 mệnh gì, tuổi con gì trong 12 con giáp?

Sinh năm 1971 là tuổi con Lợn – con giáp cuối cùng trong 12 con giáp. Người sinh năm 1971 năm nay 51 tuổi và thuộc mệnh: Kim – Thoa Xuyến Kim – Vàng trang sức.

Năm sinh âm lịch: Tân Hợi

Ngũ hành tương sinh tương khắc người sinh năm 1971, tam hợp và tứ hành xung

Tam hợp là từ ngữ chỉ những con giáp sống rất hợp nhau trong 12 con giáp. Tam hợp của người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi là: Hợi – Mão – Mùi.

Xét về khía cạnh ngũ hành thì gồm có: Kim- Mộc- Thủy – Hỏa- Thổ. Thì trong đó người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim sẽ: 

Tương sinh: Thủy, Thổ

Tương khắc: Mộc, Hỏa

Thiên can: Tân

+ Tương hợp: Bính

+ Tương hình: Ất, Đinh.

Tứ hành xung là chỉ 4 con giáp xung khắc với nhau trong 12 con giáp

Người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi có tứ hành xung là: Dần – Thân – Tỵ – Hợi.

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 1

Sinh năm 1971 là tuổi con Lợn – con giáp cuối cùng trong 12 con giáp, người sinh năm 1971 năm nay 51 tuổi và thuộc mệnh: Kim – Thoa Xuyến Kim – Vàng trang sức

2. Đôi nét về tính cách của những người tuổi Tân Hợi 1971 

Hợi (Heo) chính là linh vật cuối cùng trong bảng 12 con giáp. Đây là tuýp người có tính cách rất khoan dung và độ lượng. Trước những sai lầm của người khác, họ luôn dịu dàng, từ tốn.

Cũng chính đây là bí quyết giúp vun vén những mối quan hệ xung quanh họ luôn tốt đẹp,bền lâu. Người sinh năm 1971 luôn sống thành thật, trung thực và trân trọng những mối giao tình thân thiết với bạn bè.

Dù gặp khó khăn trong cuộc sống những người tuổi Tân Hợi 1971 luôn giữ cho bản thân mình sự lạc quan và ý chí lớn lao, mạnh mẽ.

Họ có diễn tiến cuộc đời thuận lợi và bằng phẳng. Mặc dù vậy, họ hầu như không thu lại được nhiều lợi ích cá nhân. Dù xung quanh có nhiều tác động nhưng họ vẫn không bi lung lay quyết định. Chính lập trường vững chãi của họ đã tạo điểm cộng trong mắt gia đình và bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, đôi khi sự nóng vội có thể khiến họ đưa ra những quyết định sai lầm.

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 2

Người tuổi Tân Hợi là tuýp người có tính cách rất khoan dung và độ lượng, trước những sai lầm của người khác, họ luôn dịu dàng, từ tốn

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu đó là việc nằm trong khả năng kiểm soát. Vốn hào phóng và thiện lương, những người sinh năm Tân Hợi luôn được mọi người yêu quý.

Bên cạnh đó, họ luôn mong muốn bản thân đạt được mọi thứ bằng chính năng lực của mình. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với môi trường mới, dường như ở họ lại thiếu mất đi sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh. Chính vì vậy, mỗi khi có sự thay đổi về nơi ở hay nơi làm việc, tuổi Tân Hợi 1971 thường phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể cân bằng được mọi thứ.

3. Tổng quan về tuổi 1971 Tân Hợi 

Những người sinh năm Tân Hợi vào thuở nhỏ thường gặp nhiều khó khăn và rắc rối. Tuy nhiên, khi lớn lên sẽ gặt hái được nhiều thành công về mặt danh phận và địa vị trong cuộc sống. Đa số những người này sẽ có cuộc sống sung túc từ năm 37 tuổi trở lên. Con cái của họ cũng sẽ hưởng được nhiều phúc đức. Tuổi Tân Hợi 1971 sẽ có tuổi thọ trung bình từ 55 cho đến 62 tuổi, nhưng nếu ăn ở phúc đức thì có thể gia tăng tuổi thọ, trái lại khi ăn gian ở ác sẽ bị giảm tuổi thọ.

Xét về mặt tình duyên, người sinh năm 1971 Âm lịch vào các tháng 5, 6 và 9 thì cuộc đời có thể có tới ba lần thay đổi. Đối với những người sinh vào các tháng 2, 7, 10, 11 và 12 thì cuộc đời xảy ra hai lần thay đổi về mặt tình duyên và hạnh phúc. Còn lại những người sinh vào các tháng 3, 4 và 8 Âm lịch thì cuộc đời thường được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 3

 Những người sinh năm Tân Hợi vào thuở nhỏ thường gặp nhiều khó khăn và rắc rối. Tuy nhiên, khi lớn lên sẽ gặt hái được nhiều thành công về mặt danh phận và địa vị trong cuộc sống

Con đường công danh của những người tuổi Tân Hợi đa số chỉ dừng lại ở mức độ trung bình. Phần gia đạo sẽ được êm ấm và hầu như không hề xảy ra những xích mích hoặc rắc rối nào. Tại thời kỳ trung vận trở đi sự nghiệp sẽ có bước tiến triển và khai thông, tiền tài luôn được sung túc đủ đầy. 

4. Người sinh năm 1971 hợp màu gì, khắc màu gì?

Những người sinh năm 1971 Tân Hợi hợp màu gì?

Xét về mặt tâm linh, trong quá trình mua xe máy, xe ô tô hay phối màu nội ngoại thất trong phong thủy nhà cửa và ăn vận, việc chọn lựa màu sắc hợp tuổi chủ nhân sẽ mang lại khả năng tăng sinh khí, tài vận và may mắn. Bên cạnh đó, chọn màu sắc tương hợp với mệnh sẽ giúp hạn chế sự tương khắc, những xui rủi gặp phải trong độ tuổi.

Nam mệnh Tân Hợi

Tương sinh: Người nam sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi hợp với các màu vàng và nâu, vì màu vàng thuộc hành Thổ mà Thổ sinh Kim. Đây là những màu sắc sẽ giúp cho người nam sinh năm 1971 thu hút được vận khí và tài lộc sung túc.

+ Màu tương hợp: Màu đỏ, cam, tím, hồng (thuộc hành Hỏa), vàng, vàng nâu, nâu đất (thuộc hành Thổ).

+ Màu tương khắc: Màu xanh lá, xanh lục (thuộc hành Mộc).

Nữ mệnh Tân Hợi

Tương sinh: cũng giống như người nam, người nữ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cũng tương sinh với màu vàng, nâu nằm trong cung mệnh hành Thổ và Thổ sẽ sinh Kim.

+ Màu tương hợp: Màu xanh nước biển, xanh đen, màu đen (thuộc hành Thủy), xanh lá, xanh lục (thuộc hành Mộc).

+ Màu tương khắc: Màu trắng, ghi, xám, bạc (thuộc hành Kim).

Các màu sắc như màu đen, màu xanh nước biển (nhóm tương sinh) và các màu gồm màu trắng, bạc, xám, kem, ghi (màu cùng mệnh tốt) là lựa chọn hợp với bản mệnh nam nữ tuổi Tân Hợi 1971.

Điều này sẽ mang đến nhiều may mắn và thành công lớn trong tình duyên, sự nghiệp.

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 4

 Người nam sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi hợp với các màu vàng và nâu, vì màu vàng thuộc hành Thổ mà Thổ sinh Kim

Theo đó, cần tránh lựa chọn với những màu sắc như màu xanh lá, xanh lục, màu rêu, xanh da trời. Bởi những màu sắc này thuộc mệnh Mộc và khắc với mệnh Kim. Nên tránh dùng những màu này vì sẽ khiến tuổi Tân Hợi ảnh hưởng xấu đến phong thủy cũng như khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại và kém may mắn.

5. Người sinh năm 1971 hướng nào hợp và không hợp hướng nào?

+ Những người tuổi Tân Hợi 1971 hợp với hướng nào?

Lý giải tên gọi các hướng trong tử vi:

– Hướng Sinh khí: Là hướng thu hút tài lộc, danh tiếng cũng như giúp chủ nhân thăng quan phát tài. Đối với đàn ông, hướng sinh khí mang lại lại lợi ích về danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào mạnh mẽ cho đàn ông.

– Hướng Thiên y: Là hướng giúp cải thiện sức khỏe, mang lại sự trường thọ cho chủ nhân. Đối với phụ nữ, đây là hướng rất có lợi, mang đến vượng tài lộc, tiêu trừ bệnh, cân bằng tâm tính, mang lại giấc ngủ ngon và thường có quý nhân phù trợ.

– Hướng Diên niên: Là hướng sẽ củng cố các mối quan hệ trong tình yêu và gia đình. Đây là hướng hoà thuận, rất tốt cho sự nghiệp và quảng giao với các mối quan hệ xung quanh. Mang đến vợ chồng cuộc sống hòa thuận, tuổi thọ được tăng thêm, bớt đi kẻ địch, ôn hòa tính khí.

– Hướng Phục vị: Hướng phục vị sẽ củng cố sức mạnh tinh thần, mang đến gia chủ sự thăng tiến và may mắn trong thi cử. Đây cũng là hướng mang lại sự bình yên, trấn tĩnh, có lợi khi tìm vị trí đặt bàn thờ.

Khi sử dụng hướng này, chủ nhà sẽ vững chãi hơn, tình duyên nam nữ gắn bó khăng khít, phát triển tốt khả năng tài chính, quan hệ cha mẹ vợ con êm ấm nhưng tình dục lại giảm sút.

– Hướng Ngũ quỷ: Gây giảm sút thu nhập, mất việc làm, tranh đấu và cãi lộn.

– Hướng Tuyệt mệnh: Hướng phá sản và có thể xuất hiện bệnh tật chết người.

– Hướng Lục sát: Hướng gây nhiều xáo trộn nhiều trong quan hệ tình cảm, gây nên những thù hận, kiện tụng và tai nạn.

– Hướng Hoạ hại: Hướng gây kém may mắn và dẫn đến nhiều thị phi, thất bại.

+ Nam sinh năm 1971 hướng nào hợp và không hợp hướng nào?

Nam: Khôn Thổ thuộc Tây tứ mệnh

Nam sinh năm 1971 thuộc mệnh Kim hợp với các con số: 2, 5, 8, 9.

Hướng hợp: Đông Bắc (Sinh Khí) – Tây Bắc (Phúc Đức) – Tây (Thiên Y) – Tây Nam (Phục Vị)

Hướng không hợp: Bắc (Tuyệt Mệnh) – Đông Nam (Ngũ Quỷ) – Đông (Họa Hại) – Nam (Lục Sát)

Nữ sinh năm 1971 hướng nào hợp và không hợp hướng nào?

Nữ: Tốn Mộc thuộc Đông tứ mệnh

Nữ sinh năm 1971 thuộc mệnh Kim hợp với các con số: 1, 3, 4

Hướng hợp: Bắc (Sinh Khí) – Đông (Phúc Đức) – Nam (Thiên Y) – Đông Nam (Phục Vị)

Hướng không hợp: Đông Bắc (Tuyệt Mệnh) – Tây Nam (Ngũ Quỷ) – Tây Bắc (Họa Hại) – Tây (Lục Sát)

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 5

Nữ sinh năm 1971 hợp với hướng Bắc (Sinh Khí) – Đông (Phúc Đức) – Nam (Thiên Y) – Đông Nam (Phục Vị)

6. Những người tuổi Tân Hợi 1971 sẽ hợp với những tuổi nào?

Nhìn chung, những tuổi hợp đối với những người sinh năm 1971 đó là Tân Hợi đồng tuổi, Ất Mão và Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Kỷ Dậu, Mậu Ngọ.

Khi hợp tác làm ăn hay se duyên vợ chồng với những tuổi kể trên, bạn sẽ không phải sợ thất bại hay trắc trở mà còn thu được nhiều may mắn và tài lộc.

Chi tiết như sau:

Nam mệnh Tân Hợi 

Lựa chọn vợ chồng: Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Dậu và Mậu Ngọ.

Trong công việc làm ăn: Tân Hợi đồng tuổi, Ất Mão và Nhâm Tý.

Tuổi kỵ: Mậu Thìn, Nhâm Tuất

Nữ mệnh Tân Hợi 

Lựa chọn vợ chồng: Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Dậu và Mậu Ngọ

Trong công việc làm ăn: Tân Hợi đồng tuổi, Đinh Tỵ và Nhâm Tý

Tuổi kỵ: Kỷ Mùi, Quý Sửu, Ất Sửu, Canh Thân, Đinh Mùi và Mậu Thìn

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 6

Nhìn chung, những tuổi hợp đối với những người sinh năm 1971 đó là Tân Hợi đồng tuổi, Ất Mão và Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Kỷ Dậu, Mậu Ngọ

7. Những người tuổi Tân Hợi hợp với con số nào

Nam giới mệnh Tân Hợi hợp các số: 9, 3, 4

Nữ giới mệnh Tân Hợi hợp các số: 6, 7, 0, 2, 5, 8

Đây là những con số cực kỳ may mắn sẽ giúp người sinh năm 1971 gặp rất nhiều điều tốt đẹp trên đường đời của mình. Đây là những con số đem lại những cơ hội làm ăn lớn, sự ổn định và bền chặt về lâu về dài.

Để đồ đạc được sử dụng lâu, bạn nên chọn những con số này để làm số điện thoại, biển số xe hoặc con số may mắn cho mình. Đồng thời, khi dùng những số này,  bạn dễ có được những cơ hội làm ăn mới và mang lại cực kỳ nhiều lợi nhuận cho người sinh năm Tân Hợi.

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 7

 Nam giới mệnh Tân Hợi hợp các số: 9, 3, 4, nữ giới mệnh Tân Hợi hợp các số: 6, 7, 0, 2, 5, 8

8. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Tân Hợi

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã nắm chi tiết sinh năm 1971 mệnh gì để từ đó chọn được vật phẩm phong thủy phù hợp. Nếu bạn phân vân chưa biết nên mua vật phẩm nào thì có thể tham khảo các “lá bùa hộ mệnh” dưới đây:

+ Vòng đá mã não màu trắng tự nhiên

Đeo vòng đá mã não màu trắng sẽ giúp kích thích nguồn năng lượng dồi dào, mang lại sự linh hoạt cho gia chủ, giúp dễ gặp được quý nhân và tránh xa kẻ thù. Đồng thời, khi dùng mã não trắng, chủ nhân sẽ có thể ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực, giúp tinh thần thư thái, bình yên.

Sinh năm 1971 tuổi gì cung mệnh? Giải đáp chi tiết về vận mệnh người sinh năm 1971 - Ảnh 8

 Đeo vòng đá mã não màu trắng sẽ giúp kích thích nguồn năng lượng dồi dào, mang lại sự linh hoạt cho gia chủ, giúp dễ gặp được quý nhân và tránh xa kẻ thù

+ Vòng đá thạch anh

Hãy thử đeo vòng đá thạch anh khi bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại đang vướng phải nhiều trở ngại, khó khăn. Với các mẫu vòng có màu trắng, xám, đen hoặc xanh dương, người sử dụng sẽ dễ dàng giải phóng nguồn năng lượng xấu, cải thiện sức khỏe và tinh thần.

+ Đá mắt hổ

Trong phong thủy, đá mắt hổ là vật phẩm sẽ có tác động rất lớn tới tinh thần. Với nguồn năng lượng tích cực mang lại, người đeo luôn cảm thấy mạnh mẽ, tự tin trong mọi việc. Đặc biệt, vật phẩm này còn giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn khi quyết định những việc trọng đại.

Trên đây là cung cấp chi tiết những thông tin tử vi của những người sinh năm 1971 Tân Hợi. Chắc hẳn bạn đọc đã có thể nắm được sinh năm 1971 mệnh gì tuổi gì, làm nhà năm nào, hướng nào tốt nhất. Mong rằng sẽ mang lại một cái nhìn đầy đủ, chu đáo nhất về các năm, tuổi đẹp nhất cho bản mệnh sinh năm 1971- Tân Hợi.

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