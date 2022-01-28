Người tuổi Quý Dậu 1993 làm nghề gì để thành công hơn trong sự nghiệp

Người sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu, tức là tuổi con gà. Còn được gọi là Lâu Túc Kê, tức Gà Nhà Gác. Mệnh Kim – Kiếm Phong Kim – nghĩa là kiếm bọc vàng.

Để chọn ra được các thông tin về tuổi Quý Dậu 1993 làm nghề gì phù hợp thì cần dựa trên nhiều yếu tố và khía cạnh để tính toán và xem xét theo ngày tháng năm sinh trong phong thủy. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến thật nhiều thông tin hữu ích, dễ hiểu về chủ đề này để quý bạn đọc tham khảo.

Theo tử thì người sinh năm 1993 cầm tinh con Gà. Can chi (tuổi theo lịch âm) là Quý Dậu. Xương con gà, tướng tinh con Đười ươi. Con nhà Bạch Đế – Phú quý. Người tuổi Quý Dậu có mệnh Kiếm Phong Kim. Đây là tuổi tương sinh với mệnh Thổ và Thủy, tương khắc với mệnh: Hỏa và Mộc. Cung mệnh nam thuộc Đoài thuộc Tây tứ trạch, cung mệnh nữ thuộc Cấn thuộc Tây tứ trạch.

Người sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu, tức là tuổi con gà, còn được gọi là Lâu Túc Kê, tức Gà Nhà Gác. Mệnh Kim – Kiếm Phong Kim – nghĩa là kiếm bọc vàng

2. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có tính cách như thế nào?

Hành Kim có đặc tính là cứng rắn, lạnh lùng nên những người sinh năm 1993 mệnh Kiếm Phong Kim có tư chất quyết đoán, dứt khoát, nghiêm nghị. Trong cuộc sống và công việc, họ luôn khẳng định cái tôi của mình nên người khác tiếp xúc sẽ cảm nhận được sự đanh thép. Và điều này khiến cho người khác nhận định người tuổi Quý Dậu rất khó gần, lạnh lùng, thậm chí cứng nhắc về nguyên tắc lập trường và đi kèm tính độc đoán.

Mệnh Kim vốn dĩ có bản chất óng ánh nên những người tuổi Quý Dậu thường có ngoại hình xinh đẹp, nội tâm phong phú, nhiều màu sắc, nhanh nhẹn, thông minh. Những người mệnh này rất có tài, nhạy bén và có tính cách rất mạnh mẽ.

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, nam nữ sinh năm 1993 luôn khẳng định cái tôi của mình, có một tâm tính quyết liệt và ý chí rất cao. Điều này làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó gần bởi những nguyên tắc lập trường riêng của bản thân họ. Mệnh Kim kiên cường nên họ là những người luôn có ý chí tiến thủ, quyết tâm, có tư tưởng riêng, luôn thể hiện tài năng của mình và cách làm việc cũng rất mãnh liệt.

Hành Kim có đặc tính là cứng rắn, lạnh lùng nên những người sinh năm 1993 mệnh Kiếm Phong Kim có tư chất quyết đoán, dứt khoát, nghiêm nghị

Kiếm Phong Kim là mệnh người có nghĩa khí, ưa sự công bằng, thích giúp đỡ người khác và không có tư duy dụ lợi. Bản chất của người sinh năm 1993 rất nghiêm minh, công bằng nên họ đặc biệt ghét sự giả dối, không minh bạch trong mọi việc. Những người này luôn phải tôi luyện bản thân, cố gắng rất nhiều mới đạt được thành công và đương nhiên kết quả sẽ hơn hẳn người khác.

Người tuổi Quý Dậu thuộc tuýp người nghị lực, thích sự thẳng thắn, đôi khi khá nóng tính. Họ cũng sở hữu nội tâm rất phong phú và sự nhanh nhẹn hiếm có. Họ luôn muốn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng mà không toan tính lợi ích cho cá nhân.

Nam nữ sinh năm 1993 có đầu óc sắc sảo và năng lực tổ chức tốt. Họ không thích làm việc dưới sự điều khiển của người khác mà thích lập nghiệp và đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nỗ lực hết sức sẽ đem đến nhiều thành công như mong muốn.

Những người sinh năm 93, tuổi Quý Dậu cực kỳ kiên trì, chăm chỉ. Họ luôn cố gắng phấn đấu đền cùng để đạt được mục đích trong công việc, học tập. Với tính cách năng động, họ hợp với làm việc liên tục và không thích hợp với những công việc nhàn rỗi. Họ cũng có khả năng giao tiếp tốt, đặc biệt xây dựng được nhiều mối quan hệ khi làm việc.

Mệnh Kim vốn dĩ có bản chất óng ánh nên những người tuổi Quý Dậu thường có ngoại hình xinh đẹp, nội tâm phong phú, nhiều màu sắc, nhanh nhẹn, thông minh

Mặc dù vậy, nam nữ sinh năm 93 lại có sự nghiệp hơi có phần trắc trở. Phải ngoài 30 tuổi mới có thể ổn định trong công việc. Muốn cải thiện được điều này, người tuổi Qúy Dậu có thể vận dụng các yếu tố phong thủy, nghiên cứu 93 hợp hướng nào để xây nhà, mua nhà đất, bố trí phòng ngủ, bàn làm việc hợp phong thủy. Góp phần giúp công việc hanh thông, thuận lợi, mang đến nhiều may mắn.

3. 93 hợp hướng nào?

Tuổi Quý Dậu sinh năm 93 hợp các hướng: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và hướng Tây. Tương ứng với hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên và Phục Vị trong phong thủy. Mỗi hướng sẽ mang đến những điều tốt đẹp, may mắn về sức khỏe, sự nghiệp, tiền tài hoặc các mối quan hệ.

4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 làm nghề gì phù hợp?

Mỗi người trong chúng ta từ khi sinh ra đã có một tính cách khác nhau. Việc lựa chọn được đúng ngành nghề phù hợp với cá tính, năng lực và sở thích sẽ giúp phát huy trọn vẹn thế mạnh sẵn có của bản thân, từ đó giúp quá trình thăng tiến tốt hơn.

Người tuổi Quý Dậu nên tránh các nghề thuộc mệnh Thủy (Kim sinh Thủy là sinh xuất) hoặc mệnh Hỏa tương khắc với bản mệnh (Hỏa khắc Kim) để không gặp phải những điều rủi ro, xui xẻo, tai nạn, tiểu nhân quấy rối, dễ bị chèn ép…

Mặc dù vậy, không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình công việc phù hợp với sở thích và năng lực để có thể dành trọn tâm trí, sức lực vào công việc đó. Có thể nói, định hướng ngành nghề phù hợp với ngũ hành đã và đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Bởi chọn được nghề nghiệp hợp sẽ giúp mang đến những may mắn, thuận lợi trong công việc, giúp người đó có cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập, nâng cao địa vị…

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những công việc mới mẻ khi xã hội phát triển không ngừng. Vậy đứng trước quá nhiều lựa chọn như thế, làm sao để người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 biết được đâu là công việc phù hợp với mệnh của mình để chọn cho đúng?

Theo quy luật ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh kim. Các quan hệ này sẽ tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau, hành này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của hành kia. Vì thế, công việc phù hợp tuổi Quý Dậu đó sẽ là những nghề thuộc hành Thổ, hành Mộc, hành Kim. (Kim khắc Mộc nên tuổi Quý Dậu vẫn có thể chọn nghề thuộc hành Mộc).

Tuổi Quý Dậu sinh năm 93 hợp các hướng: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và hướng Tây, tương ứng với hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên và Phục Vị trong phong thủy

Nếu chọn được các ngành nghề như kể trên thì tuổi Quý Dậu sẽ có nhiều không gian phát huy năng lực tư duy của mình. Nghề hợp mệnh cũng giúp người đó dễ gặp được quý nhân hỗ trợ để chỉ lối cho hướng đi đúng đắn trong công việc, khắc phục những khó khăn đang gặp phải.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn các ngành nghề hợp mệnh cũng giúp người tuổi Quý Dậu thêm bản lĩnh, tự tin, vững vàng để nắm bắt kịp thời các cơ hội trong đời. Nhờ đó, con đường tài lộc của họ sẽ được hanh thông, thuận lợi hơn.

Người tuổi Quý Dậu nên tránh các nghề thuộc mệnh Thủy (Kim sinh Thủy là sinh xuất) hoặc mệnh Hỏa tương khắc với bản mệnh (Hỏa khắc Kim) để không gặp phải những điều rủi ro, xui xẻo, tai nạn, tiểu nhân quấy rối, dễ bị chèn ép…

Công việc không hợp mệnh cũng dễ khiến chủ mệnh cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó tập trung vào công việc. Lâu dần sinh ra cảm xúc nóng nảy, tự ti, đánh mất cơ hội hoặc gây thù chuốc oán với người khác. Nghề nghiệp xung khắc cũng làm người đó hiếm có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, khó mở rộng kinh doanh, buôn bán ế ẩm, lỗ nhiều hơn lãi.

5. Tuổi Quý Dậu sinh năm 93 hợp hướng nào?

Theo phong thủy thì người có năm sinh 1993 sẽ hợp với tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, việc làm ăn sẽ nhanh phát đạt, dư dả tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp

Tuổi Quý Dậu sinh năm 93 hợp các hướng: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và hướng Tây. Tương ứng với hướng Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên và Phục Vị trong phong thủy.

Với mỗi hướng sẽ mang lại những điều tốt đẹp, may mắn về sức khỏe, sự nghiệp, tiền tài hoặc các mối quan hệ.

6. Hướng hợp với tuổi nam Quý Dậu để xây nhà

Nam Quý Dậu muốn xây nhà nên chọn một trong các hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam

Hướng Đông Bắc (Diên Niên): Gia đình gắn kết, trên dưới thuận hòa, đón yêu thương.

Hướng Tây Bắc (Sinh Khí): Phú quý, giàu sang, có lộc làm ăn, hút tiền tài và danh vọng.

Hướng Tây (Phục Vị): Cuộc sống thoải mái, an yên, thịnh vượng, làm gì cũng yên ổn.

Hướng Tây Nam (Thiên Y): Được lộc trời cho, sinh con đẻ cái, phú quý giàu sang.

Dưới đây là một số nghề nghiệp tương ứng với từng vận mệnh là:

Nghề thuộc hành Kim:

Những công việc liên quan đến máy móc, cần tính quyết đoán, điều khiển như kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép, sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử, cung cấp điện khí, điện tử viễn thông, máy móc cơ khí, máy tính, chế tạo ô tô, sửa chữa ô tô, dây điện cáp điện, chế tạo mạch điện, chế tạo loa phát thanh, sản xuất dao kéo, làm hợp kim nhôm, chế tạo đồ đồng, gia công đồ trang sức, bán công cụ máy móc,…

Bên cạnh đó, những nghề nghiệp mang tính cứng rắn, cần sự quyết đoán, chủ động như võ sư, quan tòa, luật sư, hay nghề liên quan tới tài chính, giao thông, đồ điện, nghiên cứu khoa học, khai mỏ, bác sĩ ngoại khoa, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, bảo hiểm, cảnh sát,… cũng là nghề thuộc hành Kim.

Nghề thuộc hành Thổ:

Nghề có tính thở sẽ mang đặc điểm bao hàm, ổn định, vững chãi, lý trí như bất động sản, kiến trúc, công trình, vật liệu xây dựng, gốm sứ, mở đường, nông nghiệp, chăn nuôi, mai táng, nhà địa lý, hộ lý, đồ cổ, châu ngọc, cây nông nghiệp, thổ sản, điền sản, luật sư, thuyết khách, quan tòa, quản lý khách sạn, quản gia, thiết kế, cố vấn, kế toán, thư ký,quản lý cao cấp, nghiên cứu thổ nhưỡng, buôn bán đá,….

Nghề thuộc hành Hỏa:

Hỏa có đặc điểm là nhiệt tình, lễ nghi, mạnh mẽ, hung bạo. Vì thế các công việc phù hợp sẽ bao gồm: ẩm thực, khách sạn, quán ăn, nhà xưởng, bách hóa, chụp ảnh, quang học, sản xuất kính mắt, điện lực, thiết bị điện, pháo hoa, luyện kim, rượu, chất dễ cháy, cắt tóc, trang sức, mỹ phẩm, hỏa dược, thủ công mỹ nghệ, đầu bếp, gia công máy móc, sản xuất thuốc, quân giới, tư pháp, trị an, chính trị, ca hát nghệ thuật, thợ điêu khắc, nhà bình luận, nhà tâm lý học, nhà diễn thuyết, bảo hiểm, điện ảnh, hội họa, công chức, học giải, giáo sư, tạp chí, tác giả, sáng tác, máy tính, làm lính cứu hỏa, kỹ sư nhiệt điện, năng lượng mặt trời…

Nghề thuộc hành Mộc:

Nhóm nghề này có đặc tính giáo dục, tôn giáo, trắc ẩn, hiền hòa, thực vật sinh sôi như làm về đồ gỗ, nông nghiệp, trồng trọt, Đông y, vật liệu xây dựng, làm vườn, bán thực phẩm, văn học, văn hóa, văn phòng phẩm, xuất bản, sản phẩm giáo dục, âm nhạc, giáo viên, tư pháp, chính trị, tôn giáo, nhà nghiên cứu động thực vật, buôn bán vải vóc, hương liệu,…

Nghề thuộc hành Thủy:

Trí tuệ, lưu động, có tính hàn là đặc tính của hành Thủy. Công việc phù hợp sẽ bao gồm: ngư nghiệp, xăng dầu, sản xuất áo mưa, sản xuất đồ uống rượu bia, sản xuất cánh buồm, làm nước đá, nhân viên cứu hộ, nhân viên hồ bơi, vận động viên thể thao dưới nước, nhân viên ngoại giao, phóng viên, trượt băng nghệ thuật, nghiên cứu sinh vật biển, sản xuất sửa chữa mua bán tủ lạnh, thủy điện, chế tạo tàu thuyền, công nhân bến tàu, trinh thám, cứu hỏa, tình báo, giặt là, giao thông, phục vụ, chuyển phát nhanh,...

Những nghề liên quan tới thủy lợi, hàng hải, thực vật dưới nước, hướng dẫn viên du lịch, vận động viên,quảng cáo, vận tải biển, hàng không, xiếc thú, sản xuất bột giặt, xuất nhập khẩu, cố vấn doanh nghiệp cũng liên quan đến hành Thủy.

7. Người sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu nên làm ăn chung với những tuổi nào?

Chuyện hợp tác làm ăn, kinh doanh thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Quý Dậu mà còn chịu ảnh hưởng nếu người hợp tác làm ăn cùng quý bạn có hợp tuổi hay không. Chọn tuổi hợp với người sinh năm Quý Dậu sẽ mang đến sự hòa hợp và thuận lợi, gặt hái nhiều thành công, phát tài phát lộc.

Theo phong thủy thì người có năm sinh 1993 sẽ hợp với tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, việc làm ăn sẽ nhanh phát đạt, dư dả tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp

Theo phong thủy thì người có năm sinh 1993 sẽ hợp với tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, việc làm ăn sẽ nhanh phát đạt, dư dả tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp. Cuộc sống cũng vì thế được lên cao và ít gặp trở ngại trong cuộc đời. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Dậu cũng nên tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Ngọ, Canh Ngọ vì sự xung khắc sẽ mang đến tai ương hoặc công việc dễ gặp thất bại.

Như vậy, với những thông tin kể trên, hy vọng bạn đọc đã biết được tuổi Quý Dậu 1993 làm nghề gì phù hợp với bản mệnh của mình. Mong rằng qua đây những bạn có năm sinh trên sẽ chọn lựa được công việc hợp mệnh để có được nhiều hứng thú trong công việc, dễ gặp vận may và nhanh thăng quan tiến chức.