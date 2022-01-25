Người sinh năm 1961 mệnh gì, tuổi con gì, xây nhà năm nào tốt nhất?

Người có năm sinh 1961 thuộc mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ (Đất tò vò, đất trên vách, trên tường). Năm 2022 người này sẽ được 61 tuổi dương và 62 tuổi âm. Đây là tuổi thuộc con giáp đứng thứ 2 trong 12 con giáp là con trâu - Tân Sửu.

Khi nhắc đến tử vi phong thủy, chúng ta sẽ ít nhiều bắt gặp câu hỏi “Sinh năm 1961 mệnh gì, tuổi con gì, làm ăn với tuổi nào hợp, xây nhà hướng nào hay năm nào tốt...?”. Việc thực hiện đúng phong thủy sẽ giúp gia chủ xua đi những điều không tốt và đem đến điềm lành, dễ dàng thành công hơn trong công việc và cuộc sống.

Xét về mặt ngũ hành gồm: Kim- Mộc- Thủy – Hỏa Thổ thì người sinh năm 1961 sẽ:

Người có năm sinh 1961 thuộc mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ (Đất tò vò, đất trên vách, trên tường)

+ Tương sinh: với mệnh Kim và mệnh Hỏa

+ Tương khắc: với mệnh Thủy và mệnh Mộc

Xét về Tam hợp: tuổi Tân Sửu hợp với người tuổi Tỵ (con rắn) và tuổi Dậu (con gà).

Đây là nhóm tuổi khi kết hợp với nhau rất ăn ý, nếu về tình duyên sẽ thuận vợ thuận chồng, nếu là bạn bè hoặc đối tác sẽ rất thân thiết, tin cậy lẫn nhau.

Xét về Tứ hành xung: Tân Sửu không hợp với những người tuổi Thìn (con rồng), tuổi Mùi (con dê) và tuổi Tuất (con chó). Những tuổi này khi tiếp xúc với nhau thường gặp ý kiến trái chiều, tranh cãi, ai cũng bảo vệ quan điểm cá nhân mà không chịu nhìn nhận và lắng nghe người khác.

II. Đôi nét về những người sinh năm 1961

Những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, có tính chu đáo, tâm lý vững vàng, không bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh.

Điểm mạnh của người tuổi Sửu đó là lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Mặc dù vậy, đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình.

Người tuổi Trâu có cuộc đời nhiều may mắn, thuận lợi trong đường công danh và có nhiều cơ hội để tiến thân. Đặc biệt, sẽ có nhiều khởi sắc sự nghiệp vào thời kỳ trung vận.

Những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, có tính chu đáo, tâm lý vững vàng, không bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh

Cuộc sống

Cuộc đời của nam giới tuổi Tân Sửu 1961 đa phần sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Nhất là vào thời kỳ trung vận sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét.

Trung bình, tuổi thọ 55 đến 60 tuổi, tăng hay giảm tùy vào phần đức của từng người. Gặp nhiều biến cố, bệnh tật vào những năm 18, 24, 28 và 33 tuổi.

Nữ giới sinh năm 1961 sẽ có chuyện tình cảm tốt đẹp. Gặp nhiều lao đao vào thuở nhỏ, chỉ vững chắc được khi bước vào trung vận. Đối với các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp, chỉ khi gặp thất bại họ mới tìm đến được thành công được, về hậu vận mới được an nhàn.

Tuổi Tân Sửu hưởng thọ trung bình từ 68 đến 76 tuổi là mức tối đa. Gia tăng niên kỷ nếu ăn ở hiền lành phúc đức. Những năm khó khăn nhất đến trong cuộc đời là năm 24, 26 và 31 tuổi.

Tình duyên

Không có gì thay đổi về tình duyên của nam Tân Sửu 1961 sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 Âm lịch. Cuộc sống lương duyên êm đềm và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu sinh vào những tháng còn lại của lịch âm thì tình duyên sẽ có sự thay đổi từ 2 đến 3 lần. Khó mà đạt được cuộc sống êm đẹp một vợ một chồng.

Nếu sinh vào tháng 4 và 9 Âm lịch thì nữ Tân Sửu 1961 sẽ có ba lần thay đổi về tình cảm và hạnh phúc.

Sẽ có 2 lần các tháng sinh vào các tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm lịch có sự thay đổi. Những người được hưởng hạnh phúc trọn vẹn không chịu sự thay đổi khi sinh vào các tháng : 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.

Phần gia đạo và công danh

Ở thời điểm trung vận, nam Tân Sửu 1961 sẽ có được đường công danh thành công viên mãn, cuộc sống êm đẹp hạnh phúc. Yên ổn gia đạo, không có sự cố nghiêm trọng nào đến với đời sống gia đình của bạn.

Nữ tuổi này có gia đạo tốt đẹp vào tiền vận và thời ký trung vận. Hưng thịnh ở tiền vận nhưng sang thời trung vận và hậu vận thì lại không mấy tốt đẹp.

III. Người sinh năm 1961 hợp và khắc màu gì?

Theo phong thủy, màu sắc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp cân bằng âm dương của mỗi con người. Do đó, hành động xem màu sắc hợp tuổi để xây nhà là việc nên làm. Điều này sẽ giúp kích thích tài lộc, tương trợ bản mệnh của người đó. Việc lựa chọn màu sắc hợp phong thủy cũng mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho người sinh năm 1961 tuổi Tân Sửu.

Xét về ngũ hành, chủ nhà tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ và cầm tinh con trâu

Màu sắc của nam tuổi Tân Sửu sinh năm 1961:

Màu tương sinh: đỏ, hồng, tím

Màu tương hợp: vàng và nâu đất

Màu tương khắc: đen, xanh nước biển

Màu đại kỵ: xanh lục

Màu sắc của nữ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961:

Màu hợp : Đỏ, Hồng, Tím, Vàng Sậm, Nâu Đất

Màu tương khắc: Đen, Xanh Nước, Xanh Trời, Khói

Màu đại kỵ: xanh lục

IV. Người sinh năm 1961 hợp và không hợp hướng nào?

Xét về ngũ hành, chủ nhà tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ và cầm tinh con trâu. Đây là kiểu người sống và làm việc rất chăm chỉ, cần cù, lương thiện, cương trực, đối đãi với mọi người xung quanh nhẹ nhàng, đúng mực.

Mặc dù vậy, những người tuổi này lại có một cuộc sống không mấy dư giả, giàu có và luôn phải lam lũ, tất bật, vất vả. Do đó, việc chọn hướng nhà cho những người tuổi Tân Sửu là vô cùng quan trọng bởi điều này sẽ làm giảm bớt đi vận đen, đồng thời làm tăng thêm phúc khí và sự may mắn cho gia chủ.

* Về nam sinh năm 1961:

Bát trạch cho cả nam và nữ sinh năm 1961:

- Nam: Chấn Mộc thuộc Đông tứ mệnh

- Nam tuổi tân sửu sinh năm 1961 các số hợp gồm: 3, 4 (tương đồng); 1, 0 (tương sinh). Các số đại kỵ : 2, 8, 5.

- Nam sinh năm 1961 trong Đông tứ trạch gồm:

Hợp hướng: Hướng Bắc (Thiên y, Khảm chính Bắc – Gặp thiên thời được che chở), Hướng Đông (Phục vị, Chấn chính Đông – Được sự giúp đỡ), Hướng Nam (Sinh khí, Lý chính Nam – Phúc lộc vẹn toàn), Hướng Đông Nam (Diên niên, Tốn Đông Nam – Mọi sự ổn định)

Hướng khắc: Hướng Tây Bắc (Ngũ quỷ – Tai hoạ), Hướng Đông Bắc (Lục sát – Sát khí trong nhà), Hướng Tây (Tuyệt mệnh – Họa chết chóc), Hướng Tây Nam (Hoạ hại – Hung khí trong nhà): Những trắc trở, thất bại, sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Ở thời điểm trung vận, nam Tân Sửu 1961 sẽ có được đường công danh thành công viên mãn, cuộc sống êm đẹp hạnh phúc

* Về nữ sinh năm 1961:

- Nữ: Chấn Mộc thuộc Đông tứ mệnh

- Nữ mệnh: các số hợp gồm: 3, 4 (tương đồng); 1, 0 (tương sinh). Các số đại kỵ (chế hóa): 2, 8, 5.

- Nữ sinh năm 1961 trong Đông tứ trạch gồm:

Hướng hợp: Sinh khí: Nam (157.5 – 202.5 độ), Diên niên: Đông Nam (112.5 – 157.5 độ), Thiên y: Bắc (337.5 – 22.5 độ), Phục vị: Đông (67.5 – 112.5 độ).

Hướng khắc: Họa hại: Tây Nam (202.5 – 247.5 độ), Ngũ quỷ: Tây Bắc (292.5 – 337.5 độ), Lục sát: Đông Bắc (22.5 – 67.5 độ), Tuyệt mạng: Tây (247.5 – 292.5 độ).

Ý nghĩa các cung, hướng:

Sinh khí: Thu hút tài lộc, giúp thăng quan phát tài.

Diên niên: Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu.

Thiên y: Cải thiện sức khỏe, trường thọ.

Phục vị: Củng cố sức mạnh tinh thần, đem đến tiến bộ cho bản thân, may mắn trong thi cử.

Ngũ quỷ: Mất việc làm, mất nguồn thu nhập, cãi nhau.

Họa hại: Không may mắn, thị phi, thất bại.

Lục sát: Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, kiện tụng, thù hận, nạn tai.

Tuyệt mệnh: bệnh tật chết người, phá sản.

V. Người tuổi Tân Sửu 1961 hợp xây nhà vào năm nào?

Ở bất cứ một công trình nào khi khởi công, chúng ta cũng sẽ thấy người ta luôn chú trọng đến ba yếu tố chính: Thiên Thời - tức là thời gian thích hợp làm nhà, ngày giờ tốt, hợp tuổi, mệnh và cũng như về mặt thiên nhiên là không gặp nắng hạn, mưa bão hay thiên tai. Tiếp theo là yếu tố địa lợi, tức là tọa hướng. Và cuối cùng là yếu tố nhân hòa, tức là nhân hòa tác động lên công trình đó. Cả ba yếu tố trên phải được xem xét thật kỹ lưỡng. Vì vậy, kim chỉ nam cho vấn đề này chính là phải xét theo chiều hướng phong thủy.

Khi đã chọn được vị trí địa lý tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố phong thủy trong ngôi nhà phù hợp, thì việc còn lại là xác định thời điểm thi công phù hợp, thuận lợi

Nếu nói như trên thì sẽ có khá nhiều người sinh năm tuổi Tân Sửu(1961) có thể khởi công xây nhà. Thế nhưng bên cạnh những năm tốt, thì cũng có những năm kỵ xung khắc với tuổi gia chủ như: Phạm Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Để hiểu rõ hơn về những năm đại kỵ của tuổi Tân Sửu, chúng tôi xin đưa ra một bảng thống kê chi tiết sau đây:

Năm Khởi Công Tam Tai Kim Lâu Hoang Ốc 2015(Ất Mùi) √ × √ 2016(Bính Thân) √ √ × 2017(Đinh Dậu) √ × × 2018(Mậu Tuất) √ √ √ 2019(Kỷ Hợi) × √ √ 2020(Canh Tý) × × × 2021(Tân Sửu) × √ √ 2022(Nhâm Dần) √ × √ 2023(Quý Mão) √ √ × 2024(Giáp Thìn) √ × √ 2025(Ất Tỵ) √ √ × 2026(Bính Ngọ) √ × × 2027(Đinh Mùi) √ √ √ 2028(Mậu Thân) √ √ √ 2029(Kỷ Dậu) √ × × 2030(Canh Tuất) √ √ √ 2031(Tân Hợi) × × √ 2032(Nhâm Tý) √ √ × 2033(Quý Sửu) × × √ 2034(Giáp Dần) √ √ × 2035(Ất Mão) √ × × 2036(Bính Thìn) √ √ √ 2037(Đinh Tỵ) √ √ √ 2038(Mậu Ngọ) √ × × 2039(Kỷ Mùi) √ √ √ 2040 Canh Thân √ × √ 2041(Tân Dậu) √ √ × 2042 Nhâm Tuất √ × √ 2043(Quý Hợi) × √ × 2044(Giáp Tý) √ × × 2045(Ất Sửu) × √ √ 2046(Bính Dần) √ √ √ 2047(Đinh Mão) √ × × 2048(Mậu Thìn) √ √ √ 2049(Kỷ Tỵ) √ × × 2050(Canh Ngọ) √ √ × 2051(Tân Mùi) √ × √ 2052 Nhâm Thân √ √ × 2053(Quý Dậu) √ × × 2054(Giáp Tuất) √ √ √ 2055(Ất Hợi) × √ √ 2056(Bính Tý) × × × 2057(Đinh Sửu) × √ √ 2058(Mậu Dần) √ × × 2059(Kỷ Mão) √ √ × 2060(Canh Thìn) √ × √

Lưu ý thêm cho những người sinh năm 1961 là việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí địa lý tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố phong thủy trong ngôi nhà phù hợp, thì việc còn lại là xác định thời điểm thi công phù hợp, thuận lợi.

Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ giúp cho phong thuỷ của ngôi nhà đã tốt lại càng tốt hơn gấp bội. Ngược lại, việc lựa chọn không phù hợp, nhất là vi phạm vào các điều đại kỵ trong phong thuỷ thì sẽ làm giảm đi sự tốt đẹp, thậm chí gây lụi tàn và nhiều điều xấu đến với gia đình.

VI. Vật phẩm phong thủy phù hợp với người tuổi Tân Sửu 1961

Vật phẩm phong thủy như một lá bùa may mắn, nó giúp gửi gắm niềm hy vọng của thân chủ về những điều ước nguyện sẽ nhanh chóng thành sự thật. Tuổi Tân Sửu 1961 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh. Vì thế, mang vật phẩm phong thủy này bên mình sẽ giúp người tuổi Tân Sửu được che chở, dẫn đường chỉ lối, cuộc sống thuận lợi, sức khỏe cải thiện.

Tuổi Tân Sửu 1961 nên chọn các loại vòng tay đá màu nâu, vàng đậm thuộc hành Thổ, đây là màu tương hợp với bản mệnh

Tuổi Tân Sửu 1961 mệnh Thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu (hành Thổ) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ (hành Hỏa), bởi vì Hỏa sinh Thổ cũng rất tốt cho bản mệnh.

Một lựa chọn khác là Vòng tay đá phong thủy sẽ giúp đem đến vận may tài lộc, tăng vượng khí, tốt cho tinh thần và sức khỏe cho người đeo. Tuổi Tân Sửu 1961 nên chọn các loại vòng tay đá màu nâu, vàng đậm thuộc hành Thổ, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Lựa chọn khác là Vòng tay màu đỏ, hồng, tím thuộc hành Hỏa, đây là màu tương sinh với bản mệnh.

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc “sinh năm 1961 mệnh gì, tuổi con gì, làm nhà năm nào tốt nhất”. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đã giúp bạn hiểu hơn về tuổi và bản mệnh của mình để có thể đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân.