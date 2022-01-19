Còn 4 ngày nữa, 3 con giáp có số đỏ đổi đời, tiền rớt trúng vai, vận mệnh khai thông, trúng một mẻ lớn ăn Tết lộc lá, dư dả

Tâm linh - Tử vi 19/01/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, những con giáp này sau 4 ngày tới sẽ có thiên mệnh lên cao, không chỉ may mắn ngập tràn, những con giáp này còn có cơ hội thu về một mẻ lớn, tài lộc dồi dào trước thềm tết Nhâm Dần 2022.

Tuổi Dần

Sau 4 ngày nữa, tuổi Dần là con giáp dẫn đầu trong việc có số đỏ, vận may của con giáp này giống như cầu vồng, cuộc sống có nhiều màu sắc, họ có thể thực hiện các công việc khác nhau một cách có trật tự, và sự nghiệp của họ sẽ được cải thiện lên một tầm cao mới. Nhờ có thần tài chiếu cố, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội kiếm được rất nhiều tiền.

Còn 4 ngày nữa, 3 con giáp có số đỏ đổi đời, tiền rớt trúng vai, vận mệnh khai thông, trúng một mẻ lớn ăn Tết lộc lá, dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh hoa: Internet

Nhờ bản mệnh luôn cố gắng và chăm chỉ nên cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Từ những ngày tới trở đi, những người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh sẽ thu về một mẻ lớn, kiếm được nhiều tiền, tài vận dồi dào không ngừng. Về cung Quan Lộc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Có thần tài chiếu cố, bản mệnh có khả năng đổi nhà cao cửa rộng, mọi sự tốt đẹp đều đến

Tuổi Thân

Trong những ngày tới, người cầm tinh con Khỉ sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài đều nằm trong tay bạn, cuộc sống hạnh phúc rực rỡ như ánh mặt trời. Bạn sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ và trở thành người chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tài lộc sẽ tự phát, công việc làm ăn thuận lợi, sự nghiệp vững vàng, dễ dàng kiếm được nhiều tiền tài.

Còn 4 ngày nữa, 3 con giáp có số đỏ đổi đời, tiền rớt trúng vai, vận mệnh khai thông, trúng một mẻ lớn ăn Tết lộc lá, dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh hoa: Internet

Từ ngày này, tuổi Thân được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Thân vốn đã có ý chí, vì vậy một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa họ sẽ phát triển vượt trội, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi tháng mỗi tăng, việc mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Trong những ngày cận kề năm Nhâm Dần 2022, tuổi Dậu sẽ bắt đầu có vận mệnh khởi sáng. Không chỉ hạn chế được sóng gió trong cuộc đời, công việc của con giáp này còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng sẽ có kết quả tốt. Vận may tiếp theo sẽ mang lại phú quý, chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội thì không chỉ hưởng núi vàng núi bạc, mà còn được hưởng vinh hoa phú quý.

Còn 4 ngày nữa, 3 con giáp có số đỏ đổi đời, tiền rớt trúng vai, vận mệnh khai thông, trúng một mẻ lớn ăn Tết lộc lá, dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh hoa: Internet

Bước vào thời gian này, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Ngỡ rằng như mọi thứ giậm chân tại chỗ, không có bước tiến triển thì vào đầu năm Nhâm Dần sắp tới, tình tiền đều hanh thông. Đặc biệt, qua năm mới này, tuổi Dậu nếu dồn sức lực để đầu tư kinh doanh thì chuyện giàu có không thể tránh khỏi, cộng thêm việc họ sẽ được thần tài chiếu cố thì không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời, xây dựng cuộc sống thăng hoa thịnh vượng vào những năm về sau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 20 ngày tới mưa thuận gió hòa, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn

Đúng 20 ngày tới mưa thuận gió hòa, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn

Tử vi có nói, 20 ngày tới, 3 con giáp này sẽ hưởng may mắn hơn người, vận may tài lộc bừng sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 4 ngày tới 3 con giáp giàu ụ tử vi 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 59 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 59 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’