Trong 2 tuần cuối cùng của năm, 3 con giáp này TRỖI DẬY TỪ TRO TÀN, nắm lấy sợi dây tài vận, tiền tài kéo về ào ào như nước đầu nguồn

Người tuổi Tý vốn nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đa số người tuổi Tý không tham vọng, họ thường sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất. Trong thời gian trước, người tuổi Tý có họa tiểu nhân, gặp nhiều chuyện thị phi không đáng có, tài chính không dư dả, công việc bỏ ra nhiều tâm huyết nhưng chưa thu về được kết quả như ý.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục kiên trì, cố gắng và nỗ lực, người tuổi Tý sẽ nhận được sự bù đắp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc. Tử vi học có nói, trong 2 tuần cuối cùng của năm , những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Tý, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ.

Trời sinh những người tuổi Thân chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội thành công trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng tuổi Thân sống vất vả, khổ cực, nhưng trên thực tế họ là con giáp biết nhìn xa trông rộng, càng tích lũy và phấn đấu nhiều, cuộc đời sau này sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Người tuổi Thân tâm niệm, có làm thì mới có ăn nên họ không bao giờ ngừng lao động.

Tử vi học có nói, trong 2 tuần cuối cùng của năm, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Từ những tháng đầu năm, tuổi Thân đã gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp đang xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến và nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời. Tuổi Sửu dù mang số mệnh hơi vất vả nhưng nếu như họ biết dùng sự vất vả ấy tạo ra được thành quả thì hậu vận sẽ viên mãn không ngừng.

Trong 2 tuần cuối cùng của năm, tuổi Mão được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không như những con giáp khác, tuổi Mão không tham vọng nhưng họ vẫn rất cố gắng, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để đạt được cuộc sống viên mãn, sung túc. Tuổi Mão được xem là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức, nếu được thần tài chiếu cố thì họ đón nhận, còn không họ vẫn sống vui vẻ bình yên qua ngày với tính cách nhẹ nhàng của mình.

Tử vi học có nói, trong 2 tuần cuối cùng của năm, tuổi Mão được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống tuổi Mão vốn dĩ bình yên nhưng trong 2 tháng tới sẽ có những biến động theo chiều hướng tích cực. Tuổi Mão sẽ gặp cơ hội tốt giúp họ phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới, bên cạnh đó vào tháng 8 sẽ có quý nhân phương xa đến phù trợ, tạo điều kiện làm giàu, giúp tuổi Mão đổi đời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.