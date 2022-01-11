Hung Tinh án ngữ, Mộc Dục chặn vận, 3 con giáp này ngày 11/1/2022 gặp mệnh phá sản, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 01:52

Tử vi ngày 11/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp mệnh phá sản, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường vì bị Hung Tinh án ngữ, Mộc Dục chặn vận.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 11/1/2022 này cho thấy, Tuổi Dậu nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Lại thêm Hung Tinh án ngữ, Tuổi Dậu dễ gặp mệnh hao tài, làm ra bao nhiêu đều mất hết, không thể đẻ dành dù một đồng nào. Bản mệnh nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

tu vi ngay 11/1/2022 1
Hung Tinh án ngữ, Tuổi Dậu dễ gặp mệnh hao tài, làm ra bao nhiêu đều mất hết, không thể đẻ dành dù một đồng nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay cho thấy, vận tài lộc của ngày tuổi Tỵ khá non nớt khi lâm vào Mộc Dục vận. Người tuổi Tỵ cần phải chú ý căn khí yếu ớt từ Mộc Dục, chuyện tiền nong đầu tư chớ có hồ đồ. Dù cơ hội tốt bày ra trước mắt cũng không được ham hố. Bởi vì Mộc Dục nằm ở giai đoạn "sức đề kháng yếu", bạn không đủ tài nguyên để theo đuổi những khoản đâu tư nặng và dài lâu. Mặt quan hệ làm ăn cẩn thận bị người khác gạ gẫm tiền bạc.

Ngoài ra, có Chính Ấn tọa mạng thì để người tuổi Tỵ tìm đúng con đường thăng quan tiến chức là tương đối khó. Thường do chính bạn hay có những suy nghĩ chi tiêu bất ngờ mà không giữ được thười cơ thích hợp.

tu vi ngay 11/1/2022 2
Sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày thứ ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 11/1/2022 của 12 con giáp cho hay, sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày thứ ba này. Sự chủ quan lơ là trong công việc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những sai sót khiến mọi công sức của bạn bị đổ bể chỉ trong phút chốc.

Lúc này, tốt nhất bạn nên suy nghĩ hết sức thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. Đừng dễ dàng tin lời người khác kẻo tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo, 3 con giáp này ngày 10/1/2022 gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại

Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo, 3 con giáp này ngày 10/1/2022 gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại

Tử vi ngày 10/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại vì bị Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 11/1/2022 tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 32 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm