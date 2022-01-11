Hung Tinh án ngữ, Mộc Dục chặn vận, 3 con giáp này ngày 11/1/2022 gặp mệnh phá sản, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường

Tử vi ngày 11/1/2022 này cho thấy, Tuổi Dậu nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Lại thêm Hung Tinh án ngữ, Tuổi Dậu dễ gặp mệnh hao tài, làm ra bao nhiêu đều mất hết, không thể đẻ dành dù một đồng nào. Bản mệnh nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Tử vi hôm nay cho thấy, vận tài lộc của ngày tuổi Tỵ khá non nớt khi lâm vào Mộc Dục vận. Người tuổi Tỵ cần phải chú ý căn khí yếu ớt từ Mộc Dục, chuyện tiền nong đầu tư chớ có hồ đồ. Dù cơ hội tốt bày ra trước mắt cũng không được ham hố. Bởi vì Mộc Dục nằm ở giai đoạn "sức đề kháng yếu", bạn không đủ tài nguyên để theo đuổi những khoản đâu tư nặng và dài lâu. Mặt quan hệ làm ăn cẩn thận bị người khác gạ gẫm tiền bạc.

Ngoài ra, có Chính Ấn tọa mạng thì để người tuổi Tỵ tìm đúng con đường thăng quan tiến chức là tương đối khó. Thường do chính bạn hay có những suy nghĩ chi tiêu bất ngờ mà không giữ được thười cơ thích hợp.

Sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày thứ ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 11/1/2022 của 12 con giáp cho hay, sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày thứ ba này. Sự chủ quan lơ là trong công việc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những sai sót khiến mọi công sức của bạn bị đổ bể chỉ trong phút chốc.

Lúc này, tốt nhất bạn nên suy nghĩ hết sức thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. Đừng dễ dàng tin lời người khác kẻo tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.