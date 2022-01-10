Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo, 3 con giáp này ngày 10/1/2022 gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại

Tử vi ngày 10/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp ngàn sóng gió, vận xui bủa vây, tiểu nhân hãm hại vì bị Lục Xung ghé thăm, Kiếp Tài cấp báo.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 10/1/2022 cho thấy, tuổi Thân phải trải qua một ngày với nhiều biến cố. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến nhiều người có cái nhìn không đúng về con giáp này. Bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đứng vững trước sóng gió.

Đồng thời, trong tình huống xấu nhất rơi vào tình cảnh ấy, tuổi Thân cũng chớ quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác lại cái sai, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng có ích lợi gì. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

Bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đứng vững trước sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hãy bình tĩnh trong ngày xuất hiện Lục Xung nhé con giáp tuổi Tỵ vì chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ khiến bạn nổi nóng, cáu giận một cách bất thường với người khác rồi. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, là chính bạn đang cảm thấy bất an mà thôi.

Kiếp Tài cho thấy mọi việc không thực sự suôn sẻ, con giáp tuổi Tỵ nên xem xét mọi việc với thái độ thận trọng ngày hôm nay, không vội vàng, hấp tấp. Quan sát các tín hiệu để biết những thông điệp mà bạn được mách bảo, từ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp. Đừng vội vàng tin cậy vào những cảm nhận ban đầu nhé.

Nhược điểm của tuổi Dậu chính là suy nghĩ tiêu cực, không mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhược điểm của tuổi Dậu chính là suy nghĩ tiêu cực, không mạnh mẽ. Bạn không mong muốn ai biết đến khuyết điểm của mình nên có khuynh hướng che giấu việc mình làm sai. Điều này sẽ đem lại khó khăn cho sự nghiệp trong ngày của bạn.

Trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Dậu không chịu lắng nghe góp ý từ ai. Có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sức khỏe 12 con giáp ngày 10/1/2022: Sửu bổ sung thêm vitamin C, Mùi nen cản thận chuyện đi lại Tử vi về sức khỏe ngày 10/1/2022 cho thấy, 12 con giáp cần chú ý giữ cho bản thân mình luôn được khỏe mạnh, nhất là khi Tết âm lịch đang đến rất gần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luc-xung-ghe-tham-kiep-tai-cap-bao-3-con-giap-nay-ngay-10-1-2022-gap-ngan-song-gio-van-xui-bua-vay-tieu-nhan-ham-hai-445218.html