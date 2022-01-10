Tình duyên 12 con giáp ngày 10/1/2022: Tý lên xuống thất thường, Thìn chớ nên vội vàng

Đời sống tình cảm hôm nay của người tuổi Tý khó lòng được yên ổn. Tình cảm của con giáp lên xuống thất thường lúc hợp lúc tan. Mọi người trong nhà không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc người có Kiếp Tài thay đổi tính cách nóng lạnh thất thường của mình.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân có thời điểm tưởng chừng đã gặp được người ưng ý nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng khi duyên đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, sự hoài nghi, thậm chí có thể xuất hiện tư tưởng ngoài luồng, tìm kiếm sự an ủi từ ngoài ngoài. Cẩn thận đó chính là nguy cơ khiến gia đình tan vỡ.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu vẫn chưa đâu vào đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặt tình duyên gặp Kiếp Tài tọa mạng. Gia đạo của con giáp này bất ổn, đời sống hôn nhân của cả hai thiếu sự quan tâm, chia sẻ. Đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tạo cơ hội cho tiểu tam xuất hiện chen chân ở giữa.

Tuổi Mão

Thổ khắc Thủy, người tuổi Mão và nửa kia có thể mâu thuẫn với nhau trong ngày hôm nay. Những lời đồn thổi khiến bạn có cái nhìn tiêu cực về người ấy và nói với đối phương những điều gây tổn thương. Quan hệ giữa hai bạn đang ở trên bờ vực đổ vỡ. Tuy nhiên, trước khi trách móc nửa kia, bạn cũng cần phải tự nhìn lại mình xem mình đã làm tròn trách nhiệm của một nửa kia hay chưa.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Thìn rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này Tuổi Tỵ và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này Tuổi Tỵ và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người còn độc thân cũng không gặp được đào hoa tốt. Con giáp này khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như chưa có ai khiến bản mệnh thực sự rung động và cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Tuổi Mùi

Đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Tuổi Thân

Tam Hợp mang tới những tín hiệu tích cực cho người tuổi Thân đang độc thân, có nhiều người có cuộc hẹn hò lãng mạn, thú vị trong thời gian này. Nhiều cặp đôi còn bàn tính tới chuyện cưới hỏi khi tình cảm chín muồi. Các cặp vợ chồng dễ nhận được tin vui sau một thời gian mong ngóng.

Tuổi Dậu

Trong ngày Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp. Từ đây, con giáp này cũng có thể mở rộng mối quan hệ của mình.

Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy bị cản trở bởi những điều khó có thể lý giải. Người độc thân nên mạnh dạn thoát khỏi vùng an toàn của bản thân để có cơ hội gặp gỡ chân mệnh đời mình.

Tuổi Hợi

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình tình cảm của bản mệnh, hai người chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể gây xích mích, căng thẳng. Với những cặp đôi mới tìm hiểu thì không có nhiều cơ hội nên không đủ xây dựng được tình cảm đôi lứa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.