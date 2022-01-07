Sức khỏe 12 con giáp ngày 8/1/2022: Dần nên tránh khói thuốc, Mùi không khả quan, Hợi cần nghỉ ngơi

Tâm linh - Tử vi 07/01/2022 23:18

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 8/1/2022 cho thấy, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, nên tránh để sức khỏe bị hao hụt, gây ảnh hưởng đến tiền đồ và tình duyên.

Tuổi Tý

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Người tuổi Tý nên hạn chế uống các đồ kích thích như trà, cà phê đặc. Thường ngày dành khoảng 10 phút để đứng bằng gót chân, để khí huyết được vận chuyển lên tim, thúc đẩy tim hoạt động.

Tuổi Sửu

Theo góc nhìn Đông y, sau đây là những mẹo giúp tuổi Sửu có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm, hãy cố gắng điều chỉnh sớm để nâng cao chất lượng giấc ngủ, toàn thân sẽ khỏe mạnh hơn nhờ việc duy trì giấc ngủ tốt.

suc khoe 1
Người tuổi Tý nên hạn chế uống các đồ kích thích như trà, cà phê đặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặt sức khỏe người tuổi Dần nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khó thuốc lá. Khói thuốc không chỉ nguy hại cho phổi mà nó còn tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch. Không những vậy, nó còn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh khi bạn hút thuốc.

Tuổi Mão

Bản mệnh nên sinh hoạt đúng giờ giấc và có chế độ ăn uống đầy đủ sẽ giúp cải thiện giấc ngủ. Tránh tập thể thao trước khi ngủ, thay vào đó hãy làm những việc nhẹ nhàng như đọc sách, đan móc, nghe nhạc nhẹ.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, một phần là vì thời gian này cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn lo lắng, bận tâm khá nhiều. Việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên ngân gây ra bệnh tật trong thời gian này.

Tuổi Tỵ

Hôm nay bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình, có thể bạn chỉ tập trung vào món ăn mà mình yêu thích, không cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày nên có thể bị béo phì nhưng vẫn thiếu chất. Hãy xây dựng lại kế hoạch ăn uống khoa học hơn bạn nhé.

suc khoe 2
Hôm nay bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Kim khí vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là với những người có tiền sử các bệnh về dạ dày, bệnh liên quan đến tiêu hóa thì càng cần phải chú ý nhiều hơn trong dịp cuối năm âm lịch này.

Tuổi Mùi

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không khả quan, nhất là những ai có thể trạng yếu. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết thì đừng quên xem nhiệt độ của ngày hôm nay để chuẩn bị trang phục cho phù hợp bạn nhé.

Tuổi Thân

Sức khỏe hôm nay, nên bổ sung những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ, như bí, bí đỏ hokkaido, cà rốt…lại kích thích chức năng của tỳ vị. Chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn giúp lấy lại cân bằng. Một cốc trà gừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần.

Tuổi Dậu

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người làm văn phòng không nên ngồi một chỗ quá lâu, người cao tuổi chớ nên làm việc hoặc tập thể dục quá sức.

suc khoe 3
Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đừng nên làm việc quá sức, để cơ thể suy nhược, mất sức sẽ giảm sức đề kháng, bỏ bữa dễ mắc bệnh tim mạch, đau dạ dày. Bổ sung ngô, rau cải Bruxelles, hành tây, hành lá, hành búi, đậu lăng da cam, dâu tây vào thực đơn.

Tuổi Hợi

Hôm nay, bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Bạn có thể cùng bạn bè hoặc người thương đến quán cà phê, tiệm sách để làm những điều mình thích.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 7/1/2022: Mão quyết đoán, Ngọ thuận lợi, Hợi bị quấy phá

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 7/1/2022: Mão quyết đoán, Ngọ thuận lợi, Hợi bị quấy phá

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 7/1/2022 cho thấy, công việc của mọi người có nhiều biến động khó lường, nhất là khi Tết đang đến gần.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe 12 con giáp tử vi ngày 8/1/2022 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 36 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm