Sức khỏe 12 con giáp ngày 8/1/2022: Dần nên tránh khói thuốc, Mùi không khả quan, Hợi cần nghỉ ngơi

Mặt sức khỏe thay đổi Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa. Người tuổi Tý nên hạn chế uống các đồ kích thích như trà, cà phê đặc. Thường ngày dành khoảng 10 phút để đứng bằng gót chân, để khí huyết được vận chuyển lên tim, thúc đẩy tim hoạt động.

Theo góc nhìn Đông y, sau đây là những mẹo giúp tuổi Sửu có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm, hãy cố gắng điều chỉnh sớm để nâng cao chất lượng giấc ngủ, toàn thân sẽ khỏe mạnh hơn nhờ việc duy trì giấc ngủ tốt.

Người tuổi Tý nên hạn chế uống các đồ kích thích như trà, cà phê đặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặt sức khỏe người tuổi Dần nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khó thuốc lá. Khói thuốc không chỉ nguy hại cho phổi mà nó còn tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch. Không những vậy, nó còn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh khi bạn hút thuốc.

Tuổi Mão

Bản mệnh nên sinh hoạt đúng giờ giấc và có chế độ ăn uống đầy đủ sẽ giúp cải thiện giấc ngủ. Tránh tập thể thao trước khi ngủ, thay vào đó hãy làm những việc nhẹ nhàng như đọc sách, đan móc, nghe nhạc nhẹ.

Tuổi Thìn

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, một phần là vì thời gian này cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn lo lắng, bận tâm khá nhiều. Việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên ngân gây ra bệnh tật trong thời gian này.

Tuổi Tỵ

Hôm nay bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình, có thể bạn chỉ tập trung vào món ăn mà mình yêu thích, không cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày nên có thể bị béo phì nhưng vẫn thiếu chất. Hãy xây dựng lại kế hoạch ăn uống khoa học hơn bạn nhé.

Hôm nay bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Kim khí vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là với những người có tiền sử các bệnh về dạ dày, bệnh liên quan đến tiêu hóa thì càng cần phải chú ý nhiều hơn trong dịp cuối năm âm lịch này.

Tuổi Mùi

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không khả quan, nhất là những ai có thể trạng yếu. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết thì đừng quên xem nhiệt độ của ngày hôm nay để chuẩn bị trang phục cho phù hợp bạn nhé.

Tuổi Thân

Sức khỏe hôm nay, nên bổ sung những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ, như bí, bí đỏ hokkaido, cà rốt…lại kích thích chức năng của tỳ vị. Chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn giúp lấy lại cân bằng. Một cốc trà gừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần.

Tuổi Dậu

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người làm văn phòng không nên ngồi một chỗ quá lâu, người cao tuổi chớ nên làm việc hoặc tập thể dục quá sức.

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đừng nên làm việc quá sức, để cơ thể suy nhược, mất sức sẽ giảm sức đề kháng, bỏ bữa dễ mắc bệnh tim mạch, đau dạ dày. Bổ sung ngô, rau cải Bruxelles, hành tây, hành lá, hành búi, đậu lăng da cam, dâu tây vào thực đơn.

Tuổi Hợi

Hôm nay, bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Bạn có thể cùng bạn bè hoặc người thương đến quán cà phê, tiệm sách để làm những điều mình thích.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.